Aki valaha vásárolt már sört, vagy csak végigment egy szupermarketben a polcok között, ahol tartják őket, nyilván észrevette már, hogy a sörök óriási többsége vagy zöld, vagy barna üvegben van. Elvétve előfordul az átlátszó üveg is, de az összes többi színt gyakorlatilag sosem használják. De vajon miért? A dolog hátterében sokkal összetettebb és büdösebb ok húzódik, mint hogy így szoktuk meg.

A sört sok ezer éve, az ősi Egyiptomban találták fel, viszont egészen a 19. század közepéig jellemzően hordókban tárolták. 1850 körül kezdték el a kényelmesebben kezelhető üvegpalackokba tölteni, amivel hamarosan elő is jött a probléma: az üvegben tárolt sör egy idő után megbüdösödött, annak ellenére, hogy nem bontották fel. A jellegzetes, kellemetlen kénes illat miatt az angol sörfőző szleng a skunking, vagyis megborzosodás szót vezette be a jelenségre, de hát ne szépítsük, konkrét fingszagról van szó.

Hogy mi történik ilyenkor a sörben, arra csak az 1960-as években jöttek rá, és a jelenség egészen pontos, tudományos igényességű leírásáig egészen 2001-ig kellett várni, amikor Colin S. Burns amerikai vegyészprofesszor

