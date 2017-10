A numizmatikusok egyik kedvelt zsákmánya az Egyesült Államok első hivatalos pénzérméje, az úgynevezett Fugio Cent, ami aprópénz lévén viszonylag nagy mennyiségben került ki a pénzverdékből, de egy-egy jó állapotú darabért egész komoly összegeket képesek áldozni a gyűjtők. Verdefényes állapotot nyilván senki nem vár el egy 230 éves réz érmétől, így a kicsivel több mint tíz grammot nyomó egycentes (vagy köznapi nevén penny) akkor ér manapság a legtöbbet (esetenként több ezer, de akár tízezer dollárt) , ha nem sérült, mind a fej mind az írás oldala jól olvasható, jól látható, nem kopott, nem elszíneződött, nem ette meg a patina. Hogy mi is olvasható rajta, az ugyanis nem mindegy.

Azt elég sokan tudják, hogy Egyesült Államok, és egyben az amerikai pénz hivatalos mottója, hogy “Istenben bízunk”, azaz “In God We Trust” – ez áll az összes érmén és papírpénzen. Nem volt azonban ez mindig így. 1956 előtt az Egyesült Államok nagypecsétjén is olvasható “E pluribus unum”, avagy “Sokból egy” volt az ország egyik fő mottója, ami a pénzekre is rákerült. A különálló államok egységét hangsúlyozó felirat már 1786-tól kezdve fel-feltűnt egyes tagállamok érméin, hivatalos USA-érmén 1795-ben jelent meg először (az arany ötdollároson) és bizonyos mai érméken, mint például az öt- és tízcenteseken, valamint az egydolláros élén máig megtartották.

Miért különleges a Fugio Cent? Az érmét maga Benjamin Franklin, Pennsylvania állam 6. elnöke, az Egyesült Államok egyik alapító atyja tervezte. A fej részen az évszám (1787) társaságában négy szó áll: “Fugio” és “Mind Your Business”, díszítésként egy római számos napóra és a fölötte ragyogó nap szerepel. A hátlapon körbe tizenhárom egymásba fonódó karika jelképezi az Egyesült Államokat először alkotó tizenhárom államot, középen pedig egy újabb jelmondat: “United States – We Are One”. Tehát ezen a hivatalos amerikai egycentesen még nem a későbbi “E pluribus unum” mottó szerepel.

A “Mind your (own) business”, “törődj a (saját) dolgoddal” a mai angolban leginkább afféle lepattintó szöveg, amit akkor vetünk oda kissé nyersen valakinek, ha nem szeretnénk, hogy beleszóljon a dolgainkba. A polihisztor Franklin, aki iróként, filozófusként, nyomdászként és sikeres üzletemberként is előszeretettel foglalkozott aforizmákkal, szállóigékkel, azonban semmiképp nem durvaságként értette ezt, pláne, hogy a latin “Fugio” szó is szerepelt a rövidke angol mondat mellett. Fugio ugyanis annyit tesz, hogy “Röpülök”, és a napóra képével együtt az idő szimbólumaként fogható fel. Franklin tehát tömör gazdasági, életvezetési tanácsként rótta az érmére: “az idő száll, munkálkodj” vagy éppen “hé ember, nincs sok időd, figyelj oda mivel töltöd”, vagy legalábbis valami efféle.

Franklin üzenete nem sokáig dörzsölte az amerikaiak tenyerét. Az 1787-es alkotmányt 1789-ben ratifikálták a szövetséges államok, a központi kormányzat ekkor döntött az új pénzérmékről, amiken 1795-től fogva már a már fentebb említett “E pluribus unum” mottó szerepelt a nagypecsét részeként.

