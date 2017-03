Két emeletet húznának a legszebb pesti romantikus palotára

Egy régi ház valakinek mindig sokat jelent. Van, hogy építészeti értéke nincs sok, de az ott élőknek fontos a régi hangulat, és van amikor épp a nagyközönség értetlenkedik, minek akarnak megmenteni egy ilyen vacakot a műemlékvédők. És vannak ritka esetek, amikor egy házat egyformán fontosnak tart mindenki. Városlakók, építészek, turisták, műemlékesek. Ilyen az Unger-ház a Kiskörúton, pár háznyira az Astoriától.

Ott az aljában a Valdocco cukrászda, az udvarán meg a Cukorka műhely, és persze az Insitu, ami miatt én a legtöbbször megfordultam ott. Merthogy be lehet sétálni az udvarára, sőt a turisták imádnak is besétálni. Egyrészt mert fakockával van burkolva, másrészt át lehet menni rajta, és akkor az ember a Múzeum körúttal párhuzamos Magyar utcában találja magát. Ennek a háznak ugyanis két utcai homlokzata van: a díszesebbik, kisebbik a Kiskörútra, a szerényebb, de nagyobb a mellékutcára néz. Nem lehetett könnyű feladat ide tervezni, főleg úgy, hogy a telek egyáltalán nem téglalap alakú, de a végeredmény a Yblt igazolta.

Az 1850-es éveke elején, amikor épült, nagyon menő lehetett, egy viszonylag új stílust, a romantikát hozta be Pestre, s máig ez az irányzat egyik legfontosabb épülete a városban. Igaz nem vegytiszta, mint arra Őrfi József felhívja a figyelmet Ybl-könyvükben, van benne egy csomó keleti elem is, például a magas főpárkány feletti mór pártázat.

Itt olvastam azt is, hogy az építész távoli rokona, Ybl Ervin művészettörténész azt emelte ki a házról, hogy

Szó se róla az udvar valóban éke az épületnek, még azokat is egyből ámulatba ejti, akiket amúgy nem érdekel az építészet.

Az Unger-ház mára egészen rossz állapotba került, sőt, mint az a Műemlékem adatlapján látszik, évről évre romlik a homlokzat állaga. A felújítás régóta ráfért, s mivel egy remek fekvésű, klassz adottságú házról van szó, jó esély volt rá, hogy presztízsberuházás lesz belőle műemléki rekonstrukcióval.

Nos a felújítás és az újrahasznosítás elkezdődött.

A 24.hu szúrta ki nem rég, hogy a dolog annyira előrehaladott állapotban van, hogy már az ingatlan.com-on tolják a hirdetését, és van egy angol, orosz és kínai nyelvű projektoldala is. Ez idáig tök jó: szuper lenne, ha luxuslakásokat alakítanának ki benne, akárki is költözik oda, ha cserébe megújul a műemlék.

Igen ám, de itt nem a meglevő lakóterek átalakításáról van szó, vagy mondjuk a tetőtér beépítéséről, hanem ráépítésről. Egyből két szintet húznának rá. Ez a lépés azért kiverte a biztosítékot a műemlékvédőknél, az Örökségfigyelő keserűen posztolta a Facebookra:

Ráírtam Kelecsényi Kristóf művészettörténészre, hogy mi a véleménye a beruházásról, ő pedig két összeállítással felelt, röviden összefoglalva, miért fontos az épület és miért aggályos a bővítés.

Műemléki szempontok

Teljesen jogosnak tűnik egy tulajdonos részéről, hogy próbálja jó állapotba hozni az épületét és sajnos sokszor a műemlékvédelem vagy a műemléket védők tiltakozása úgy tűnhet, mintha nekünk az lenne a fontos, hogy tovább pusztuljanak ezek az épületek.

Pedig nem a szándékkal van a baj, hanem a szándékból következő építési tevékenység mikéntjével. Az Unger-ház esetében is arról van szó, mint számtalan budapesti lakóépületnél, társasháznál. Ezen ingatlanok tulajdonosi közösségei annyira pénz hiányában vannak, hogy

egyetlen értékesíthető vagyonuk a meglevő és a maximálisan megengedett beépítés közti eltérés, vagyis az emeletráépítés és/vagy tetőtérbeépítés.

Ezekért cserébe az épületeket a vállalkozók részben vagy teljesen felújítják. Látni kell azonban, hogy ez is egy erőteljesen kompromisszumos kényszermegoldás.

Az általában szűk belső udvarokat a ráépítéssel még inkább elsötétítik, így növelve azon lakások számát ahova csak az év egy bizonyos időszakában, vagy épp sosem süt be a nap. Arról nem is beszélve, hogy ezek a beavatkozások a legritkább esetben képviselnek magas építészeti színvonalat. A tapasztalatok szerint a felújításokat annyira leszorított áron végzik el, hogy azok alacsony minősége a legtöbbször néhány év után kiütközik.

Érthető tehát, hogy már pusztán ezen okokból is, miért erőteljesen aggályos a ráépítés az Unger-házra.

A ház műemléki voltából szinte automatikusan következik a ráépítés tilalma,

a legritkább esetben szokás elfogadni a műemlék ilyen megváltoztatását, és a tetőterek beépítését is csak olyan megkötéssel, hogy a tetősík és forma legalább a külső homlokzatok irányába azonos maradjon az eredetivel.

Itt az építészek egy visszahúzott tető építészeti keretében foglalták a +2 szintet, azonban ennek a tetőnek sem a formája, sem a képe nem egyezik meg a ma még fennállóval és nem nehéz elképzelni, hogy a további két emelet még akkor is jelentősebb eltérést okozna a ház képében, hogyha az egykori nagy padlástér és a mai kisebb belmagasságú szintek közötti eltérés nem olyan nagy. A ráépítés első szintjének visszahúzott üveghomlokzata pedig mind a Múzeum körút kiszélesedése, mind pedig a házra ráfutó Reáltanoda utca miatt messziről is jól látszana. Hasonlóan bajos a pesti belvárosban teljesen egyedi hangulatot árasztó belső udvarra való ráépítés is.

Bár érezhető az építészek érzékenysége, hogy a ráépítést megpróbálták minél távolabb helyezni, a benapozás mértéke így is csökkenni fog.