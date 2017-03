Eltűntek a virágágyások a Margit-sziget déli csücskéből

A Margit hídról a szigetre bevezető út ilyen a Google Maps 2013-as képén:

Fotó: Google Street View

És ilyen azon a fotón, amit Dani küldött az Urbanistának pár napja:

A különbség elég szembeötlő (és nem csak arról van szó, hogy kicserélték az egyik lámpaoszlopot). Eltűntek ugyanis a korábbi növénykazetták.

Nem csak a bevezetőút elejéről, de beljebb is:

Fotó: Google Street View

Sőt, a Centenáriumi emlékmű körüli utacska széléről is:

Fotó: Google Street View

Mint olvasónk írja, húsz éve fut erre, és ezekben az ágyásokban mindig szép pázsitfűfélék voltak, amelyek a legutóbbi átépítés után azonban sajnos eltűntek. Érti ő, hogy ezeket persze gondozni kell (a Street View képein látszik, hogy azért ez kihívást jelentett korábban is), de a megoldás nem biztos, hogy az az egyik legfontosabb budapesti parknál, hogy leaszfaltozzuk a helyüket. Persze ez csak néhány tucat négyzetméter és nem is fákról van szó, de azért bennem is felmerült a kérdés, hogy:

erre most mi szükség volt?

Megkérdeztem hát a Főkertet, akik felhívták a figyelmemet arra, hogy egyáltalán nem lett több a leaszfaltozott felület, csak a járdát "beljebb tolták" az úttesthez. Ezzel

a járda másik oldalán lett több a burkolatlan felület, így a fasor fái több élettérhez jutnak.

Még egyszer végigpörgettem a képeket, és tényleg. Ez kifejezetten jó hír, hiszen a városi fáknak elég sanyarú a helyzete (erről hamarosan többet is olvashattok itt a blogon). Bár abban azt hiszem mindenki egyetért, hogy összhatásában mutatósabb volt a korábbi elrendezés.

Ja és ha már. Az amúgy csak bennem merült fel, hogy egy viszonylag kis gépkocsiforgalmú úton, ahol viszont rengeteg a gyalogos, miért van szükség külön járdára és úttestre? Miért nem lehet szintbe hozni a burkolatokat, és vegyes használatú útfelületet létrehozni, ahogy az mondjuk a Belváros (ugyanúgy buszjárta, helyenként jóval forgalmasabb) területein is működik?

És akkor talán jutna hely a fáknak is, meg a virágoknak is és nem kellene a kettő közül választani. Tudom, ez már messze nem a Főkert vagy a kertészek hatásköre, csak egyszerűen elmerengtem.

Érdekel, mi történik a budapesti zöldfelületekkel? Kövesd az Urbanistát a Facebookon!