Térképen a magyarországi kutyafuttatók, kutyajátszóterek

A kutyafuttató, meg annak a továbbfejlesztett változata, a kutyajátszótér elég win-win dolog. Jó a kutyának, jó a gazdának, na meg azoknak az embereknek is, akiket zavarnának az utcán hancúrozó állatok. Szóval jó az egész városnak. Kicsit úgy vagyunk vele mint a kültéri tornapályákkal és fitneszparkokkal, hogy sokan használnák szívesen, ha tudnák hol vannak. Ezért is csináltunk az utóbbiakból egy klassz fővárosi térképet, és szívesen csináltunk volna egyet a kutyajátszóterekről is, de mint kiderült, azokról már van. Mégpedig a Felelős állattartás honlapon.

Nem volt más dolgunk, mint elkérni tőlük az adatbázist és feldobálni a helyszíneket egy tréképre. Kicsit lepucoltuk, hogy átlátható legyen, de ezzel együtt is érdemes átkattintani hozzájuk: egyrészt mert ott egyből Street View-n is meg lehet nézni a kutyafuttatókat/-játszótereket, másrészt mert ott újabbakat is feltolhattok. Vagyis, ha van a közeletekben olyan helyszín, amit szeretsz/utálsz és nincs rajta, akkor két kattintással felrakhatod. Sőt, ugyanott szavazhatsz is rá, hogy melyiket újítsák fel.

A térképet folyamatosan frissítjük majd mi is a Felelős állattartás adatai alapján, remélhetőleg további adatokkal egészítve ki. Addig is itt bővíthetitek az adatbázist, illetve értékelhetitek az egyes helyeket.

