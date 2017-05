25 ezres stadiont építenének egyetlen parkolóhely nélkül

Az Egyesült Államokban is stadionépítéssel lendítenék fel a labdarúgást, azonban két olyan húzás is van benne, ami Magyarországról nézve meglehetősen szokatlan. Sőt, hogy őszinték legyünk, az egyik fele mindenhonnan nézve az:

A stadion építéséhez semmi közpénzt nem használnak fel. A stadionhoz nem lesz egyetlen parkoló sem.

Az egész tervet a David Beckham vezette Miami Beckham United dolgozta ki és akarja megvalósítani. Elmondásuk szerint alapvetően szeretnék megváltoztatni az emberek szokásait, ahogy sporteseményekre járnak: használják a tömegközlekedést, a közösségi bringákat, vízi taxikat. Mint mondják, itt az idő, hogy újra gyalogos társadalom legyünk.

Nálunk mondjuk egy kerületi sportközpontnál is ment a hümmögés, hogy miért nincs parkoló, de egy 25 ezres stadion alighanem kiveri a biztosítékot, pláne az USA-ban. Hogy pontosan mi áll az elképzelés mögött (takarékosság a drága ingatlannal, hatalmas marketingpotenciál, vagy tényleg a nagy környezettudatosság), az tulajdonképpen mindegy is.

Ha megvalósul és működik, az elképesztő nagy húzás lesz, ami valóban példát mutathat a világnak. Na persze az első meccstől még nagyon messze vagyunk. A létesítmény nem csak abban hasonlít a Belvárosi Sportközpontra, hogy nem generál fölösleges autóforgalmat, hanem abban is, hogy még a felépítéséhez szükséges ingatlan sincs meg. Sőt, náluk igazából semmi sincs meg, még a tervek is csak a "blöff" szinten vannak, igaz erre figyelmeztetnek is.

Dátummal se nagyon dobálóznak, csak annyit ígérnek, hogy 2021 előtt egész biztos nem lesz semmi, és hogy az építés egy évig tarthat. A környék lakói mindenesetre ki vannak akadva, mert szerintük, ha nem lesz parkoló, az azt jelenti, hogy a szurkolók a környékbeli utcákban fognak megállni az autóikkal, aminek pedig ők isszák meg majd a levét.

Beckhamék viszont úgy tervezik, hogy távolabbi, már meglevő parkolókba irányítják a vendégszurkolókat, ahonnan buszok és hajók hoznák őket a stadionhoz. De David Beckham külön hangsúlyozta, hogy a legszebb azért az lenne, ha a vasútállomásról a szurkolók együtt, felvonulva érkeznének a meccsre.

Mondjuk elnézve a látványtervet, nekem az elvonulós/felvonulós hely is kevés: azon a négy sarkon ácsingózik majd 25 ezer ember? Vagy minden meccsnél útlezárások lesznek? No majd meglátjuk!

A borítóképen az új stadion legfrissebb látványterve. Forrás: Miami Beckham United.