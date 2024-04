A Real Madrid legnagyobb sztárjait pihentetve, önbizalomtól duzzadva érkezik Münchenbe

Kedden kezdetét veszi a legrangosabb európai kupasorozat, a Bajnokok Ligája elődöntője, amelyben a 14-szeres győztes a Bayern München ellen mérkőzik, valamint a 2020-ban finalista Paris Saint-Germain a Dortmunddal csap össze a döntőbe jutásért. A négy csapat közül kiemelkedik a Real Madrid, amely nemzeti bajnokságában már fél kézzel magasban tartja a trófeát, a Bajnokok Ligájából legutóbb pedig a címvédő Manchester Cityt ejtette ki a legjobb nyolc között. Carlo Ancelotti tudatosan, több kulcsjátékosát pihentette a péntek esti, Real Sociedad elleni bajnokin.

A tartalékos felállás ellenére végül nyert a királyi gárda, a győztes gólt Arda Güler szerezte, így a madridiak előnye immár 14 pont a címvédő Barcelonával szemben, igaz, Xavi Hernández csapata hétfő este, a Valencia ellen játssza aktuális bajnokiját. A Real Madrid kezdőcsapatában helyet kapott péntek este a gólszerző Arda Güleren kívül Joselu, a középpályán Dani Ceballos, valamint a kapuban ezúttal Kepa Arrizabalaga védett.

A kulcsjátékosok közül Vinícius Júnior, Federico Valverde és Eduardo Camavinga a második félidő derekán léptek pályára, Jude Bellingham pedig a kispadról nézte végig a mérkőzést. Fontos megjegyezni, hogy a sérüléssel bajlódó Thibaut Courtuis és David Alaba annak ellenére, hogy nem léphetnek pályára, elutaznak a csapattal hétfőn Münchenbe, a Bayern elleni első mérkőzés helyszínére.

A Bayern München a bajnoki cím szempontjából már tét nélküli mérkőzésen lépett pályára a hétvégén a Frankfurt ellen, amin végül begyűjtötte a három pontot Harry Kane duplájának köszönhetően. Azok után viszont, hogy a bajorok győztek, az ezüstéremre hajtó Stuttgart az utolsó utáni pillanatban elbukta a három pontot Leverkusenben, már szinte biztos, hogy Thomas Tuchel csapata végez a tabella második helyén. Apropó, Tuchel, a szezon végén leköszönő német vezetőedző még a bajnoki előtt keveredett szóváltásba a klub tiszteletbeli elnökével, Uli Hoenessel, aki kemény kritikát fogalmazott meg.

A Bayern München egyébként közel sem olyan tartalékosan lépett pályára, mint tette azt a Real Madrid, Harry Kane végigjátszotta a találkozót, míg a kapuban szintén a kezdő Manuel Neuer védett. Alphono Davis a kispadról szállt be, Mazraouit váltotta a kanadai balhátvéd, akit már többször összeboronáltak a Real Madriddal.

Érdekesség, hogy legutóbb 2018-ban találkozott egymással a német és spanyol rekordbajnok, akkor a Real Madrid 2–1-re megnyerte az első mérkőzést Münchenben, majd hazai pályán elegendőnek bizonyult a döntetlen a továbbjutásához.

A bajor csapat legutóbb 2012-ben ejtette ki spanyol riválisát az első számú európai kupasorozatból, azóta viszont mind a három párharcot a királyiak nyerték.

A Bajnokok Ligája elődöntőjének másik, szerdán rajtoló párharcának az a Paris Saint-Germain a favoritja, amely legutóbb 2020-ban járt a legjobb négy között a legrangosabb kupasorozatban. Az akkor még Neymar Jr. fémjelezte párizsi csapat végül kikapott a döntőben a Bayern München ellen, most viszont a bajor csapat ősi riválisa, a Borussia Dortmund ellen harcolhatja ki a döntőbe jutást.

Mint arról beszámoltunk, a Paris Saint-Germain múlt hétvégén biztosította be újabb bajnoki címét, zsinórban már a harmadik, története során pedig 12. elsőségét ünnepelheti. Luis Enrique csapata szombaton lépett pályára a Le Havre ellen, tartalékos összeállítással pedig csak döntetlent játszott az újonccal, de a későbbi eredmények után biztossá vált, hogy idén is elfoglalhatja a francia futball trónját. Kylian Mbappé a kispadról beszállva 45 percet játszott, Gianluigi Donnarummát Keylor Navas helyettesítette a kapuban, valamint Goncalo Ramos is csereként lépett pályára, igaz, gólt is szerzett.

Fotó: Getty Images

A párizsiak szerdai ellenfelének, a Borussia Dortmundnak az maradt az egyetlen esélye a következő szezonbeli BL-indulásra, hogy megnyeri az aktuális sorozatot, mivel a bajnokságban jelenleg ötödik helyezett, és legutóbb éppen a negyedik RB Leipzigtől szenvedett kiütéses vereséget. Azon a mérkőzésen jubilált Gulácsi Péter a lipcseiek kapujában, és ugyan még a Dortmundnál volt az előny a találkozó korai szakaszában, utána négyszer kapitulált védelme, így sima vereség lett a vége. Edin Terzic vezetőedző egyébként egyáltalán nem tartalékolt a múlt hétvégén, nem is volt erre a gyakorlatban sok lehetősége, néhány nap elteltével viszont újabb kulcsfontosságú találkozó vár a dortmundiakra Párizsban.

Érdekesség, hogy a Dortmund az őszi csoportkör alatt egy kvartettben szerepelt a PSG-vel, az akkori két mérkőzésen Párizsban a franciák nyertek 2–0-ra, a németországi találkozó pedig döntetlennel végződött. A német csapat 2013 után jutna újra Bajnokok Ligája-döntőbe – akkor a Bayern München ellen kapott ki a Wembley-ben –, a PSG pedig szintén első végső győzelmére hajt az elitsorozatban.

BAJNOKOK LIGÁJA, ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

kedd, 21 óra: Bayern München – Real Madrid – élőben az Indexen!

szerda, 21 óra: Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund – élőben az Indexen!

(Borítókép: Getty Images)