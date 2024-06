Lejátszani is felesleges volt a BL-döntőt, úgyis tudta mindenki, hogy a Real nyeri

A spanyol csapatok ugyanis 2002 óta 19. alkalommal csaptak össze külföldi riválissal a Bajnokok Ligája vagy az UEFA-kupa/Európa-liga döntőjében, és minden egyes alkalommal a La Liga együttesei örülhettek!

Az Ajaxot másolta a Real Madrid

A királyi gárda a bajnokságban 29 győzelemmel, nyolc döntetlennel és csupán egy vereséggel lett bajnok, és bár a kupában a második körében elbukott, a Szuperkupát és a Bajnokok Ligáját veretlenül nyerte meg, így az idényt 55 tétmeccsen 41 győzelemmel, 12 döntetlennel és csak két vereséggel, 129–50-es gólkülönbséggel zárta.

Korábban kétszer fordult elő, hogy egy együttes legfeljebb két vereséggel a háta mögött felülhessen Európa-trónjára, az Ajax az 1971–1972-es és az 1994–1995-ös idényben hajtotta végre ezt a bravúrt.

Joselu felemelkedése

Ahhoz képest, hogy egy éve az Espanyollal kiesett a bajnokságból, most bajnok és BL-győztes lett. Ő az első spanyol, akivel egy idény alatt ekkorát fordult a világ.

A Real Madridnak 1,5 millió eurós kivásárlási opciója van a kölcsönvett támadóra, aki a finálét követően érthetően boldogan nyilatkozott:

Nem tudom, hogy mit hoz a jövő, merre leszek a következő idényben, erről majd most fogunk beszélni. Láttam a fiam örömkönnyeit, úgyhogy ez nagyon érzelmes pillanat a számomra… Néha álmodozhatsz, néha pedig végre is hajthatod ezeket az álmokat

– mondta Joselu.

Ancelotti tovább írja a rekordját

A 64 éves olasz szakember lett az első, aki hatodik alkalommal is BL-döntőbe vezette csapatát, amivel továbbírja saját csúcsát, valamint ő az első, aki ötször nyerte meg a sorozatot.

Viszonyításképpen: Bob Paisley, Pep Guardiola és Zinédine Zidane háromig jutott/háromnál tart.

Kroos előtt Rijkaard tette meg ezt

A Real Madrid német középpályásának visszavonulását megelőzően a BL-döntő volt az utolsó klubmeccse.

Előtte legutóbb Frank Rijkaard búcsúzott az aktív játéktól úgy, hogy kezdő volt egy megnyert BL-döntőben, még 1995-ben.

Florentino Pérez megelőzte a legendás Bernabéut

A madridi klubelnök regnálása alatt ez már a 7. BEK/BL-sikere volt a királyi gárdának, amivel megelőzte a stadion legendás névadóját, Santiago Bernabéut.

Az örökranglista harmadik helyére Silvio Berlusconi fér fel, aki az AC Milan elnökeként ünnepelhetett ötször.

A Real Madrid beérte Angliát

Az együttes a 15. sikerét aratta, amivel már több mint kétszer annyi trófeával rendelkezik, mint az üldöző Milan (7).

Még érdekesebb képet kapunk, ha összevetjük a nemzeti rangsorokkal, hiszen a spanyolok (20) mögött a második legtöbb BEK/BL-győzelmet arató angol csapatok is 15-nél járnak, az olaszok 12-vel a harmadikak, a németeknek nyolc, a hollandoknak hat, a portugáloknak négy sikerük van.

Rajtuk kívül még Franciaország, Románia, Skócia és Jugoszlávia csapata ért fel a csúcsra.

Courtois lehúzza a rolót

A Chelsea-től érkezett kapus a két, Real Madriddal megvívott BL-döntőjében összesen 12 kapura tartó lövést kapott, mindet védte is, a 3,4-es várható xG-mutatóval szemben pedig egy gólt sem kapott.

Csak megérte berakni őt a végjátékra…

Egy gólkirály is érkezhet a gárdához

A 2023–2024-es kiírásban Harry Kane és Kylian Mbappé nyolc-nyolc gólig jutott, így megosztva lettek a sorozat gólkirályai.

Hogy az erős még erősebb legyen: minden jel szerint a PSG-t elhagyó Mbappé a következő idénytől már a Real Madridot erősíti.

Bajnokok Ligája 2023–2024, döntő

Dortmund (német)–Real Madrid (spanyol) 0–2 (0–0)

London, Wembley Stadion, 86 212 néző. V.: Slavko Vincic (szlovén)

Dortmund: Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Sabitzer, Can (Mallen, 80.) – Sancho, Brandt (Haller, 80.), Adeyemi (Reus, 72.) – Füllkrug. Vezetőedző: Edin Terzic

Real Madrid: Courtois – Carvajal, Rüdiger, Nacho, F. Mendy – Valverde, Kroos (Modric, 85.), Camavinga – Bellingham (Joselu, 85.) – Rodygo (Militao, 90.), Vinícius Júnior (Lucas, 90+4.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Gólszerző: Carvajal (74.), Vinícius Júnior (83.)

