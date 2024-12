A manchesteri kudarc után Gulácsi Péteréknél kaphat új esélyt Erik ten Hag

Német sajtóhírek szerint Erik ten Hag, a Manchester Unitedtól egy hónapja menesztett holland szakember is jelölt a helyi élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő RB Leipzig kispadjára.

A Gulácsi Péter és Willi Orbán személyében két magyar válogatott labdarúgót is foglalkoztató RB Leipzig az elmúlt hetekben igazi mélyrepülést mutat be: november 2-a, a Borussia Dortmund otthonában elszenvedett vereség óta tartó nyeretlenségi sorozatában hat tétmeccs alatt mindössze egy döntetlenre volt képes.

Patrick Berger, a német Sky riportere úgy értesült, megszámláltattak Marco Rose vezetőedző napjai a lipcsei kispadon, a klubvezetés ugyanis már gőzerővel keresi az utódját. Az egyik jelölt az az Erik ten Hag, akit szűk két és fél év után október legvégén menesztett a Manchester United vezetősége. Állítólag a holland szakember mellett szól, hogy jól ismeri a német viszonyokat, hiszen 2013 és 2015 között a Bayern München alkalmazásában állt – mint a tartalékcsapat szakvezetője –, és azóta is szorosan követi volt klubja és a Bundesliga eseményeit.

Berger szerint azonban akad egy másik lehetséges Rose-utód is, ő pedig a legutóbb Portugáliában dolgozó Roger Schmidt. Utóbbi tréner augusztusban távozott a Benficától, 2012 és 2014 között pedig már irányított Red Bull-csapatot, akkor a Salzburg szakvezetője volt.



A Sky újságírója ugyanakkor azt is hozzáteszi, Schmidt egyelőre nem töri magát, hogy új megbízást kapjon, ennek oka, hogy 2026 nyaráig kötött portugáliai szerződése értelmében még most is, négy hónappal a menesztése után jelentős összegeket kap a Benficától, és erről a pénzről le kellene mondania, ha újra munkába állna egy másik csapatnál.

Valószínűbb forgatókönyv, hogy az 57 éves szakember – aki korábban a Paderbornt és a Bayer Leverkusent is irányította Németországban – 2025 nyaráig kivár bármiféle visszatéréssel. Ez pedig Ten Hag esélyeit javítja…