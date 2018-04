Szinte mindenkivel megesett már, hogy egy „rossz” mozdulat miatt rövidebb, vagy hosszabb időre fájdalmat érzett. Az első tavaszi gyomlálás, egy nehéz tárgy felemelése, egy bemelegítés nélküli edzés, vagy egy youtube jógaóra is elég lehet ehhez. Sőt, az is veszélyes lehet, ha csak egy helyben ülünk az íróasztalnál, és a laptopunk túl alacsonyan van. Olyan, ártatlannak tűnő, mindennapos tevékenységeket gyűjtöttünk össze, amelyektől a térd, a váll, a derék vagy a boka nagy eséllyel be tud állni, meg tud rándulni, stb. Azt is elmondjuk, hogyan lehet megelőzni ezeket és mit érdemes tenni, ha már megtörtént a baj.