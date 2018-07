A tipikus magyar férfi és az egészsége

A tipikus magyar férfi tudja, hogy milyen fontos az egészségével foglalkozni, mégsem tesz érte eleget. Tisztában van vele, hogy milyen fontos részt vennie egészségügyi szűréseken, de nincs ideje ilyesmire, talán kicsit tart is attól, hogy mi van, ha találnak valami problémát.

A cikk szerzője pont egy ilyen tipikus magyar férfi, aki a Budai Egészségközpontnak köszönhetően életében először elment egy komplex egészségügyi szűrésre. Semmi komoly problémával nem szembesült (erről majd később), de ha már ott járt, utánakérdezett, hogy a hozzá hasonlók hogyan állnak a szűrés kérdéséhez, mire lenne érdemes odafigyelniük és milyen állapotban vannak.

Még soha nem kaptak ennyi dicséretet a vénáim

A cikk szerzője az Optimum elnevezésű komplex szűrővizsgálaton vett részt, melynek pontos leírása itt érhető el, a csomag jóval olcsóbb, mint az egyes vizsgálatok összege lenne. Az eredményeket és az összefoglaló jelentést online és postán is megkaphatjuk. A közel három órás szűrés után munkára kész az ember.

Azt hiszem, hogy már abban is tipikus magyar vagyok, hogy a komoly próbatételnek számít az, ha reggeli és kávé nélkül indul a nap, márpedig az első vizsgálatokat éhgyomorra kell végezni. Nem esett így jól a reggeli vérvétel sem, pedig edzett vagyok, szoktam vért adni. Nem volt gond (ha csak az nem, hogy a vércukorszintem hajszálnyival a kívánatos alatt volt), de azért boldog voltam, mire végre ehettem, kávézhattam.

A vizsgálatok közül a hasi ultrahang volt még férfiként furcsa, bár egyáltalán nem kellemetlen. Pont ilyen lehet egy terhes nőnek az első alkalom, csak itt vese- és epeköveket lehetett volna nézegetni cuki embrió helyett. Szerencsére nem volt ilyesmi, sőt, semmi más rendellenességre nem derült fény, viszont végre láthattam magam belülről, ráadásul élőben!

Fotó: Dimény András / Képszerkesztőség



Ennél még nagyobb volt a sikerélményem az arteriográf (érrendszeri) vizsgálaton. Korábban nem is hallottam a létezéséről sem ilyesminek, pedig az erek állapota állítólag beszédes – ha meszesednek, vagy más miatt nem az igazi az állapotuk, az fontos információ. Az erek állapotát rontó magas vérnyomás és vérzsír, valamint a cukorbetegség például komolyan felelőssé tehető a szív és érrendszeri megbetegedések jelentős részéért.

Fotó: Dimény András / Képszerkesztőség

A szemészeti vizsgálaton is azonnali eredményt kap az ember - az előbbin nagyon megdicsérték az ereimet, az utóbbin sokkal kevésbé a szemeimet (rejtett távollátás? Ki hallott ilyenről...).

Légy férfi, vállald be a prosztatavizsgálatot!

A vizsgálat, amitől minden férfi egyaránt tart, az a prosztatavizsgálat. Mint megtudtam, sokan annyira félnek tőle, hogy kihagyják, annak ellenére, hogy járna nekik a csomagban. Nekik azt üzenem, hogy ugyan kellemesnek nem mondanám, azért simán túlélhető, ráadásul állítólag elég jó befektetés – sok kellemetlenség megelőzhető vele. Egy barátom véleménye szerint, aki egy műtét miatt gyakran átesett a vizsgálaton, a lényeg fejben dől el: ha az ember el tud lazulni, akkor kicsit sem lesz rossz. Több nőnemű barátom szerint pedig ez a félelem is bizonyítja, hogy férfiak tartoznak a gyengébbik nemhez, hiszen a nőgyógyászati vizsgálat sokkal kellemetlenebb, mégis járnak rá tizenéves koruktól.

A legjobban persze nem a vizsgálatok, hanem az eredmények érdeklik az embert, az egyszerűség kedvéért ezeket online kértem. Az online ügyfélszolgálat felületén kaptam meg mindent, néhány nap alatt: először az egyes leleteket, majd a személyre szabott összegzést. És mivel erre is van lehetőség, személyes konzultáción is részt vettem, ahol Dr. Wladika Zsuzsanna belgyógyász, kardiológus szakorvos értékelte egészségügyi állapotomat.

Fotó: Dimény András / Képszerkesztőség

A doktornő elmondta, hogy az átlagnál jobbak lettek a leleteim, tehát ebből a szempontból szerencsére mégsem vagyok tipikus férfi. Egyedül a koleszterinszintem magas, de az is a határérték közelében van, és valószínűleg genetikai okokból. A leletek alapján kiderül, hogy már a harmincas, még inkább a negyvenes korosztálynál jelentkeznek a tipikus és kevésbé tipikus kockázati tényezők. Előbbiek közé tartozik a

magas vérnyomás, ami a BUDAI EGÉSZSÉGKÖZPONT statisztikai adatai szerint az én korosztályomban már a szűrésre járók több mint 30 százalékát érinti.

Ez hosszú távon a korai halálozások jelentős részéért felelős szív- és érrendszeri megbetegedések oka lehet. Tipikus - még a korán kiszűrhető - kockázati tényezők közül a magas vércukor, ami megsokszorozza az érrendszeri problémák esélyét. A magas koleszterinszint is jellemző erre a korosztályra, ahogy a prosztataproblémák jelentkezése is.

Már a harmincas, negyvenes férfiak is rosszabb bőrben vannak, mint női kortársaik

“Nem csak az egészségügyi kockázati tényezők, azok okai is tipikusak”

– mondja a doktornő a szűrésen átesett több ezer magyar adatai és anamnézise alapján.

Férfiak a Budai Egészségközpont statisztikái alapján: -minden második férfi túlsúlyos

-minden második lúdtalpas és hasonlóan magas a tartási rendellenességek és

gerinceltérések aránya

gerinceltérések aránya -fogbetegség majdnem mindenkinél előfordul

-több mint 80% az előfordulása valamilyen szembetegségnek (rövid vagy távollátás leggyakrabban)

-mintegy egy százaléknál találnak rosszindulatú daganatot

-szintén egy százalék a bizonytalan/ismeretlen eredetű daganat, aminek a végére kell járni

-minden negyedik férfinak magas a vérnyomása (zömében 50 alatt)

A harmincas korosztályban is látszik, hogy a férfiak rosszabb bőrben vannak, aminek jellemző okai vannak: stresszesek vagyunk, rosszul alszunk, nem étkezünk egészségesen. Még mindig sokat iszunk és dohányzunk, bár ezen a téren tapasztalható némi javulás.

Fotó: Dimény András / Képszerkesztőség

A szűrésre visszajárók adataiból az is kiderül, hogy a feltárt problémákra adott válaszaink is hasonlók. Tudjuk ugyan, hogy változtatni kéne életmódunkon, de amíg nincs komoly baj, addig kevesen szánjuk rá magunkat. Májfunkciós problémák jelentkeztek? Kevesebb alkoholt kéne fogyasztani, de nehéz elengedni a poharat, ha az jelenti a kikapcsolódást a mókuskerékből. A magas vérnyomással még szembesülni sem szeretünk („biztos csak izgulok a mérés miatt”), hogy diétázzunk, sportolni kezdjünk miatta, az nagyon ritka.

Fotó: Dimény András / Képszerkesztőség

Pedig a szűrésnek az akkut problémák feltárása mellett a prevenció lenne a lényege. A harmincas- ötvenes korosztályba tartozóknak a szűrés hatására oda kéne figyelni az életmódjukra, hogy aztán a hatvanas-hetvenes éveikre minél kevesebb egészségügyi problémájuk legyen, minél jobb legyen életminőségük.

Miben más egy magánrendelő, mint az állami? Mindenki kedves, beleértve a recepciósokat, akik az érkezéstől kalauzolják az embert vizsgálatról vizsgálatra. Mindenki bemutatkozik, és tájékoztat az adott vizsgálat menetéről, az esetleges azonnali eredményekről. Kulturált környezet, átöltözési és tisztálkodási lehetőség, wifi, labor és ultrahang után uzsonna. A vizsgálatok utáni személyre szabott konzultáción nem csak egészségügyi állapotunkról, az esetleges kockázati tényezőkről kapunk információkat, de életmódtanácsokhoz is juthatunk. Összefoglalva: azt érezhetjük, hogy pénzünkért emberközpontú, hatékony, korszerű és gyors ellátást kapunk.

Arról is kérdeztem a doktornőt, hogy mit tehet a tipikus magyar, ha hosszú, minél problémamentesebb nyugdíjas éveket szeretne. Nincsenek ezzel kapcsolatban nagy titkok, a piát, cigit érdemes letenni, a súlyra, a mozgásra és a táplálkozásra oda kell figyelni. És nemcsak szavakban, a fogadkozás (esetleg instaképek) szintjén, hanem ténylegesen is. A szakember szerint az is nagyon jó, ha találunk valamilyen rekreációs tevékenységet, amiben örömünket leljük. Ez lehet sport, sárkányeregetés, vagy akár a csillagok fürkészése – a lényeg, hogy el tudjuk engedni a problémáinkat.

Jobb megelőzni a problémát, mint kezelni

Persze a szűrések fontosságát sem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen mindig jobb megelőzni a problémát, mint kezelni. Kiss András, a Budai Egészségközpont marketing és értékesítési vezetője azt mondja, a jelentkezők számának növekedése alapján tapasztalják az egészségtudatosság trendjét. Minden korosztályból egyre többen járnak szűrésekre, a fiatalabbaknak kétévente, ötven felé közeledve már évente javasolt „egészségügyi pillanatfelvételt” készíttetni.

Fotó: Dimény András / Képszerkesztőség

Több a vállalati ügyfelük, de egyre többen járnak magánerőből is. Utóbbiak között azt tapasztalják, hogy inkább a nő dönt a kérdésben, ő forszírozza a szűrést – a gondoskodás, odafigyelés ebben is megnyilvánul. A legtöbb esetben az általános életminőség javítása a szűrés legfőbb célja, de előfordul, hogy kezelendő problémára derül fény – ilyenkor helyben és azonnal meg tudják oldani a szükséges további vizsgálatokat, ha a beteg igényli. A legnagyobb hazai szűrőközpontként folyamatosan figyelik a hazai és nemzetközi kutatásokat, trendeket, és ezekhez igazítják saját csomagjaikat, szűrési protokolljaikat.

Igazán komplex szűrés egészséges ember számára az állami rendszerben nem érhető el, illetve egyre hosszabb várakozásra számíthatunk, ha finanszírozott vizsgálatokon szeretnénk átesni. Az is komoly gyengesége a közfinanszírozott ellátásnak, hogy nincs, aki összefoglalja, rendszerben értékelje az egyes eredményeket. Így persze elmarad az egyes leletek közös áttekintése, a „nagy kép” kialakítása és az a tanácsadás, ami a személyes konzultáció lényege lenne.

Fotó: Dimény András / Képszerkesztőség

Átesve életem első komplex szűrésén, arra jutottam, hogy olyan ez, mint a kötelező szerviz az autóknál. Minden tipikus férfi tudja, hogy ezzel óvja járművét, hogy ez egy olyan befektetés, amitől az autó hosszabb életű, jobb állapotú lesz, amitől értékét is jobban őrzi. Nyilván magunknak sem kívánhatunk mást . Nem is kívánunk, egy friss felmérés szerint leginkább azt bánjuk meg, ha nem törődtünk eleget magunkkal és egészségünkkel.

BRAND & CONTENT