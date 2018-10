A Meki Minőség Mustra a nagy revelációkról is szólt. Sokan döbbentek rá, hogy az egyes alapanyagok külön-külön is finomak. A Mustra résztvevőit játszani is hívták a szervezők, ha valaki sikeresen kitöltött egy kvízt az alapanyagokról, Big Mac-re beváltható MacCoin kupont nyerhetett. (Fotó: Ancsin Gabor / Képszerkesztőség)