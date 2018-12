Karácsonykor együtt lenni – legalább lélekben

Általában minden családban hosszas, előzetes egyeztetést igényel, hogyan legyen együtt a család, kinél legyen a közös vacsora, ebéd. Ki, hogy tudja megoldani az utazást. Vannak esetek, amikor a személyes találkozás nem tud megvalósulni, mert olyan nagy a fizikai távolság, vagy anyagilag annyira megterhelő lenne az út. Ma már szerencsés helyzetben vagyunk, mert a digitális technikának köszönhetően kapcsolódhatunk a világ különböző pontjain élő családtagjainkhoz.

A képeslapot egyre inkább kiváltja az e-mail, a chat, a közösségi média használat, beszélgetésekre pedig ott van a videochat, ami segítségével már-már olyan, mintha velünk lenne az illető.

Ráadásul ezek a digitális eszközök pozitív hatással vannak a kapcsolattartás rendszerességére is. Az eNET – Telekom „Jelentés az internetgazdaságról” novemberi kutatásából kiderül, hogy a felnőtt internetezők 63%-a úgy véli, hogy a digitális eszközöknek köszönhetően gyakrabban kommunikálnak távol lévő családtagjaikkal, mint tíz évvel ezelőtt. Jellemző az is, hogy a térbeli távolság is hatással van a kapcsolatokra: minél távolabb lakik a családtag, annál inkább megjelennek a digitális kapcsolattartási formák – chat üzenet, e-mail, internetes telefonálás, videotelefonálás/ videochat. A netezők fele teljesen vagy inkább egyetért azzal, hogy az új digitális kommunikációs lehetőségek megkönnyíti a családban élő idősebb generáció részvételét a családi életben, és a netezők 44%-ának a családjában jellemző, hogy a fiatalabbak igyekeznek rávenni az idősebbeket az új digitális kommunikációs formák használatára, és a kérdezettek több mint felénél segítik az idősebbeket abban, hogy hogyan használják ezeket.

Sőt, a szorosabb kapcsolattartás miatt 29%-uknál az jellemző, hogy digitális szolgáltatást vagy lehetőséget adnak, ajándékoznak idősebb családtagjuknak.

Tény, hogy a családi együttlétet segítheti, erősítheti az is, ha a karácsonyi családi összejövetelbe egy távoli családtagot videóhívással, videóchattel tudnak bekapcsolni. Érthető, ha az idősebb generáció, a baby-boomerek (54-72 évesek) érzékelik leginkább a digitális kapcsolattartás pozitív hatásait, mint a gyakoribb és jobb minőségű kommunikáció, és azt, hogy jobban jelen lehetnek a család életében.



