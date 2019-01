Mérföldkőhöz érkezett a rákgyógyítás

A rákkutatás- és gyógyítás már ott tart, hogy egyes legújabb készítményekkel nem daganattípusokat kezelnek, hanem a molekuláris diagnosztikai vizsgálattal kimutatott molekuláris célpontot, azt a genetikai okot, ami a daganat kialakulásáért felelős az adott betegben. Egyre inkább informatikai eszközök is rendelkezésre állnak ahhoz, hogy kiderítsük melyik az a hatóanyag, ami leginkább képes a hibás gént, illetve az az általa termelt fehérje működését gátolni. Még nincs minden hibás génre hatékony kezelés, de olyan gyors a fejlődés, hogy nem kizárt, hogy egy évtizeden belül a daganatos megbetegedéseket okozó génhibák akár 70-80 százalékára találhatunk célzott hatóanyagot.

A kutatások szerint a rákot 600-féle gén 4,5 millió lehetséges hibája okozhatja. 2008 óta egy technológiai áttörésnek, az újgenerációs szekvenálásnak köszönhetően lehetséges "molekuláris röntgent” készíteni a sejtről, amellyel megállapítható, mely gének hibásodtak meg ezek közül. Az eredmények - „a képek” - elemzéséhez speciális orvosi szoftverek szükségesek és részletes orvosbiológiai elemzés. Nagyon büszkék vagyunk az általunk kifejlesztett, nemzetközileg is egyedülálló speciális szoftverre, amely több mint 1000 hatóanyag közül segít kiválasztani a beteg számára leghatékonyabbat. De ennek birtokában is szükség van a szakértőink munkájára akik a beteg egyéni egyéb klinikai és személyes szempontjait is figyelembe veszik a lehetséges terápiás lehetőségek keresésében - tudtuk meg Dr. Peták Istvántól, az Oncompass Medicine tudományos igazgatójától.

A rákgyógyítás jelenlegi gyakorlatában az ún. 'evidence-based' metodikát használják, azaz összehasonlító klinikai vizsgálatokkal derítik ki, hogy az adott daganattípus esetében statisztikailag melyik kezelés hatékony a legnagyobb százalékban. Ez biztosítja, hogy minden beteg a legnagyobb eséllyel hatékony kezelést kapja akkor is, ha a gyógyszer hatékonyságát nem tudjuk előre jelezni az adott betegnél. A precíziós onkológiában azonban a molekuláris diagnosztikával kimutatott génhibák alapján választható ki a célzott terápia. A génhibák gátolhatók célzott gyógyszerekkel, az immunrendszer provokálásával és a daganatok immunrendszert blokkoló képességének "kikapcsolásával" is - ez utóbbiért járt 2018-ban az orvosi Nobel-díj.

És hogy mennyibe kerül mindez? Az alkalmazott gyógyszerek egy részét már finanszírozza a NEAK (Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő), más részük támogatását egyedi méltányossági engedély alapján lehet kérelmezni. Az Oncompass segít megtalálni azokat a klinikai vizsgálatokat is, ahol térítésmentesen jut hozzá a beteg a gyógyszerekhez – ezek nem mindig Magyarországon zajlanak.

Az Oncompass Precíziós Onkológiai Program magukban foglalják a személyre szabott kezelési stratégia kialakításához szükséges minden szolgáltatást. Minden beteg mellé egy szakértőt és egy koordinátort rendelnek, akik végig kísérik a beteg útját a program során. Minden beteg esetét egy speciális molekuláris szakértői testület tárgyalja kétszer, a vizsgálatok előtt és után. A szakértői testületben részt vesz onkológus, genetikus, molekuláris biológus és infobionikus egyaránt. A program része természetesen a részletes molekuláris diagnosztikai vizsgálat és annak részletes elemzése speciális döntéstámogató szoftverrel is. A programok teljes költsége több százezer forinttól 1 millió forintig terjedhet.

Korábbi cikkünkben megírtuk egy sikeres eljárás és Bernáthné Katalin történetét. Neki három hónapot jósoltak, amikor kiderült áttétes tüdőrákja van. Akkor Oncompass Medicine beazonosította a Katalin daganatában lévő génhibát és megtalálta az arra kifejlesztett célzott hatóanyagot, amely akkor még csak klinikai vizsgálat keretében volt elérhető. Így sem a biztosítónak, sem neki nem kellett a kezelésért fizetnie.

A precíziós onkológiai eljárás nem a „hagyományos” kezelések alternatívája, hanem a modern ellátás része. Ma már nagyon sok célzott gyógyszer törzskönyvezett és finanszírozott is, és több ilyen kezelés közül választhatnak az orvosok.

„Sokszor csak akkor keresnek meg minket az orvosok és a betegek, amikor az egyéb lehetőségek már kimerültek.Érdemes ezzel szemben már akkor megkeresni minket, amikor a kezelések még nem indultak el vagy ha már elindultak is, minél korábban” - mondja Dr. Peták István.

Felmerül a kérdés, hogy a betegek hány százalékán lehet így segíteni. Egyelőre nincs minden génhibára hatóanyag, de a gyógyszerek száma folyamatosan nő.

Az Oncompass a diagnosztikában és a döntéstámogatásban nyújt segítséget, illetve abban is, hogy a betegek ne kapjanak feleslegesen hatástalan terápiás kezeléseket. Segít választani a törzskönyvezett gyógyszerek között is. Tehát ha idejében kerül egy beteg precíziós onkológiai programba, akkor mindenképpen lehet a személyre szabott terápiás lehetőségeket javasolni, amelyek lehetnek célzott kezelések, immunterápiák vagy éppen ezek hatástalanságának az előrejelzése esetén standard kezelések is.

„Az emberiség történetében hasonló folyamat zajlik, mint anno a fertőző betegségek esetében. Onnantól fogva, hogy megismertük az okokat, felgyorsul a fejlődés. Ebben az évtizedben várhatóan 100 új, a génhibákat célzó gyógyszer jelenik meg, 2-300 gyógyszerrel pedig a daganatos betegségek 70-80 százalékát le lehet fedni. Erre a következő egy-két évtizedben sor kerülhet” - mondja a szakember.

