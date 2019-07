Hétüléses autó állami támogatással - de hogyan lehet hozzájutni?

Mikor vagyunk egyáltalán jogosultak?

Kezdjük az elején. Házasságban vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban kell élnünk, ami nem meglepő az egész családtámogatási programot nézve. Három gyermek után kell családi pótlékot kapnunk, tehát amelyik gyermekünk után ez a támogatás már nem jár, őt sajnos nem számíthatjuk bele. Harmadik gyerekként a 12. hetet betöltött magzatot is figyelembe veszik (ikerterhesség esetén második és harmadikként), ugyanakkor tervezett gyermekekkel nem számolhatunk ebben az esetben. Természetesen az igénylőnek B kategóriás jogosítvánnyal is rendelkeznie kell, nem állhat fenn köztartozása, gyermekeire pedig nem vehetett fel hasonló típusú támogatást. A büntetlen előélet szintén feltétel.

Hol kezdjünk hozzá?

Nézzük ki az autót, amit szeretnénk megvásárolni. A kikötés itt annyi, hogy minimum hét fix ülésnek kell benne lenni (a vezetőjével együtt), de a támogatás igénybe vehető a B kategóriás jogosítvánnyal vezethető kisbuszokra is.

A kereskedésben (hiszen biztosan ott fogunk vásárolni, ugyanis csak új autóra vehető igénybe a támogatás) kalkuláltatnunk kell egy vételárat, aminek függvényében meghatározzuk, mekkora támogatást szeretnénk. Ez ugyebár a teljes vételár 50 százaléka, de maximum 2,5 millió forint lehet. Ha választottunk, ki kell töltenünk a kérelmet, amit letölthetünk itt, vagy az egészet beadhatjuk online, ügyfélkapus hitelesítéssel ezen az oldalon (a megfelelő menüpontot a Család/Születés alatt találjuk!).

A folyamat alfája: a kérelem

Kitöltése egyáltalán nem bonyolult. Az alapadatokon (a sajátunk mellett házastársunk, vagy élettársunk adatai szintén kellenek) kívül szükségünk lesz a jogosítványunk számára, el kell döntenünk, hogy a későbbiekben adásvételi vagy lízingszerződést kívánunk kötni, és be kell írnunk az igényelt támogatás összegét, de a teljes vételárat, pontos típust nem.

Igazolások tekintetében szerencsés a helyzet: a szokásosnál mindenképp kevesebb dolgunk van, hiszen egy részét a Magyar Államkincstár (MÁK) szerzi be helyettünk. A személyazonosságunkat igazolni kell (akár a vezetői engedéllyel), illetve két nyilatkozatot alá kell írnunk, de ezek a kérelem mögött megtalálhatók. Várandósság beszámítása esetén a 12. betöltött hétről kell igazolást mellékelnünk.

Ha a letöltős, nyomtatós verziót választjuk, akkor a kérelmet leadhatjuk személyesen bármelyik kormányablakban, vagy beküldhetjük postán e rendkívül egyszerű címre: Magyar Államkincstár, Családtámogatási Főosztály, 1919 Budapest.

Az eljárás illetékmentes.

Ha beadtuk a kérelmet, a MÁK 30 napon belül dönt, és megküldi nekünk az eredményt. Amennyiben ez pozitív, felnyalábolhatjuk a határozatot és mehetünk az autókereskedésbe.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a legelső lépés a MÁK határozatának beszerzése, hiszen az adásvételi vagy lízingszerződés csak ezután köthető meg.

Ha csak egyetlen nappal is korábban írjuk alá, nem fogunk támogatást kapni, a határozat megérkezése után viszont hat hónapunk van megkötni a szerződést. Mindebből már jól látszik, hogy sajnos nagycsaládos autót állami támogatással vásárolni nem lesz gyors folyamat.

A szerződésről

Az adásvételi vagy lízingszerződésnek már tartalmaznia kell természetesen a teljes bruttó vételárat és a támogatás összegét is, a pontos típust, alvázszámot, illetve azt, hogy az autó új autónak minősül, vagy maximum 2000 kilométert futott bemutató darab. A kereskedő számlaszáma, adószáma szintén alapelem, az azonban extra, hogy vagy a szerződésben vagy külön nyilatkozatban a kereskedőnek igazolnia kell, hogy az autón elhelyezi a „Családbarát Magyarország” feliratú matricát.

Fotó: csalad.hu - "Családbarát Magyarország" matrica

A szerződés egy példányát el kell juttatni a MÁK-nak, ezt megteheti az igénylő és az autókereskedő is, szóval mindenképp tisztázzuk, ki küldi el a Családtámogatási Főosztálynak, ezúttal egy másik címre: 1081 Budapest, Fiumei út 19/a.

Most már nincs is más hátra, mint türelmesnek lenni. Adott esetben meglehetősen sokáig. A legtöbb autóra, főleg a felsőbb kategóriás modellekre elég sokat kell várni: egy BMW 2-es Gran Tourer-re (ami a prémium kategória egyik legelérhetőbbje) például felszereltségtől függően 3-3,5 hónapot.

10 Galéria: BMW-t családi autónak? Íme a Gran Tourer Fotó: BNW Magyarország



A MÁK a szerződés beérkezését követően 15 napon belül közvetlenül a kereskedőnek utalja a megítélt összeget, mi pedig eddigre rendezzük saját részünket. Lízingszerződés esetén természetesen a pénzintézettel is végig kell járnunk a folyamatot, és mire mindennek a végére jutunk, remélhetőleg az autónk is megérkezik.

Sok még a bizonytalanság

Mivel a rendszer még egészen új, és sok esetben a kereskedőt még nem tájékoztatták a pontos menetről (vagy a folyamat akár változhat is), ezért mi magunk legyünk a lehető legfelkészültebbek, nehogy valami kimaradjon a szerződésből vagy hiba csússzon a folyamatba. Ezen a linken egyébként a MÁK hivatalos tájékoztatását is megtaláljuk, amiben az összes kivétel és apróság is szerepel.

Mit nem tehetünk az autóval? Lehet, hogy vissza kell fizetnünk a támogatást?

A legfontosabb, hogy a szerződés hatálybalépése után három évig az autó nem idegeníthető el, tehát nem adhatjuk el, illetve nem engedélyezhető az átalakítása sem. Sajnos az is előfordulhat, hogy vissza kell fizetnünk, de ez azért elég jól kiküszöbölhető. Csak akkor kell megtérítenünk a támogatást, ha kiderül, hogy valótlant állítottunk, nem teljesítettük az elidegenítési kötelezettségünket, vagy három éven belül elváltunk, így megszűnt nagycsaládos státuszunk.

BRAND & CONTENT