Egy műanyagmentes július még nem menti meg az apokalipszis szélére sodort bolygónkat, de a kezdeményezés segíthet abban, hogy a környezettudatosság életünk részévé váljon. Nagy kérdés, hogy ezek a törekvések is olyan tiszavirág-életűek-e, mint az újévi fogadalmak? Kérdőívünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy ön mennyit tesz azért, hogy elkerüljük a klímakatasztrófát, és mit tud a témáról. Tudta például, hogy már a befektetéseinkben is figyelembe vehetjük ezt a tényezőt, így pénzt is csinálhatunk a zöld szemléletből?



Sokasodnak a klímaváltozás egyértelmű jelei, gondoljunk csak Grönlandra, ahol több száz tonnányi jég olvadt fel a hirtelen hőmérséklet-emelkedéstől, a vízhiánnyal küzdő Indiára, vagy épp az erdőtüzektől szenvedő Szibériára, vagy a lángokban álló amazonasi esőerdőkre. A kutatók szerint már rég észbe kellett volna kapnunk, és ha nem teszünk a változásért, pár évtized múlva valóra válhat az, amit eddig csak világvégéről szóló filmekben láthattunk.



A legjelentősebb változást az hozná, ha a legnagyobb globális vállalatok számára előírás lenne, hogy fenntarthatóbb módon állítsák elő és szállítsák termékeiket, ugyanakkor az egyéni felelősséget sem szabad figyelmen kívül hagyni. Gondoljunk csak bele: több mint hét milliárdan élünk a bolygón, így az energiafogyasztástól kezdve, a közlekedési eszközökön át a termékekig, amiket vásárolunk, minden hatással van a környezetünkre.



A klímaváltozás okai mellett rengeteg szó esik a műanyagok használatról is, és nem véletlenül, hiszen valóban óriási problémát és nem kevés szenvedést okozunk vele az élővilágnak.

De említhetnénk az étkezési szokásainkat is, amelyek szintén hozzájárulhatnak a bolygó energiatartalékainak kiszipolyozásához és a környezetszennyezéshez is.

Például a nagyüzemi állattenyésztés ökolábnyoma több, mint a légi, vízi és szárazföldi közlekedésből származó szén-dioxid-kibocsátás együttesen.



Nem állítjuk, hogy könnyű a mindennapi rutinon drasztikusan változtatni, de mindezt a saját magunk, illetve a következő generációk élhető jövője érdekében tesszük. Ön mennyire tartja fontosnak ezeket a kérdéseket és mennyire él környezettudatosan? Töltse ki a tesztünket, és kiderül.



Az eredményeket hamarosan közzétesszük egy kiértékelő cikkben.



? 1. Fontosnak tartja-e a környezetvédelmet? Igen, fontosnak tartom és teszek is érte

Fontosnak tartom, de nem tudok környezettudatosan élni

Nem hiszem, hogy egyénileg megóvhatom a Földet

Nem igazán foglalkoztat a téma

Egyáltalán nem érdekel ? 2. Ön szerint ki a leginkább felelős a környezetvédelmi problémákért? Mindenki tehet róla és tehet ellene

A vállalatok

Dunsztom sincs

A kormányok

Szerintem nincsenek problémák ? 3. Ön mennyire fél a klímaváltozástól? Hogy mitől?

Szerintem el van túlozva a probléma, felesleges a szorongás

Hamarabb kellett volna erről beszélni, sőt, nem csak beszélni

Nagyon, pont ezért igyekszem környezettudatosabban élni ? 4. Miben nyilvánul meg a fenntarthatóság az életvitelében? (Több válasz is megjelölhető!) Szelektív hulladékgyűjtés

Papír használat minimalizálása

Ökoemblémával ellátott termékek vásárlása

Közlekedési eszköz tudatos megválasztása

Villany- és vízhasználat optimalizálása

Befektetéseim kiválasztása során odafigyelek a vállalat tevékenységének környezetre gyakorolt hatására

Adományozás környezetvédelmi célokra

Energiatakarékos égők használata

Alacsony energiafelhasználású eszközök használata

Húsfogyasztás minimalizálása

Csomagolásmentes életmód

Műanyag használat minimalizálása ? 5. Mit tesz a műanyag-felhasználás csökkentése érdekében? Semmit, nem hiszem, hogy rajtam múlik, hogy az óceánokban annyi a műanyag szemét

Ha tehetem, nem használok műanyag zacskót, nem kérek szívószálat

Igyekszem minél kevesebb egyszer használatos műanyagot használni

Próbálom száműzni a műanyagot saját és környezetem életéből ? 6. Az otthon is alkalmazható „környezetvédő” megoldások közül jelölje meg azokat, amelyekre ön is odafigyel! (többet is megjelölhet) Takarékos világítás

Takarékos fűtés

Hulladékok szelektív gyűjtése.

Megújuló energiák használata

Elektromos vagy hibrid autó vásárlása

Egyéb

Egyik sem jellemző rám ? 7. Melyik fogalom jelentését ismeri? (többet is bejelölhet) Fenntartható fejlődés

Vállalati fenntarthatóság

Zöld kötvény

Fenntarthatósági jelentés

Impact investment (társadalmi célú befektetés)

Körkörös gazdaság ? 8. Milyen megújuló energiát használ, vagy melyiket lenne hajlandó kipróbálni a jövőben? (többet is megjelölhet) Napkollektor

Napelem

Szélkerék

Hőszivattyú

Fafűtés

Biobrikett

Tűzipellet

Egyik sem

Nem tudom

Egyéb ? 9. Van tudomása arról, hogy lakóhelyén létezik-e környezetvédelmi, természetvédelmi szervezet? Igen, ismerek ilyen szervezetet

Persze, tagja vagyok az egyiknek

Nem tudom, de nem is nagyon izgat ? 10. Ha lehetősége lenne rá, előnyben részesítene, illetve választana-e olyan befektetési formát vagy pénzügyi terméket, amely a környezeti fenntarthatóságot is figyelembe veszi? Igen

Nem ? 11. Fektetne környezettudatos vállalat által kibocsátott értékpapírba? Igen

Nem ? 12. Milyen további szempontok alapján döntene egyes értékpapírok mellett? (többet is jelölhet) Transzparencia

Piaci tevékenység

A vállalt tevékenységének/termékének a környezetre gyakorolt hatása

Fenntarthatóság

Rövid távú, gyors hozamot ígérő befektetés

Hosszú távú befektetés

Megbízható tulajdonosi háttér

Biztos piac

Vállalati image

A vállalat szakmai háttere, menedzsmentje ? Az ön neme Válasszon... nő férfi ? Az ön kora Kijelentem, hogy az Index.hu Zrt adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam, megértettem, és hozzájárulok ahhoz, hogy megadott adataimat a szolgáltató mint adatkezelő a szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje. A kérdőív beküldéséhez szükséges az adatkezelési hozzájárulás elfogadása.

