Amikor Sophia, a Hanson Robotics humanoid robotja 2016-ban bemutatkozott a világnak, nem volt egyértelműen pozitív a fogadtatása. Míg sokan az embereket segítő, és velük együttműködő szociális robotot látták a kopasz, bájos arcvonásokkal felruházott droidban, mások a science fiction világából ismert, öntudatra ébredt, gyilkos robotok előfutáraként tekintettek rá.

A mesterséges intelligencia rengeteg módon képes az emberiség szolgálatába állni. A Google AI (Artificial Intelligence, azaz mesterséges intelligencia) részlege például a koronavírus terjedésének megállításán dolgozik: a Deep Mind algoritmusa elemzi a vírus fehérjeszerkezetét és információt gyűjt a kórokozóról. De használható a kamu közösségi média-profilok vagy épp daganatok kiszűrésére is, stb. Ugyanakkor számos nyugtalanító kérdéssel szembesíti az emberiséget: a manipuláció, a döntési szabadság, a fejlődés kontra kockázatvállalás dilemmáit emeli a mindennapok témái közé.

Ma már egy átlagos netező, illetve okostelefon-használó számára elkerülhetetlen, hogy a közösségi média és a cégek adatokat gyűjtsenek a tevékenységeiről. Mindez azonban nem merül ki abban, hogy tudják, melyik a kedvenc ruhamárkánk, és melyik napszakban vásárolunk a legtöbbet online. Az Egyesült Államok 2016-os elnökválasztásban tanácsadóként részt vevő, választási manipulációval vádolt Cambridge Analytica akár 87 millió emberről is szerezhetett jogosulatlanul információt, többek között a közösségi média hanyag információ kezelési gyakorlata miatt.

Az emberekről gyűjtött adatokkal az állam is visszaélhet: az állampolgárok megfigyelésére használhatja a digitális technológiát, és eszerint jutalmazza, vagy büntetheti őket, attól függően, mennyire viselkednek „jól” egy adott ideológia szerint. Ez a kreditrendszer, amellyel az élet minden egyes területe figyelemmel kísérhető, pl. Kínában már meg is valósult. A „big data” és a „big brother” találkozása akkor válhat igazán veszélyessé, ha az adatok elemzésébe a mesterséges intelligencia is beszáll.

A kérdéskörrel számos science fiction alkotás foglalkozik, a legaktuálisabban a Westworld legújabb évada – mely az öntudatra ébredt androidok, a technológiával történő manipuláció és az emberekről gyűjtött adatokkal való visszaélés témakörét járja körül. Vannak jogai és kötelességei egy androidnak? Büntethető, ha valamiért árt az embereknek? És egy ember büntethető, ha árt egy androidnak? Mi történik, ha az emberekről gyűjtött adatokat a mesterséges intelligencia kezeli?

Önt mennyire aggasztják a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések?

Töltse ki a kérdőívünket! A válaszokat egy követező cikkben dolgozzuk fel.

? Támadt már olyan érzése, hogy az önnek címzett hirdetések olyan információn alapultak, amelyek nem publikusak? Nem figyeltem még fel ilyesmire.

Többször is előfordult.

Rendszeresen ez történik.

Úgy érzem, állandóan figyelnek. Láttam már olyan hirdetést, ami egy korábbi telefonbeszélgetésemmel hozható összefüggésbe. ? Tudja, milyen adatokat gyűjtenek önről a közösségi média site-ok és a mobilalkalmazások? Nem, és nem is érdekel, ez csak valami újabb összeesküvés-elmélet.

Hallottam erről, de nem hiszem, hogy tehetek ellene bármit is.

Igen, tudom, hogy monitorozzák a vásárlási szokásaimat és azt, hogy mikor, hol vagyok.

Minden kattintásunkat rögzítik, ha tudják, azt is, amit kitörlünk. ? Tudja ön, mire használják a cégek a megszerzett adatokat? Fogalmam sincs.

A szolgáltatásaik tökéletesítésére, a felhasználói szokások elemzésére használják.

Harmadik félnek segítenek, hogy személyre szabott reklámokat küldjenek.

Kémkednek utánam, modellezik a személyiségem és az egész életemet.

Egy világméretű kísérlet része vagyok. ? Ön szerint visszaélnek a cégek a megszerzett adatokkal? Szerintem nem, arra használják csak, amire mondják.

Nem tudom.

Nem elképzelhetetlen.

Biztos vagyok benne, hogy felhasználják valamire a megkérdezésem nélkül. ? Tesz valamit annak érdekében, hogy minél kevesebb adatot gyűjtsenek önről? (Több válasz is lehetséges.) Nem, úgysem tudom megakadályozni.

Ahol lehet, letiltom a cookie-at, és odafigyelek, hol adom meg az adataimat.

Több e-mailcímet használok, megválogatom, melyiket hol adom meg.

Gyakran törlöm a böngészési előzményeket.

Leragasztottam a webkamerát a laptopomon. Inkognitó módban használom a böngészőt.

Nem vagyok fent a közösségi oldalakon, főleg a személyes adataim védelme miatt. ? Mit gondol, milyen információt ismer önnel kapcsolatban a közösségi média vagy a Google algoritmusa? (Több válasz is megadható.) A politikai nézeteimet és hogy kire szavazok

A párkapcsolati státuszomat

Hogy saját lakásban élek-e vagy albérletben

A zenei ízlésem

A kedvenc ételem

A hobbim

A legközelebbi úti célomat

A programjaimat

Az egészségügyi állapotomat ? Ön szerint milyen munkákat fognak robotok végezni az emberek helyett a nem is olyan távoli jövőben? Csak a fizikai munkát fogják robotok végezni.

A fizikai és a szociális gondozói munkákat is el fog látni.

Szellemi munkákat is el fognak látni.

Gyakorlatilag mindent, a takarítástól a tanításig.

A szórakoztatásban lesz komoly szerepük. ? Aggódik-e amiatt, hogy a jövőben a mesterséges intelligencia térnyerése miatt elveszti a munkáját? Nem, ez nem valós félelem, emberi munkaerőre mindig szükség lesz.

Egyáltalán nem, mert az én munkámat nem fenyegeti ilyen veszély.

Kicsit, felmerült bennem, hogy tanulok valami újat.

Igen, de ez nem baj. A világ nem áll meg, ez is a fejlődés része.

Igen, és ez nagy baj. ? Szeretné, ha az MI megjósolná a jövőjét? Pl. munkahelyválasztás, párkapcsolati döntések, tanulmányok kapcsán? Nem, ez azt jelentené, hogy átvette az életem irányítását.

Igen, legalább nem nekem kell dönteni. Kíváncsi lennék a „jóslatokra”, de nem venném komolyan.

Nem, mert ha valamiről tudok, az már önmagában befolyásol, még ha nem is akarom elhinni. ? Ha az MI megjósolja a jövőt/tanácsot ad a döntéshozatalban, az veszélyeztetheti az ön szabad akaratát és a személyes szabadságát? Abszolút, hiszen képes lesz manipulálni a döntéseinket.

Nem, a MI soha nem tud emberként gondolkozni.

Nem tudom, ez még a jövő zenéje. ? Félelemmel tölti el a mesterséges intelligencia által vezérelt jövő képe? Igen, mert előbb-utóbb öntudatra ébred és mind meghalunk.

Mint minden új technológia esetében, ez is attól függ, mire használjuk.

Egyáltalán nem, remélem, megérem ezt a jövőt, kíváncsi vagyok rá.

Rengeteg előnye van, de visszaüthet, ezért óvatosnak kell lennie.

Már most egy mátrixban élünk. ? Bűncselekménynek számít egy android ellen elkövetett erőszak? Nem, mert egy gép, nem élőlény.

Igen, mert képes felfogni a történéseket.

