Online beszélgetéssorozatunkban ma 14 órától Incze Kinga, Szücs László és Vörös Csilla véleményét ismerhetjük meg. Arról beszélgetünk velük, hogy mi lesz a kreatív iparággal, amikor a tévét sokan nézik, de a hirdetőknek nincs pénzük. Mi történik a műsorgyártókkal? Mi lesz a reklámköltéssel? Az Out of the Box virtuális eseményein választ keresünk arra a rengeteg kérdésre, amit a példátlan jelenlegi helyzet felvet.

A beszélgetés témája:

Mi lesz a kreatív iparággal? A tévét néznénk, de mit tehetnek a műsorgyártók, akiknek meg van kötve a keze? Mi lesz a hirdetési pénzekkel, ki akar hirdetni veszélyhelyzetben, amikor gyakorlatilag megszűnik a fogyasztás? A nagyvállalati vezetőknek hogyan érdemes most tervezniük, ha eltűnik a bázis?

Élő stream 14 órától:

A beszélgetés résztvevői:

Incze Kinga, a Whitereport.hu alapító-ügyvezetője

Vörös Csilla, a Nielsen Közönségmérés ügyvezető igazgatója

Szücs László, a Viacom CBS Networks közép-kelet-európai PR és kommunikációs igazgatója



Moderátor: Szabó Dániel, a Napi.hu főszerkesztő-helyettese

A 2019. novemberi Whitereport-előrejelzésünkben már jeleztük a tartalomipar kihívásait és egy középtávon várható válságot, a koronavírus-járvány okozta válság azonban új helyzetet hozott létre 2020. márciusában, amely 1. mindenkire veszélyes (hagyományos médiára és online platformokra), 2. példátlan mértékű visszaesést hozhat, 3. a korábbi problémákat tovább erősíti – ezért a piaci mellett jelentős kormányzati beavatkozásra is szükség van.

Incze Kinga

A televíziózás eddig soha nem tapasztalt ellentmondásos helyzetbe került: a műsorfogyasztás, a tartalmak iránti igény rendkívüli módon felértékelődött, miközben a reklámpiac jelentős visszaesése miatt komoly bevételkieséssel kell az iparágnak szembenéznie.

Szűcs László

Az Out of the Box eseményeiről Facebook oldalunkontájékozódhat, a korábbi beszélgetéseket Youtube csatornánkon is megtekintheti. Kövessen minket és iratkozzon fel!

Mi is az az Out of the Box? Hogyan váltsuk meg a világot, ha éppen dobozokban élünk? Reményeink szerint majd most kiderül. Az Out of the Box egy olyan virtuális rendezvénysorozat, ami a Dialogue Creatives ötlete alapján az IndaMedia felületein valósul meg. Az esemény házigazdája a Napi.hu.

BRAND & CONTENT