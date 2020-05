A levegő tisztasága nem csak orral és mérőállomással érzékelhető, hanem szabadszemmel is. Nappal és éjszaka is nagy élmény volt egy magaslatról körülnézni, ritka látványban lehetett részünk. Amikor a páratartalom is alacsony volt, igazán messze elláthattunk és a város részleteit is tisztán megfigyelhettük. Mivel a zaj is jóval kisebb volt, a természet hangjai – például a madárcsicsergés – és maga a természet is újra a város része lett. Őzzel ugyan kevesen futottak össze a belvárosban , de a tavasszal csicsergő madarakkal annál többen.

(Fotó: Ancsin Gábor / kepszerk.hu)