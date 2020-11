50 évvel ezelőtt tartották az első Füstmentes napot, amely mára világszintű mozgalommá nőtte ki magát. Most bemutatjuk, hogy a légszennyezés milyen módon sújtja bolygónkat, és elmondjuk azt is, hogyan tehetünk azért, hogy saját egészségünk megőrzése mellett környezetünket is kíméljük. Füst a levegőben és a tüdőben.