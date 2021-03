Ha ennyi pénzért olyat szeretnénk, amiben a család is elfér, le kell csapni az adódó lehetőségekre. Ötmillió forint ugyan rengeteg pénz, de ha új autó vásárlásáról van szó, már nem is tűnik olyan soknak. Ennyiért elsősorban kisautók között válogathatunk, ha olyat szeretnénk, amiben a család is kényelmesen elfér, résen kell lennünk. Vannak jó ajánlatok jelenleg a piacon, de könnyen lemaradhatunk, ha nem vagyunk elég gyorsak.

Autót venni közel sem olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre hangzik. Az egyik legfontosabb tényező természetesen az ár, hiszen legtöbbünknek ez a legdrágább értéktárgya. De talán még fontosabb az ár-érték arány, vagyis az, hogy mit kapunk a kemény munkával összekuporgatott pénzünkért, vagy az évekre felvállalt törlesztőrészletekért cserébe.

Ha ötmillió forinttal a zsebünkben keresgélünk, azt gondolhatjuk, hogy kényelmes helyzetben vagyunk, dúskálhatunk a választékban. Ez viszont csak részben igaz. Ha használt autót vennénk, akkor valóban hatalmas a kínálat, minden méretben és kategóriában akad már ennyiért. Akkor viszont, ha mindenképpen újat szeretnénk, ebben az ársávban főleg kisautókra bukkanunk. Ezért a pénzért ugyan már igen gazdagon felszerelt darabokat kaphatunk, de ezek egyszerűen nem mindenkinek jelentenek jó megoldást.

9 Galéria: Milyen autót vegyek 5 millióért? Fotó: Škoda Auto

Aki családi felhasználásra is megfelelő autóra vágyik, inkább a kompakt kategóriában nézelődhet. Ez ideális középút, hiszen elég tágas modellekből áll a felhozatal, a fenntartási költségek sem vészesek, nem kell olyan súlyos szervizszámláktól tartani, mint amilyenek a magasabb kategóriákban előfordulhatnak akár egy-egy időszakos karbantartás alkalmával is. Viszont ötmillió forint körül ebben a szegmensben némi szerencsére lesz szükségünk.

Jócskán fölfelé lóg ki például a keretből a Ford Focus. A modell jelenleg a negyedik generációjánál tart. Az alapkivitel egyliteres, turbós benzinmotort kínál 125 lóerővel, a legalacsonyabb, Trend felszereltségi szinten pedig olyan, ma már szinte elengedhetetlennek számító extrákat is kapunk, mint a manuális klíma, az elektromos ablak, vagy éppen a tempomat, sebességhatárolóval kombinálva. A bent ülők biztonságát sávtartó és ütközésmegelőző rendszer is szolgálja. Viszont mindezért nagyjából 6 millió forintot kell fizetni.

Hasonló áron érhető el a Renault Mégane. Az alapváltozat benzinmotorja valamivel nagyobb, 1,3 literes, viszont teljesítménye kissé szerényebb, 115 lóerős. A francia kompaktban is megtaláljuk a manuális klímát, az első elektromos ablakokat, a sebességkorlátozóval is ötvözött tempomatot, és itt már teljesen ledesek a fényszórók is. Egy ilyen autóért hozzávetőleg hatmillió forintot kérnek.

Lassan közeledünk az ötmilliós ársávhoz. Az Opel Astra K Best kivitele a készletkisöprésnél tart, így a 110 lóerős, 1,2 literes turbómotorral szerelt autókat a leghasznosabb extrákkal, azaz légkondival, elektromos ablakokkal és tempomattal együtt akciózzák le. Egy ilyen konfigurációval nagyjából 5,3 millió forintért vihető haza.

Vannak, akik még tartanak a modern turbómotoroktól, és szívesebben választanak inkább szívó benzines társat a mindennapokra. Ilyet viszont egyre kevesebben kínálnak a kompakt kategóriában is. A Hyundai i30-ban egy kettős befecskendezésű DPI négyhengerest találunk 110 lóerővel. A Life fantázianevű alapfelszereltség része a manuális klíma, az első elektromos ablakok, a sávtartó, a tempomat, és a ráfutásos ütközéseket is segít elkerülni a rendszer. Mindezt 5,2 millió forintért, kedvezményesen.

9 Galéria: Milyen autót vegyek 5 millióért?

Érdekes a helyzet a Fiatnál: kifutó modellként még 1,4-es szívómotorral is meg lehet venni a Tipót, de már szerepel a kínálatban az 1,0 literes turbó-benzines is. Teljesítményben nincs nagy különbség, előbbi 95, utóbbi kereken 100 lóerőt tud. Az olaszoktól is kapunk manuális klímát, sávelhagyás-megelőző rendszert, előre elektromos ablakokat. Az árak a motorváltozat és a felszereltség függvényében változnak, ezek alapján 4,5 és 5 millió forint közötti belépő összegekre számíthatunk. A négyajtós szedánok olcsóbbak, mint az ötajtós ferdehátúak.

Hasonló árban mérik a Kia Ceedet is. A dél-koreai gyártó is halad a trenddel, és egyliteres T-GDI turbómotort szerel az alapmodellekbe. A Steel felszereltségi szinthez tartozik manuális klíma, segíti az autó a ráfutásos ütközések elkerülését, a tempomatot itt is sebességhatárolóval kombinálták, elektromos ablakok pedig hátra is jutottak. Komoly vonzerő lehet a hosszú garancia. Az alap-Ceedek indulóára jelenleg 4,8 millió forint.

Igen érdekes ajánlatot találunk ebben az ársávban a Škodánál. A Scala eredetileg egy drágább modell, komfortos futóművel belépőszinten 1,0 literes, 110 lóerő teljesítményű TSI turbós benzinmotorral szerelve. Csomagtere is tisztességes, 429 literes, szükségpótkerék nélkül 467 liter. Alapára kicsivel hatmillió forint körül mozog még a legalacsonyabb, Perfect felszereltségi szint mellett is.

9 Galéria: Milyen autót vegyek 5 millióért? Fotó: IvoHercik.com

Most viszont egy nagyon jó ár-érték arányú konstrukciót kínálnak. A 6,25 milliós Scala Active-ot vették alapul, tehát Climatic klímaberendezést, első elektromos ablakokat, sávtartó asszisztenst, sebességhatároló automatikát, ráfutásos ütközéseket elkerülő rendszert kínálnak. Nagy méretű, 6,5 colos központi kijelző is került az autóba. Ehhez még pluszban hozzácsaptak bluetooth-os kihangosítót.

Az árat egy 150 darabos limitált széria erejéig 6,25 millió forintról 5,3 millióra faragták a Scala Go esetében. Ha pedig Porsche Bónusz finanszírozást választunk, egészen 5 millió forintig faraghatjuk le a számla végösszegét, ami már jelentős, 20%-os árelőnyt eredményez a kiinduló árhoz képest. Ha mégis többet szánnánk az autóvásárlásra, a Scala Go ahhoz is jó alapot biztosít. Azt ugyanis tovább extrázhatjuk ízlésünk szerint, így az Active felszereltség eredeti áráért végül egy jóval nagyobb értékű konfigurációt is összeállíthatunk.

Ebből a körképből jól látszik, hogy ötmillió forint körül kompakt autót venni nem reménytelen, de nem is könnyű feladat. Az ajánlatok ebben az ársávban sokszor kifutó modellekre, készletkisöprésre vonatkoznak. Vannak viszont olyan esetek is, amikor limitált széria, korlátozott példányszám áll csupán rendelkezésre. Ha nem akarunk lemaradni, ilyenkor érdemes gyorsan mérlegelni a lehetőségeket, és lecsapni a kiemelkedő ár-érték arányú vételekre.

(A cikkben szereplő összehasonlítás a 2021.03.17-én általunk ismert adatok alapján készült.)

BRAND & CONTENT