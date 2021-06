Aki felejtette már otthon a szemüvegét, esetleg kiesett a kontaktlencséje, az tudja, milyen kellemetlen tud lenni, amikor nem ismeri fel az utcán az ismerőseit, csak hunyorogva tudja elolvasni, hányas busz érkezik. A legtöbb sportág esetében az aktív mozgás szemüvegben nagyon zavaró, néha kifejezetten balesetveszélyes, ezért gyakran kontaktlencsét használnak. A szükséges tisztító- és tárolófolyadékot vagy az új lencséket azonban mindig magukkal kell vinni, a cseréhez pedig tökéletesen tiszta kezekre és megfelelő higiéniai körülményekre van szükség. A vezetés szintén egy olyan terület, ahol a biztonság alapfeltétele a tökéletes látás, különösen szürkületben és sötétben.

Egyre többen gondolkoznak azon, hogy lézeres látáskorrekcióval oldják meg a szemüvegviselés okozta problémákat. Ugyanakkor a növekvő igények ellenére a technológia mai fejlettsége mellett sem lehetséges mindenkin elvégezni a beavatkozást. Van, aki anatómiai okokból, vagy valamilyen betegség miatt nem alkalmas a beavatkozásra, és van, akinek az életkora jelent akadályt. A cikk végén levő kérdőív segítségével, válaszainak kiértékelése után átfogóbb képet kaphat arról, hogy a szemüveges Index-olvasók mekkora hányada lehet alkalmas a lézeres látásjavításra.

Meg lehet szabadulni a szemüvegtől és a kontaktlencsétől

A lézeres látásjavító kezelések előnye, hogy az elért korrekció egy életre szól– amennyiben alkalmasak vagyunk rá. Az ilyen típusú szemműtétek technológiája rengeteget fejlődött az utóbbi évtizedekben; a fájdalommentes beavatkozások egyre kíméletesebbek és gyorsabbak, a legtöbb esetben csak néhány lélegzetvételnyi ideig tartanak. Az eljárás utáni regeneráció is nagyon rövid, akár már másnap vissza lehet térni a napi rutinunkhoz. Az sem elhanyagolható eredmény, hogy előfordul 200 százalékos látásélesség is, vagyis jobban láthatunk a beavatkozás után, mint ahogy korábban szemüveggel.

Az életkor és az életmód is befolyásolja, hogy melyik szemműtét az ideális

Azt, hogy kinek melyik beavatkozás a legmegfelelőbb, leginkább az anatómiai jellemzők, az egészségi állapot, illetve az életkor és az életmód dönti el.

Az extrém sportolók így az aktív életet élők számára különösen fontos, hogy a lehető legrövidebb legyen a regenerációs idő. Így nem kell szünetet tartani sem a munkában, sem az aktív tevékenységekben. Számukra ideális lehet a legújabb kezelés, a Visumax ReLEx SMILE, amelynek során a korábban két lépésben, és kétféle lézerrel végzett beavatkozás egyetlen fázisban, egyetlen lézerrel megoldható. Már a beavatkozás napján le lehet ülni a laptop elé, másnap autót vezetni, a harmadik napon pedig a smink is megengedett. Ezt az eljárást az elmúlt években több mint 4 millióan választották már világszerte.

A tűéles látást a kétlézeres beavatkozások is garantálják. Létezik olyan kezelés, amelyet kifejezetten a fiatalabb korosztály fiziológiai jellemzőire optimalizáltak, illetve árban is kedvezőbb, ilyen a CrystalFEMTO vagy VISUMAX eljárás. A VISUMAX eljárás nagyon kíméletes a szemhez, a lézerberendezés ugyanis úgy végzi el a fénytörési hibák korrekciójához szükséges lebenykialakítást, hogy egyáltalán nem változtatja meg a szaruhártya görbületét, hanem annak természetes íve mentén halad. Mindezt olyan pontossággal végzi, amelyre a korábbi lézerek nem voltak képesek, és a kezelési idő is rövidebb.

A 40-50 éveseknél, akiknél a szem alkalmazkodóképessége már csökken, más típusú beavatkozás az ideális, ez a VISUMAX HD nevű eljárás, mely nemcsak a tűéles távoli látást, de egy kisebb fokú javulást is eredményez a közeli látásban, és elsősorban monitor-távolságra. A kezeléssel elért eredmények alapján elmondható, hogy előfordul 200 százalékos látásjavulás is.

Megint más típusú szemműtét, a VISUMAX LBV, vagy más néven olvasószemüveg-kezelés az ideális az 50-65 éves korosztály számára. Nekik már az olvasószemüveg problémájával is meg kell küzdeniük, ám ezen műtétet követően a páciensek nemcsak távolra látnak élesen, hanem középtávolságra és közelre is. Ez megoldást jelenthet arra, hogy vezetés közben a távoli eseményeket és a műszerfalat is jól lássák, el tudják olvasni a távoli feliratokat, és hogy az étlap apró betűi se jelentsenek gondot egy étteremben.

Azoknál, akik nem alkalmasak a teljes megoldást nyújtó olvasószemüveg-kezelésre, a korábban említett beavatkozás (VISUMAX HD) végezhető el, amely távolra és középtávolságra biztosít jó látásélességet.

Ahogy már említettük, az hogy éppen melyik típusú szemműtét a legmegfelelőbb, azt az anatómiai jellemzők, a dioptriák és az életkor határozza meg, de a végső döntést mindig a szakorvosi vizsgálat adja meg, hiszen a szemműtétre való alkalmasságot a páciens meglevő egyéb betegségei is jelentős mértékben befolyásolják – feltáró kérdőívünkben ezekre is rákérdezünk.

A különböző látáskorrekciós megoldásokkal, illetve a lézeres szemműtéttel kapcsolatos vélemények összesített eredményeit egy későbbi cikkünkben mutatjuk be. Érdemes majd azt is elolvasni, mert abból részletesen ki fog derülni - többek között az is -, hogy mely tényezők megléte akadályozhatja meg a lézeres szemműtét elvégzését, valamint az is, hogy az Index-olvasóit mennyire zavarja a szemüvegük.

Problémát okoz a szemüvegviselés? Tisztában van a dioptriáival? Vannak szemműtétet kizáró tényezők az Ön esetében? Töltse ki kérdőívünket!

? Melyik állítás igaz Önre? Szemüveges vagyok, nem használok kontaktlencsét

Szemüveges vagyok, korábban már használtam kontaktlencsét, de egy ideje már nem

Leginkább a kontaktlencsémet használom, a szemüveg csak tartalék

Nem vagyok szemüveges, de érdekel a téma ? Melyeket tapasztalta már az alábbi látásproblémák közül? (Többet is megjelölhet.) Közelre élesen látok, távolra nem

Távolra élesen látok, de az olvasáshoz külön szemüveg kell

Nem látok élesen távolra, és az olvasáshoz is külön szemüveg kell

Ha felteszem a szemüvegemet, kontaktlencsémet, akkor is csak az egyik szememmel látok jól, a másikkal alig

Egyiket sem ? Ha hord szemüveget vagy kontaktlencsét, annak milyen dioptriája van? Ha a két szeme dioptriájában különbség van, akkor kérjük, a nagyobbat jelölje meg! Mínusz 0,5 alatt

Mínusz 0,6-2,5

Mínusz 2,6-5,0

Mínusz 5,1-7,5

Mínusz 7,6-12

Mínusz 12-nél magasabb

Nem ismerem a dioptriáimat

Plusz 0,5 alatt

Plusz 0,6-2,5

Plusz 2,6-5,0

Plusz 5,1-7,5

Plusz 7,6-12

Plusz 12-nél magasabb ? A felsorolt egészségügyi problémák közül fennáll-e bármelyik az Ön esetében? Kevesebb mint 10 éve gyógyszerrel kezelt cukorbetegség

Inzulinnal kezelt cukorbetegség

Autoimmun betegség

Zöldhályog ? Volt-e már valamilyen komolyabb szemészeti műtétje? Igen

Nem ? Szokta-e száraznak érezni a szemét (szúró, viszkető érzés)? Igen, és rendszeresen használok műkönnyet

Igen, de nem zavar különösképpen

Nem ? Romlott-e a látása az elmúlt egy évben? Igen

Nem ? Amennyiben látáshibája van, miben zavarja a leginkább? (Több válasz is lehetséges!) A munkavégzésben

A vezetésben

A sportolásban

Az olvasásban

Egyéb szabadidős tevékenységekben (pl. festés, túrázás, barkácsolás, stb.) * Egy 1-5-ig terjedő skálán mennyire zavarja, ha… ? A szemüvege összekarcolódik, piszkos lesz 1 2 3 4 5 ? Nem találja a szemüvegét, nem emlékszik, hová tette 1 2 3 4 5 ? Kontaktlencsét kell cserélnie 1 2 3 4 5 ? Időnként új szemüvegre van szüksége 1 2 3 4 5 ? Szemüveg / kontaktlencse nélkül alig lát valamit 1 2 3 4 5 ? Mikor járt utoljára szemészeti vizsgálaton? Az elmúlt félévben

6-12 hónappal ezelőtt

1-3 évvel ezelőtt

Több mint 3 éve

Több mint 5 éve ? Ha volt vizsgálaton, miért ment el? A jogosítvány meghosszabbítása miatt

Munkahelyi alkalmassági vizsgálat miatt

Romlott a szemem, új szemüvegre volt szükség

Kontaktlencse miatt

Szemészeti kontroll miatt, nem volt panaszom

Egyéb szemészeti panasz, sérülés miatt ? Gondolt-e már arra, hogy lézeres látáskorrekciót végeztet? Soha, és nem is tervezem

Igen, meg is történt

Igen, de még nem jelentkeztem, mert bizonytalan vagyok

Igen, de még nem jelentkeztem, mert túl sokba kerül

Nem, de nem zárom ki a lehetőséget ? Mennyi időre tudna kiesni a napi rutintevékenységeiből (pl. munkából), ha a lézeres szemműtét után pihentetnie kellene a szemét? 2 hét

1 hét

3 nap

1 nap ? Mennyi időre tudná feladni az edzési rutinját, ha a lézeres szemműtét után pihentetnie kellene a szemét? 2 hét

1 hét

3 nap

1 nap

Nincs edzési rutinom ? Kérjük adja meg életkorát: Válasszon... 18 éven aluli 19-30 31-40 41-50 51-60 61 éven felüli ? Kérjük adja meg a nemét: Válasszon... Nő Férfi ? Kérjük adja meg a legmagasabb iskolai végzettségét: Válasszon... Általános iskolai végzettség Középfokú végzettség Felsőfokú végzettség Nem adom meg Kijelentem, hogy az Index.hu Zrt adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam, megértettem, és hozzájárulok ahhoz, hogy megadott adataimat a szolgáltató mint adatkezelő a szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje. A kérdőív beküldéséhez szükséges az adatkezelési hozzájárulás elfogadása.

