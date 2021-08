Az elmúlt néhány hónap nehézségei kétségtelenül megtanítottak minket arra, hogy a pénzügyeinket nem vehetjük félvállról. Nehéz kérdéskörről van szó, hiszen erről nem feltétlenül beszélünk szívesen, ugyanakkor fontos lenne, hogy tudatosan gondolkodjunk a pénzről, a költéseinkről, a megtakarításainkról és az általános anyagai lehetőségeinkről.

Manapság az egyre gyorsuló digitalizációnak köszönhetően anyagi ügyeinket már sokkal kényelmesebben intézhetjük, hiszen a különböző applikációk, okoseszközök és persze a banki szolgáltatások jelentősen megkönnyítették a lehetőségeinket. Sok dolog viszont a gyakorlatban dől el.

Ha megnézzük az OECD 2020-as nemzetközi elemzését, amely 26 ország, köztük Magyarország pénzügyi tudatosságát vizsgálta, meglepő képet kapunk.

Az elemzésből kiderül, hogy tudatosság tekintetében valamennyi ország fejlesztésre szorul, ugyanis a lakosság jelentős részének hiányosak a pénzügyekkel kapcsolatos ismeretei. Magyarországon ebben a tekintetben javuló tendencia figyelhető meg, ugyanakkor az továbbra is igaz, hogy ennél is tudatosabban kellene bánnunk a pénzünkkel. Biztató viszont, hogy a kutatás szerint Magyarország a pénzügyi tudatossággal kapcsolatos elméleti ismeretek terén nem teljesített rosszul, ugyanakkor az is igaz, hogy ezeket az ismereteket sajnos csak mérsékelt sikerrel tudjuk áthelyezni a gyakorlatba.

A kutatásból többek között kiderül, hogy a magyarok nem nagyon készítenek pénzügyi terveket, a lakosságnak csak kevesebb, mint a fele tesz félre pénzt és a pénzügyek nyomon követésére vonatkozó adatok tekintetében az utolsó helyen vagyunk.

Ez különös helyzetet teremt, hiszen a fentebb említett digitális lehetőségek egyre nagyobb népszerűségének köszönhetően manapság már egyáltalán nem okoz nehézséget, hogy pénzügyeinket tudatosan tervezzük, akár különböző applikációk, programok segítségével. De mi a helyzet most, 2021-ben? Hogy egy kicsit pontosabb képet kapjunk, kimentünk az utcára és megkérdeztük az embereket, hogy ők hogyan gondolkodnak a pénzügyi tudatosságról:

A digitalizáció a pénzügyi tudatosságot is elősegíti?

A megkérdezettek egyértelműen fontosnak tartották a pénzügyi tudatosság kérdéskörét, a válaszokból ugyanakkor szépen visszaköszön az is, hogy gyakorlati szintén eltérő módszereket használnak. Sokan fejben igyekeznek követni kiadásaikat, vannak, akik digitális eszközöket is használnak, próbálnak félretenni, a tervezésben és a költések követésében viszont vegyes képet láthatunk. Abban azonban markánsan egy irányba mutatnak a vélemények, hogy a különböző digitális eszközök, applikációk hatékony segítséget jelenthetnek a hétköznapokban.

Ahogy a fenti videóban is elhangzott, az OTP Bank megújult internet—és mobilbank alkalmazása is olyan funkciókkal bővült, amelyek a kor elvárásai szerint segítik a felhasználókat abban, hogy mindennapi pénzügyeiket könnyedén kezeljék. Az új Kiadásfigyelő funkció segítségével például a felhasználók a mobilapplikáción keresztül követhetik kiadásaikat; a rendszer automatikusan felismeri a tételeket, és különböző szempontok szerint – mint például számlák, rezsi, bevásárlás, közlekedés – a megfelelő költési kategóriába sorolja azokat. Az így kialakult adathalmazból pedig látványos és könnyen értelmezhető diagramok segítségével szó szerint is képet kaphatnak arról, hogyan gazdálkodtak pénzükkel az adott hónapban, ráadásul az aktuális adatokat összevethetik az elmúlt három hónap átlagos költéseivel is.

Összességében tehát biztató a helyzet, hiszen az általunk begyűjtött válaszokból is világosan kitűnik, hogy az embereket nemcsak érdekli a pénzügyi tudatosság, hanem tisztában is vannak annak fontosságával. Az egyre elterjedtebb digitális megoldásoknak köszönhetően pedig minden lehetőségünk megvan ahhoz, hogy az elméleti tudásunkat a gyakorlatban is kamatoztathassuk.

Az OTP Bank új internet- és mobilbank alkalmazásának segítségével nyomon követheti kiadásait, egyszerűbben léphet be internetbankjába, SMS-ek helyett pedig push-üzenetekben értesülhet a számláján történő pénzmozgásról. Az alkalmazásban minden tranzakció és számlaadat egyszerre elérhető, lehetőség van az azonnali vagy a rendszeres átutalásra is, de bankkártyájával kapcsolatos ügyeit is könnyen elintézheti ennek segítségével. További információk itt érhetők el.

A tájékoztatás nem teljes körű, ezért további részletekről és feltételekről kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban és honlapján közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből.

BRAND & CONTENT