Korábbi cikkünkben arra kerestük a választ, hogyan állnak a DIY intézményéhez az Index olvasói. Számtalan ezzel kapcsolatos kérdést feltettünk, a válaszok pedig egyértelműen arra engednek következtetni, hogy olvasóink szeretnek és tudnak is barkácsolni. Nézzük az eredményeket!

Vajon mennyire jellemző, hogy barkácsolnak olvasóink? Milyen munkát végeznek szívesen, és ennek során a trendekre vagy saját belátásukra hagyatkoznak inkább? Hogy állnak vajon szerszámokkal és a kerti munkával? Eredményhirdetésünket a szavazatok alapján állítottuk össze.

Aki kimaradt a felmérésből, korábbi cikkünket itt éri el.

Többen barkácsolnak, mint nem

Olvasóink körülbelül 10 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem barkácsol. 67 százalékuk kifejezetten jónak tartja a képességeit, ugyanakkor úgy gondolja van még fejleszteni valója. Körülbelül ugyanannyian, 15-15 százaléknyi válaszadó vallja azt, hogy zsenik vagy ellenkezően, fakezűek a témában.

A barkácsolók jelentős hányada inkább szerel, javít vagy átalakít néhány meglévő tárgyat, illetve szeret dekorálni, csinosítani a lakást vagy a kertet. Kisebb hányaduk vállalkozik nagyobb építési munkálatokra is, például lakásfelújításra vagy tetőtérbeépítésre. Körülbelül azonos számban vannak, akik bútorokat és tárgyakat is szívesen készítenek.

Nem igazán követik a trendeket

Csak 2 százalékuk követi határozottan a trendeket, míg 18 százalékuk a technológiai újításukat részesíti előnyben. Többségükben nagyjából figyelemmel kísérik a trendeket, de kevésbé befolyásolják őket az új irányzatok. 25 százalékukat egyáltalán nem izgatja a divat a barkácsolás terén.

Közel felük az interneten keresgél, míg a másik fél a saját ötleteit valósítja meg inkább. Kevésbé jellemző, hogy a fórumokat vagy a Facebook-csoportokat bújnák, és még kevesebben érdeklődnek ismeretségi körben. Legkevésbé jellemző, hogy a szaklapokban találnának rá a számukra megfelelő irányzatra.

Szeretik, ha megvalósul egy ötlet

Barkácsoló olvasóink több, mint fele, 65 százalékuk eredménycentrikus, szereti, ha egy ötlet megvalósul, és ezért veszi kezébe a szerszámokat. Kisebb hányaduk (18%) inkább a pontosságot és a precíz munkát tartja fontosnak, számukra inkább ez jelenti a kikapcsolódást. Kevesebben inkább a szerszámokat szeretik használni és a barkácsolásban kiélni a mechanikus tevékenység örömét. Sokkal kisebb arányuknak, kevesebb mint egy százalékuknak pedig az okoz elégedettséget, ha a jól sikerült végeredményt kiposztolhatják a közösségi oldalakra.

Minden szerszámot begyűjtenek

Bár 3 százalékuk maximum manikűrkészletet tud felmutatni, az Index-olvasók zöme, 52 százalékuk kifejezetten sok és komoly szerszámmal rendelkezik a fűkaszától egészen a sarokcsiszolóig. Jelentős mértékben jellemzi az is olvasóinkat, hogy amennyiben szükségük van egy szerszámra, azt nem kölcsönkérik vagy bérlik, hanem inkább megvásárolják. 4 százalék örökölte szerszámosládája tartalmát.

Szívesen festik át a lakást és inkább a berendezéshez igazítják a színeket

Többségben vannak azok az olvasóink, akik szívesen festik ki a lakásukat. Összesen 55 százalékuk szavazott úgy, hogy kedveli ezt az egyszerű, de látványos műveletet, amivel könnyű megújítani az otthonukat. Nagyjából ugyanilyen arányban vannak azok, akik inkább az összhatást veszik figyelembe, amikor új színt választanak a falak átfestéséhez. A válaszadók 25 százaléka inkább azért megbíz egy szakembert. Kevesebben vannak, akiknek ötletszerűen jön a lakásfestés érzése, és elenyésző százalékuk kedveli inkább a tapétát.

Csak 6 százalékuk követi a színtudomány tanácsait, ha festékválasztásról van szó, többségében, 33 százalékuk esetében inkább az egyéniségük dönt a kérdésben.

Ha meghoztuk a kedvét a barkácsoláshoz, a CREATE! by OBI oldal rengeteg ötletet és tanácsot gyűjtött össze, ahol részletes leírásokat találhat, és az alkotáshoz szükséges alapanyagokat és szerszámokat is beszerezheti.

A festéssel kapcsolatos válaszokból kiindulva a festés előkelő helyet foglal el a barkácsolási örökranglistán. Nem túl költséges, nem szükséges hozzá sokéves szakmai tapasztalat és rövid idő alatt látványos változást érhetünk el vele. Ráadásul az egészségünkre is pozitív hatással van ez a fajta alkotás is, hiszen egy ilyen hobbi sok egyéb mellett csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek rizikóját, kivédheti a demenciát is. Viszont a megvalósítás előtt van egy sokak számára nehezebb fázis, a döntés. Milyen színe legyen a falnak?

Szinte évről-évre új trendek figyelhetőek meg ezen a téren is, ráadásul az egyes gyártók számtalan új fejlesztéssel próbálják kiszolgálni a felhasználói igényeket a falfestékek terén is. Ilyen igények hívták életre a fokozottabban ellenálló típusokat (például kerámia vagy latex adalékkal), és az sem véletlen, hogy már a konyhabútorok felújításához is létezik speciális verzió.

De a hangulatot legfőképp nem az összetevő, hanem a szín határozza meg. Ezernyi árnyalat közül választani pedig egyáltalán nem egyszerű. Sokan ácsorognak kissé tanácstalanul a szín falak előtt, mert ennyi árnyalat közül gyakran nehéz megtalálni az igazit. Az összes nekünk tetszőt meg mégsem kenhetjük a falra, illetve nem érdemes.

Fotó: OBI

A döntésben is hatalmas segítséget nyújt a CREATE! by OBI oldala 1000 ötlettel. Persze nem mindegy, hogy milyen az adott helyiség , így például a sötét színű falak nem túl előnyösek egy kis szobában. De egy nagyobb térben, ellentétben azzal a közhiedelemmel, hogy nyomasztó hatásúak, ügyesen alkalmazva kellemes, otthonos hatás érhető el velük. A sötétkék, sötétszürke, a padlizsánlila vagy ezekhez hasonló színek most egyre divatosabbak, nem véletlenül. Különleges hangulatot teremtenek és érdekes fókuszpontot képeznek a térben.

Az ombre festés sem csak a fodrászoknál divat. Ennek a stílusnak a jellemzője a világos-sötét átmenet képzése, ami nagyon hatásos megjelenést kölcsönözhet például egy hálószobának is.

A falszín kiválasztását azonban ne csak a bútorokhoz igazítsuk. Ha sok képet teszünk a falra, akkor legyünk tekintettel azok stílusára, hangulatára, nem utolsó sorban színvilágára. Igazán kontrasztos hatás érhető el a képekkel, ha a világosabb szín rajtuk a meghatározó, akkor egy sötétebb fal még jobban kiemelheti a tartalmat. Természetesen a fókuszpontok nem csak a színekkel, hanem a képek, fotók elrendezésével is hatékonyan alakítható, merjünk próbálkozni!

A fal díszítése korábban gyakran megakadt a lambéria étkezőfalra pakolásánál. Ez kissé egysíkúvá tette az otthonok egy részét, bár a fa barátságos, meleg hatása megkérdőjelezhetetlen volt ekkor is. Vannak azonban ennél némileg kifinomultabb megoldások is, amit azért az 1900-as évek elejéig, közepéig még hazánkban is gyakran alkalmaztak, ez pedig a kazettás falburkolat. Ellentétben a lambériával -, amit többnyire csak lakkoztak – ezeket gyakran lefestik, ezzel is további súlypontot, hangulatot adva szobánk falának.

