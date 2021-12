Nemrégiben az utca emberével beszélgettünk arról, hogy mit gondolnak az adományozásról. Igazán szívet melengető válaszokat kaptunk, de felmerülhet az is, hogy talán csak eleve azok álltak meg nyilatkozni nekünk, akik számára fontos ez a téma.

De mi van a többiekkel? Mi lapul az emberi természet mélyén? Bennünk rejlik a másokon való segítés ösztöne? Előző cikkünk folytatásaként szakértőhöz fordultunk, hogy megleljük a válaszokat.

Az ember érző lény

Dr. Dúll Andrea kiemelte, hogy az emberiséget, mint fajt, többek között az együttműködés képessége emelte ki az állatvilágból. Képesek vagyunk látni mások örömét és bánatát. Maga az adás és az adományozás pedig egy bonyolult interakciós kapcsolat: látom, hogy a másiknak jót teszek azzal, hogy adok, és ezáltal én magam is jobb embernek érzem magam, illetőleg a másiktól is ezt a visszajelzést kapom. Ezenkívül az adományozás gesztusa a társadalom tagjai közötti kohéziót növeli, egy összetartóbb társadalmat eredményez, miközben a rászoruló embert is segíti abban, hogy vissza tudjon lépni a közösségbe.

Mitől függ az adományozás?

A szakértő szerint az adományozás nem személyiség, sokkal inkább szituációfüggő. Ha megérint valaki vagy valami, ha olyan helyzetben vagyok, akkor adományozok. Lehet, hogy az, aki sosem adományozott, egyszer mégis fog. A pszichológus kiemelte: az adományozás az adakozót is segíti, hiszen lélekerősítő hatása van. Ha a személyiségtől nem is, de a kultúrától és az országtól sokban függ, hogy mennyit és hogyan adományozunk. A legboldogabb emberek országának kikiáltott Dániában és úgy általában a skandináv országokban például más nemzetekhez képest sokkal többet adományoznak, míg Európa déli országaiban inkább az jellemző, hogy az adományozásnak személyes jellege van, ott az összetartozás a mások felé kimutatott érzéseken keresztül nyilvánul meg.

Mi tarthat vissza embereket az adományozástól?

A szakember szerint sokakat visszatarthat az, hogy nekik maguknak is kevés van, ezért csak keveset tudnának adni és annak nem látják értelmét. Kiemelte azonban, hogy sokszor épp pont egy kicsi segít át másokat a holtponton, sokszor csak egy gesztus is elég, a kevésben is rengeteg van. Ahogy az a korábbi videóban is elhangzott, szeretetet is tudunk adományozni. Egy jó szó, egy mosoly, egy kedves gesztus is segít a rászorulókon.

Miben speciális az állatok számára történő adományozás?

Az ember maga is természeti lény, így fajtársai mellett azt állatok örömét és fájdalmát is képes átérezni, fejtette ki a szakember. Ha rászoruló állatokat támogatunk, akkor nemcsak őket, hanem magunkat is segítjük, hiszen ennek számunkra is óriási hozadéka van lélektani szempontból. Mivel az embernek fejlett az együttérzési képessége, azzal, ha például egy kutyán vagy egy macskán segít, saját maga is jobban érzi magát, mivel látja, érzi az állat örömét, háláját.

Aki nem adományoz, rossz ember?

Aki nem ad, az rossz ember?

Felmerül a kérdés, hogy aki nem adományoz, az rossz ember-e. A pszichológus mindenkit megnyugtat, hogy nem így van. Szerinte rengeteg oka lehet annak, ha valaki nem adományoz. Lehet, hogy egyszerűen csak nincs olyan helyzetben vagy nem bízik abban, hogy az adománya jó helyre kerül. És annak is jelentősége van, hogy mennyire könnyen tudunk adományozni. Ha például egy pénzügyi szolgáltatás során, pár gombnyomással megtehetjük, akkor biztos jobban hajlunk rá. Az emberek szeretnek könnyen jók lenni.

Eredendően jó vagy rossz-e az ember?

Sokakat foglalkoztatott már ez a kérdés és sokan próbálták megtalálni rá a válaszokat. A szakember Daniel Kahneman izraeli-amerikai pszichológust emeli ki, aki szerint az ember se nem jó, se nem rossz, hanem racionalizáló lény. Ez azt jelenti, hogy az ember cselekszik, majd megkeresi annak a magyarázatát. Ha ezt lefordítjuk az adományozásra, akkor, ha például karácsonykor vagy bármikor máskor adakozom, meg fogom keresni azokat az énerősítő mechanizmusokat, hogy miért jó ez nekem. Ezeken a folyamatokon keresztül egyre jobb leszek, mert egyre gazdagabb indoklást találok a jó cselekedeteimhez. Tehát Kahneman arra buzdít: Kezdjük el csinálni, és utána meglesz a magyarázat!

