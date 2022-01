A legutóbbi hírek alapján a Duna Terasz Grande lakásainak értékesítési szintje múlt év végén már meghaladta a 65%-ot. Hogyan látod az elmúlt évet a projekt tekintetében?

Nagyon aktív éven vagyunk túl a projekttel. Az értékesítési számok meggyőzően alakultak, 2021-ben, kevesebb, mint egy év alatt átléptük a 65%-os határt, jelenleg pedig elmondható, hogy a 70 %-os értékesítettséget is meghaladtuk. Kivitelezési oldalon is folyamatos munkavégzés zajlott, ráadásul a generálkivitelező KÉSZ Építő és Szerelő Zrt-nek köszönhetően végig az ütemterv szerint tudtunk haladni. Elkezdődtek a belső munkálatok, amely az építkezés egyik legizgalmasabb szakasza.

Jelentős esemény volt márciusban, hogy pénzügyi oldalon csatlakozott hozzánk az ország legnagyobb bankja, az OTP Bank. Hozzáteszem, hogy nem voltunk ismeretlenek egymás számára, már dolgoztunk együtt korábban, az előző projektünk, a Duna Terasz Premium finanszírozásán.

A múlt évre visszatekintve tehát kijelenthető, hogy mind az új otthont keresők, mind a befektetők bizalommal fordultak a projekt és a beruházó felé.

Ha már befektetés: Az inflációs környezet mennyire tud a befektetőkre hatást gyakorolni? Mennyire érinti majd ez a lakóingatlan beruházásokat?

Kétségtelen, hogy az ingatlan olyan befektetés, amely nem csak értékálló, hanem nagy valószínűséggel az inflációt meghaladó értéknövekedést produkál. Várakozásom szerint a jelenlegi gazdasági környezet érezhető módon növelni fogja az ingatlanbefektetési hajlandóságot, amelyet a kedvező hitelezési lehetőségek még jobban erősítenek majd. Az erősödő kereslet már a múlt év utolsó negyedévében is érezhető volt.

Mivel a kínálat – a termék jellegéből fakadóan - lassabban bővül, mint ahogy a kereslet nő, így az ingatlanárak csökkenése vagy stagnálása nem várható. Érdemes lehet tehát a befektetőknek priorizálni az ingatlanvásárlást.

Meddig emelkedhetnek még az árak?

Nincs olyan tényező a horizonton, amely egy jó lokációjú, megfelelő hátterű, épülő projektnél az árak stagnálását, csökkenését eredményezné.

A piaci kamatozású lakáshitelek kamatemelkedése várhatóan 2022-ben megáll vagy kismértékben tovább fog folytatódni, ugyanakkor a projektköltségvetések főbb elemei, mint pl. telekárak, kivitelezési költségek, finanszírozási kiadások

stb. további növekedése várható. Emellett nagyon fontos kiemelni azt is, hogy a jövedelmek folyamatos és szignifikáns emelkedése is állandósulni látszik. A tényezők tehát gyakorlatilag a további növekedés irányába mutatnak.

A Grande esetében milyen arányban vannak a befektetési célú lakásvásárlók?

Természetesen úgy, ahogy a Duna Terasz korábbi projektjeire jellemző volt, úgy a Grandenál is jelen van a befektetési célú lakásvásárlás – bár ezt egzakt módon mérni nem lehet. Akad olyan befektető, aki értéknövekedést szeretné realizálni, de sokan bérbeadásban gondolkoznak vagy még kiskorú gyermekük későbbi lakhatása okán már ma döntenek a lakásvásárlás mellett. Különösen megéri itt befektetni, hiszen a kivételes lokációnak köszönhetően a befektetés kisebb kockázattal bír, a Duna közelsége, a Váci úti irodafolyosó és a jó infrastruktúra pedig tovább növelik az itt épült ingatlanok értékét.

A Duna Terasz projektek tervezésénél nem kizárólag a befektetői célcsoport által kedvelt kisebb alapterületű lakásokra gondolunk. Mi családi lakóparkokat tervezünk, így tettünk a Grande esetében is. A lakásmixek kialakításakor több 3-4 szobás családi lakást tervezünk, mint egy átlagos lakóparkban, s a lakásaink méretei is nagyobbak a piacon megszokottnál. Fontos márkajellemző ezeken túl, hogy minden otthonhoz kert vagy erkély vagy terasz tartozik. Ezekre a típusú lakásokra is egyre nagyobb az igény,

hiszen a pandémia miatt a home office virágkorát éljük.

Ez egy folyamatosan változó iparág. Milyen egy ilyen nagy horderejű projekt fejlesztőként tevékenykedni egy ilyen környezetben?

A helyzetünk stabil a piacon. Egy ingatlanfejlesztési projekt akkor működik jól, ha folyamatosan követjük, illetve bizonyos mértékben előre látjuk a piac változásait, emellett pedig meg kell teremteni a finanszírozási oldalt és a kivitelezés egyenletességét is biztosítani kell. A koronavírus okozta lezárások időszakában is folyamatosan zajlott a munka, nem volt leállás, úgy ahogy az építőiparban tapasztalt nehézségek sem lassították a kivitelezést. Utóbbihoz fontos szempont, hogy a generálkivitelező tőkeerős legyen; a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. ezen felül anyagbeszerzési és humánerőforrás oldalról is nagyon stabil vállalat.

2021-ben jelentősen kibővült az otthonteremtési program, amelynek köszönhetően számos új kedvezményt kaphat az, aki lakáshoz szeretne jutni. Hogyan értékelitek a piacot támogató kormányzati beavatkozásokat?

Örülünk minden olyan ösztönzőnek - 5% Áfa, Családi Otthonteremtési Program stb. -, amelynek hatására az ingatlanpiac a minőségi, új lakások felé fordul és egyre nagyobb rétegek férhetnek hozzá az új lakások adta lehetőségekhez.

Ebből kifolyólag már az elmúlt évben is növekvő vásárlói érdeklődést tapasztaltunk, s idén sem várunk mást, hiszen ezek az elemek jelentős mértékű, részben közvetlenül a vásárlónál jelentkező támogatást nyújtanak az új otthont vásárlók számára.

A legújabb ilyen ösztönző a Zöld Otthon Program kedvezményes hitelei. A program által fixált kamatszint – az arra jogosultak számára - megfelelő védelmet nyújt majd az infláció következtében bekövetkező hitelkamat változások ellen. A Zöld Otthon Program által támasztott energetikai elvárásoknak a Duna Terasz Grande megfelel.

