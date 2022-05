A Kihívás Napján mindannyian tehetünk egy lépést előre!

A Kihívás Napjának ötlete Kanadából indult még 1982-ben, Magyarország pedig 1991-ben csatlakozott a kezdeményezéshez. Eleinte arra voltak kíváncsiak, hányan végeznek ezen a napon 0 órától 21 óráig legalább 15 percen keresztül aktív mozgást. Azóta az esemény számos újdonsággal, versengéssel, erőpróbával bővült, amelyre világszerte különböző közösségek, települések és cégek is csatlakozhatnak minden évben. Idén is több száz sportprogramra nyílik lehetőség a mai napon, amelyhez a helyi szervezőkön keresztül tudnak csatlakozni az érdeklődők, de akár mi magunk is belevághatunk a saját kihívásunkba.

Ez a nap remek alkalom lehet arra, hogy belefogjunk az életmódváltásba. Nem kell nagyon nagy dolgokra gondolni, elég megtenni az első apró lépést.

A mozgás szerepét nem lehet eléggé hangsúlyozni az életmódváltás kapcsán. Megannyi adat és információ áll már rendelkezésünkre azzal kapcsolatosan, hogy milyen fontos a testünk megfelelő működése szempontjából a rendszeres sport és mozgás. Nem kell azonban ma azonnal lefutnunk egy szigetkört, elég ha első lépésként mondjuk autó helyett biciklivel járunk be dolgozni, vagy két megállóval hamarabb szállunk le a buszról, és a maradék távolságot gyalog tesszük meg. A lényeg, hogy kezdjünk el mozogni, sétálni, sportolni, hétvégén járjunk el kirándulni. A szakmai ajánlás szerint heti 150 perc közepes intenzitású kardiómozgásnak és 2 alkalommal 20-30 percen át végzett izomfejlesztő sportnak van optimális hatása. Kezdhetjük apró lépésekkel és fokozatosan, hétről hétre, hónapról hónapra haladhatunk akár ezen kitűzött cél felé. Ha életmódváltáson gondolkodunk, fontos hogy tudatosan táplálkozzunk. Válasszunk tápanyagban gazdag, változatos ételeket és fogyasszunk megfelelő mennyiségű folyadékot, leginkább vizet.

Az életmódváltás kapcsán nem lehet kihagyni a káros szenvedélyeinkről történő lemondást sem. A jelenlegi adatok szerint több mint 1 milliárd ember dohányzik a Földön, Magyarországon 2 millióan. Figyelemmel arra, hogy a dohányfüst nemcsak a cigarettázó, hanem a környezetében tartózkodók számára is ártalmas, a dohányzás egy olyan társadalmi jelentőségű kérdéskör, amely mindenkit érint. Ezért aki nem dohányzik, ne is kezdjen el dohányozni, vagy ha már dohányzik, akkor minél előbb szokjon le róla. Jó alkalom lehet erre akár a Kihívás Napja is. Csatlakozhatunk azzal a kihívással is az eseményhez, hogy ezen a napon nem gyújtunk rá. A dohányzás elhagyásának egészségügyi hatásait már aznap tapasztalhatjuk: 20 perc múlva a vérnyomás és a pulzus normalizálódik, javul a végtagok vérkeringése, 2 óra múlva elindul a légutak tisztulása, nő a szervezet energiaszintje, 8 óra múlva az oxigénszint normalizálódik*.

Aki valamiért mégsem hagy fel a dohányzással, annak is van lehetősége csökkenteni a dohányzás ártalmait. Tájékozódhat a füstmentes alternatívákról, melyek égés és füst nélkül működnek, így használatuk a cigarettánál lényegesen alacsonyabb károsanyag-kitettséggel jár. Ilyen alternatíva lehet a dohányt nem tartalmazó nikotinpárna, az e-cigaretta vagy a dohányhevítéses technológia. Ezen eszközök égés és füst nélkül működnek, így az ártalomcsökkentés útján egy köztes lépcsőfokot jelenthetnek, hiszen elsősorban az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos betegségek kialakulásáért. A dohányfüstben található több ezer vegyi anyag közül 93-ról állapította meg az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala (FDA), hogy káros vagy potenciálisan káros az egészségre.

A füstmentes alternatívákkal azon felnőtt dohányzók számára is csökkenthetőek a dohányzás ártalmai, akik valamiért nem szoknak le. Fontos azonban kiemelni, hogy ezen technológiák használata sem veszélytelen, hiszen így is nikotin kerül a fogyasztó szervezetébe, amely függőséget okoz, valamint megemeli a vérnyomást és szívfrekvenciát. Ne felejtsük el azt sem, hogy ezen füstmentes alternatívák nem leszokást támogató eszközök, hanem az ártalomcsökkentés lehetőségét kínálják olyan felnőtt dohányzók számára akik egyébként folytatnák a hagyományos dohánytermékek használatát. A legjobb döntés egyértelműen az, ha elhatározzuk akár ma, a Kihívás Napján, hogy végleg letesszük a cigarettát és minden nikotin- és dohánytartalmú terméket, hiszen hosszú távon csak így csökkenthetjük teljes mértékben a dohányzás ártalmait.

A Kihívás Napja remek alkalom arra, hogy magunknak is bebizonyítsuk: az ártalomcsökkentés útján minden apró lépés is számít. Nem kell elsőre a legnagyobb fába vágni a fejszénket, a fokozatosság elvét követve sokkal hosszabb utat tehetünk meg! Ne keseredjünk el, hogyha úgy érezzük, nem sikerül, vagy nem látjuk rögtön a belefektetett erőfeszítéseink eredményét: bízzunk magunkban és helyezzünk hangsúlyt a hosszú távú céljainkra! Ne felejtsük el, hogy sosem késő változtatni! A Kihívás Napjának fő célja, hogy összekösse az embereket, a közösségeket, a generációkat. Aki ezen a napon úgy dönt, hogy leteszi a cigarettát, azt minden létező eszközzel támogatni kell.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.