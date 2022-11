A pénzügyi tudatosság mostanában nagyon felkapott téma, gyakran használt fordulat, sokan, sokszor beszélnek a fontosságáról. Első hallásra talán bonyolultnak vagy akár nehéznek is tűnhet, nem is biztos, hogy belegondolunk a kifejezés valódi jelentésébe. Pedig tulajdonképpen nagyon egyszerű dologról van szó: gyakorlatilag nincs más teendőnk, mint előre tervezni, majd odafigyelni arra, hogy mikor mire költünk. Az utca emberét kérdeztük arról, hogy ő hogyan teszi mindezt.

A jelenlegi gazdasági helyzet sok mindenben változást hozott. Szorosabbra kell húzni a nadrágszíjat, akár a pénzügyek, akár az áram- és gázfogyasztás területén. Eddig sokan talán kevésbé követtük nyomon, hogy mire és mennyit adunk ki, de mostanában valószínűleg mindannyian igyekszünk tudatosabban költeni, megnézzük a boltok akcióit vagy visszaszorítjuk a felesleges vásárlásokat. Jobban odafigyelünk az áram- és gázfogyasztásra is, aminek féken tartása nemcsak a pénztárcánk, de a környezet számára is hasznos.

Ma már egyre többen a modern banki alkalmazások segítségét kérik, persze még mindig vannak, akik négyzetrácsos füzetben vezetik a bevételeit és a kiadásait, megint mások Excel-táblázatot használnak. Így vagy úgy, most még fontosabb, mint bármikor, hogy ne hagyjuk kifolyni a kezeink közül a bevételeinket, hanem fogjuk meg ott, ahol tudjuk, tervezzük meg kiadásainkat, azaz, váljunk tudatosabbá a pénzügyek terén.

Mindenkinek mások a lehetőségei, eltérőek az anyagi kereteink. Sok múlik azon is, hogy ki milyen családi segítségre számíthat, milyen anyagi körülmények közül jön, de azon is, hogy alkalmazottként, vállalkozóként, esetleg diákként, tanulmányai mellett dolgozik. Közös tapasztalat azonban, hogy egyre inkább beépül a hétköznapokba a tudatos gazdálkodás, a kiadások követésének és a pénzügyi tervezésnek a fontossága. Október utolsó munkanapja minden évben a Takarékossági Világnap. Jó alkalom volt ez idén arra is, hogy megkérdezzük az utca emberét, ő hogyan viszonyul a pénzügyeihez, kinek a tanácsaira hallgat, változtatott-e vásárlási szokásain az utóbbi időben, és egyáltalán mit gondol, hogyan lehet észszerűbben, tudatosabban kezelni a mindannyiunkat egyformán érintő nagy kihívást: megtalálni az egyensúlyt a bevételek és a kiadások között.

A digitalizáció a pénzügyi tudatosságot is elősegíti?

Az OTP MobilBank Kiadásfigyelője segítségével minden felhasználó tudatosabban kezelheti pénzügyeit. A funkció segít áttekinthetőbbé tenni, tervezni és rendszerezni a havi költéseinket, összességében és tételesen is listázva a kiadásokat, amelyek ezáltal könnyedén átláthatóvá válnak. A rendszer automatikusan felismeri és a megfelelő költési kategóriába sorolja a kiadási tételeket, de saját, személyre szabott kategóriák is hozzáadhatóak a meglévőkhöz. A Kiadásfigyelő mellett számos új pénzügyi funkcióval és kiemelkedő technológiai megoldással teszi egyszerűbbé, kényelmesebbé a napi pénzügyek intézését az OTP MobilBank.

Az OTP Bank 2021-ben elnyerte a Digitális Jólét Program kiemelkedő digitális hitelintézet védjegyét. A bank fejlesztéseivel, a Digitális Jólét Programban foglalt elvekkel összhangban, elősegíti a digitális átalakulást, mint átfogó, esélyteremtő társadalmi változást, amelynek középpontjában ügyfelei állnak.

