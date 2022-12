Korábbi cikkünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink mennyire választják inkább a hazai termékeket, ezen belül a díjnyertes, minőségi magyar élelmiszereket annak kapcsán, hogy a SPAR Magyarország ismét elindítja Hungaricool pályázatát. A kérdőív eredményeit az élelmiszerlánc két szakértőjének segítségével értelmeztük.

Néhány mondat erejéig érdemes kitérni a Hungaricoolra, mely egy olyan termékverseny, amelyen minden hazai kistermelő részt vehet. A 2022-es szériára már a jelentkezés lezárult, de amíg kiderül az idei versenyzők shortlistje, érdemes a korábbi évek kiemeltjeit átböngészni a Hungaricool weboldalán, hogy kik azok a hazai terméket előállító akár családi manufaktúrák vagy egyéni vállalkozók, akik igazán kiérdemelték a szakértők és a fogyasztók figyelmét is.

„Idén már negyedszer indult el a termékverseny, amelyben magas minőséget képviselő, Magyarországon előállított, új fejlesztésű, vagy a kiskereskedelmi láncokban széles körben még nem kapható termékeket keresünk banki partnerünkkel, a K&H Csoporttal közösen. A program egyedülálló üzleti lehetőséget kínál a nyerteseknek, akiket később szaktanácsadással, képzésekkel, valamint személyre szabott pénzügyi tanácsadással és finanszírozással segít a két vállalat”

– tudtuk meg Maczelka Márktól, a SPAR kommunikációs vezetőjétől.

A hazai fenntarthatóbb és gazdaságilag is előnyös

Majdnem kétezer olvasónk töltötte ki a hazai termékekkel kapcsolatos kérdőívünket, melyből világosan látszik, hogy a napi élelmiszerek,

különösen a hús, zöldség és a tejtermékek körében 40-43 százalékos arányban csak hazai terméket vásárolnak.

Ez az arány lényegesen alacsonyabb (16, illetve 10%) az alkoholos és nem alkoholos palackozott italok körében, 8% a fűszerek és édességek esetében, valamint elenyésző (2%) az illatszerek terén. A kitöltők kevesebb, mint fele (45%) nyilatkozott úgy, hogy nincs olyan termékcsoport, amiből kizárólag hazait választ.

Több szempontból is előnyös, ha a vásárlók hazai terméket választanak, akár gazdasági, akár környezetvédelmi szempontból vizsgáljuk – mondta a SPAR szakértője. A vállalat által indított Hungaricool verseny célja is ez. Egyrészről közvetlen segítséget kínál a hazai agrárágazatban tevékenykedő kistermelőknek, termékeik révén pedig jó minőségű, ötletes magyar élelmiszerekhez juttatja a vásárlókat, akik az itthon előállított árucikkek megvásárlásával közvetlenül is támogatják a hazai kistermelőket. Tágabb értelemben pedig magyar munkahelyek megteremtéséhez, megtartásához járulnak hozzá.

Másrészről pedig fontos, hogy a hazai termékek esetében a beszállítói lánc rövidül, ami üzemanyagot, energiát és időt spórol, így fenntarthatóbb a szállítás, hiszen alacsonyabb káros-anyag-kibocsátással jár.

A SPAR esetében hat regionális központon keresztül szállítják az árut: Nyíregyházán, Pécsett, Győrben, Székesfehérváron, Zalaegerszegen és Hódmezővásárhelyen, alakítottak ki logisztikai központokat, és innen juttatják el a régiós termékeket a térségükben lévő nagyáruházak polcaira.

A hazai alapanyagokkal kapcsolatban olvasóink szavazata arról tanúskodik, hogy a minőségi termékek esetében inkább a hazai termékre voksolnak (47%). Kisebb arányban mindenképpen hazai gazdaságból származó terméket vásárolnak (22%), és ugyan kisebb százalékban, de olyan szavazatok is érkeztek, mely szerint különösen az élelmiszerekből mindig a hazai terméket választják.

Jellemző az árérzékenység a magyar vásárlók körében

Ugyanakkor a kérdőívet kitöltő olvasóink negyede kifejezetten árérzékeny, és számukra nincs jelentősége a származási helynek, elsődlegesen az árcédula alapján választanak.

Vásárlói számára az üzletlánc mindig kifogástalan minőséget és jó árakat igyekszik biztosítani, ezért született meg például a SPAR Akcióterv-program, mely könnyen felismerhető színekkel, jelekkel segít eligazodni a széles választékban, hogy a vevők a pénztárcájuknak legmegfelelőbb élelmiszereket emelhessék le a polcokról. A hetente megújuló akciókról nemcsak szórólapokon, hanem a MySPAR alkalmazáson keresztül is tájékozódhatnak a fogyasztók, akik letölthető kuponokkal, a SuperShop-hűség pontokkal, valamint a SPAR saját márkás és S-Budget termékeivel további jelentős összegeket takaríthatnak meg.

„Manapság egyre inkább árérzékenyek a vevők, takarékosan vásárolnak, mások pedig azért fogyasztanak tudatosan, nem pazarló módon, hogy ezzel is óvják a környezetünket” – magyarázta Tollas Attila, a SPAR Magyarország regionális beszerzési csoportvezetője.

„A SPAR igyekszik minden árkategóriában a legjobb minőségű, zömmel hazai forrásból származó termékekkel kiszolgálni a vevőket. A jelenlegi gazdasági helyzetben a tapasztalatok szerint egyes termékkörök esetében a vásárlók a közepes árkategóriájú cikkekről az alacsonyabb árkategóriájú termékekre tértek át. Megnőtt a saját márkás termékek aránya is. Mindenki igyekszik takarékosan vásárolni, annyi élelmiszert beszerezve, amennyire valóban szüksége van: ennek pozitív hozadéka, hogy az eddiginél kevesebb élelmiszer-hulladék keletkezik” – fejtette ki Maczelka Márk.

Csak kevesen keresik kifejezetten a környezetbarát csomagolást

A kitöltők döntő hányada (63%) úgy nyilatkozott, hogy bár örül, ha a csomagolás környezetbarát, de kifejezetten nem ez a körülmény befolyásolja, hogy mit tesz be a kosarába. Csak 2 százalékuk keresi célirányosan az újrahasznosított vagy újrahasznosítható csomagolást, 19 százalékuk pedig fontosnak érzi, hogy műanyagmentes csomagolású legyen a termék. Olvasóink 16 százalékát egyáltalán nem foglalkoztatja a csomagolóanyag. Összességében ez azt is jelenti, hogy a kérdőívet kitöltőknek csak körülbelül egy ötöde vásárol tudatosan a fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve.

Mit gondolnak olvasóink a hazai termékekről?

Döntően az ár-érték arány mentén választanak terméket a tesztet kitöltő olvasóink (45%), azonban sokan keresik a megszokott hazai ízeket (20%), 12 százalékuk úgy véli, hogy a hazai élelmiszerek minősége jobb, 23 százalékuk pedig a kisebb környezeti hatás miatt választja inkább a magyar termékeket.

A magyar termékek minőségéről alkotott kép olvasóink szerint vegyes, bár jelentős többségük szerint vannak kimagasló hazai márkák, egyértelműen nem minden termék jobb. Egyötödük szerint az élelmiszerek terén kifejezetten versenyképesek, sőt, akár jobbak is a hazai termékek, 14 százalék úgy gondolja, hogy az élelmiszerek terén igen, de más termékkategóriákban nem jobbak, míg 6 százalékul teljes mértékben elégedett a hazaival.

A SPAR adatai szerint az üzletláncban forgalmazott élelmiszerek közel 90 százaléka már most is hazai forrásból származik. A hazai termékek erőteljesen javuló minőségváltozáson mentek keresztül az utóbbi évtizedben, megjelentek a kistermelői, kézműves és biotermékek is, melyek a nemzetközi piacon is felveszik a versenyt a többi hasonló árucikkel. Érdekes, hogy az utóbbi években a magyar termékek palettája ismét változáson megy keresztül;

a SPAR megfigyelése szerint egyre több egészségtudatos, „mindenmentes” termék jelenik meg a Hungaricool pályázatokban, ugyanakkor hagyományos élelmiszerekkel is sokan jelentkeznek. Jelenleg közülük 26 győztes beszállító több, mint száz termékcikkel van már jelen az áruházlánc polcain.

A nagy élelmiszerláncok számára is hasznos lehet a hazai, kisebb, akár alig ismert termelők felkarolása, hiszen a fogyasztók értékelik a minőséget és a szélesebb kínálatot. Ugyanakkor a termelők is számos előnyt élveznek. A SPAR Beszállítói Akadémia keretein belül például folyamatos mentorálásban részesülnek a minőségügyi, marketing és logisztikai folyamatok terén, s megismerhetik a tudatos pénzügyi és cash-flow tervezés alapjait is, ami később akár a nemzetközi piacra lépésüket is elősegítheti.

A minőségi hazaiért akár többet is fizetnének

Kifejezetten hazai minőségi termékért olvasóink 26 százaléka fizetne többet, azonban sokkal többen vannak (44%), akik származási helytől függetlenül hajlandóak mélyebben is a pénztárcájukba nyúlni a minőségért. Érdektelennek tartja a termékek származási helyét a kitöltők 27 százaléka, és elenyésző mértékben, de néhányan inkább a külföldi termékeket választják inkább.

A Hungaricool verseny győztesei kifejezetten minőségi, de széleskörű piaccal nem rendelkező hazai termékek, melyekkel az INTERSPAR pocaian találkozhat a vásárlóközönség.

Az úgynevezett „újhullámos” akár vegán, akár növényi ital vagy kézműves sör kategóriáját is felfedezték már a kérdőívet kitöltő olvasók. Bár 24 százalékuk egyáltalán nem foglalkozik ezekkel, 11 százalékuk viszont minden kategóriát szívesen kipróbálna. Túlnyomó többségben inkább az alkoholos italokat részesítenék előnyben (35%). Szintén magas arányban vásárolnának csilipaprikás terméket (33%), vagy hazai kávét, teát (28%), és a vegán termékeknek is 15 százalékuk adna esélyt. A rizsitalt választanák a legkevesebben, összesen 9 százalékuk.

Néhány terméket már most is sikeresen azonosítanak az Index-olvasók: a szellemes nevű üdítőket, Tikkadt szöcskét és Békanőt 55 százalékuk ismerte fel.

Míg a Sudár Birtok termékeit – gyógynövény alapú teákat és fűszereket állítanak elő - meglepő többséggel ismerik olvasóink.

Olvasóink körében népszerű a Hungaricool termékverseny

Bár kisebb százalékban (16%) még mindig él a szkepticizmus a hazai kistermelői árucikkekkel kapcsolatban, a kitöltők jelentős százaléka örömmel fogadja ezeket a termékeket. Zömében inkább ezeket is választanák, amennyiben minőségük megfelelő, 40 százalékuk pedig inkább a hazai márkákra voksolna ezentúl.

„Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a könnyen felismerhető és a fogyasztók számára érthető termékek az egyértelmű nyertesei a polcoknak. Annyi változást látunk, hogy a fogyasztók értik a Hungaricool üzenetét és bátran nyúlnak nem csak az azonnali fogyasztású termékekért” – tette hozzá Tollas Attila, regionális beszerzési csoportvezető.

