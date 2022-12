A világban jelenleg energiaválság dúl, mely a magyarok hétköznapjaira is hatással van. Az elmúlt időszakban emelkedni kezdtek a rezsiárak, ami már a lakáspiacon is érezteti hatásait.

Az OTP Otthon tapasztalatai alapján az ár mellett egyre hangsúlyosabb szempont lett az alacsony rezsi, a fenntarthatóság, ezért az ilyen paraméterrel rendelkező lakások és házak iránt egyértelműen megnőtt a kereslet.

Az elmúlt hónapokban kiemelt figyelem hárult az energiaárak alakulására, melyek egyes vélemények szerint a hazai társadalmi rétegeket egyenlőtlenül érintik majd. Azaz lesznek, akik sehogyan sem tudják kigazdálkodni a megemelt árakat, míg mások alig, vagy meg sem érzik majd azokat. A jelenlegi rezsikrízis a szolgáltatóknak sem fog kedvezni, mert nem fogják tudni kigazdálkodni a mesterségesen alacsonyan tartott árakat. Szakértők szerint a fogyasztást csökkenteni fogják Európában, és egyre nagyobb hangsúlyt kap majd a fenntarthatóság. Rengetegen próbálnak átállni a megújuló energiára, ami a jelenlegi kiadások enyhülését eredményezheti, de vajon az energiaválság hogyan hat az ingatlanpiacra, milyen tendenciák figyelhetők meg most a vásárlások terén?

Tartós energiaválság, felemás ingatlanpiac

Élete során szinte mindenki kénytelen legalább egy alkalommal otthont keresni magának. Ebből adódóan a legtöbben pontosan tudják, hogy melyek a legfontosabb szempontok az ideális ingatlan kiválasztása során. Valakinek a kiválasztott lakás/ház világossága a legfontosabb, míg másoknak inkább a szobák mérete, a megfelelő élettér kialakításának lehetősége jelenti a döntő szempontot. Azonban az, hogy egy ingatlannak pontosan melyek a legfontosabb tulajdonságai egy tranzakció során, az egyénenként eltér. Van valami, ami viszont egyre gyakrabban merül fel kritériumként a vásárlók körében, ez pedig az ingatlan fenntartásának kérdése. A jelenlegi rezsihelyzet ugyanis, vagyis inkább a világban zajló energiaválság, mindenki életére befolyással van – egyre drágábbá válik a megvásárolt ingatlanok fenntartása. Ám, hogy ez pontosan mennyivel jelent magasabb kiadást az eddigieknél, azt a piaci folyamatok hektikussága miatt nagyon nehéz megmondani. Ugyanakkor az biztos, hogy a bizonytalan helyzet az ingatlanpiac egy részére pozitív hatást gyakorol, miután az elmúlt években tapasztalható, dinamikus drágulás most megállt, az árak nyár óta nem mozdultak.

Ezzel egy időben azonban a vevők száma is apadni kezdett a piacon, ami nem a véletlen műve. A banki hitelek mértéke ugyanis az előző évekhez képest az elmúlt időszakban jelentősen emelkedett, a korábbi 2-3 százalékos kamatszint helyett a 7-10 százalékos kamatok lettek a meghatározók. Ezzel egy időben a kínálati oldal helyzete is romlott, egyre több ugyanis a kevésbé jól árazott ingatlan, melyek esetében a reálérték mellett a tulajdonosok forrásigényét és a lakáshoz/házhoz fűződő emlékeiket is megfizethetjük.

A fenntarthatóság fontos szempont

Így nem véletlen, hogy egy jól árazott ingatlan akár pillanatok alatt új gazdára lelhet, főleg, ha a kiszemelt otthon a fenntarthatósági szempontok terén is valami igazán egyedülállót képvisel. A legtöbb ingatlantranzakció kapcsán ugyanis kijelenthető, hogy a vásárlók mindig szeretnek jól járni, megfizethető áron a lehető legideálisabb lakáshoz/házhoz jutni. Szerencsére ebben a nemrég indult OTP Otthon elég hatékony segítséget nyújt, legalábbis ami az oldalon található ingatlanok számát illeti. A vásárlók ugyanis jelenleg több mint 150 ezer ingatlanhirdetésből válogathatnak, azaz egy egyszerű szűrő segítségével bármikor kiválaszthatják a legenergiatakarékosabb lakásokat és házakat. Az oldal kínálatában megtalálható 2 ezer ilyen ingatlan persze csak a legegyszerűbb szűrés eredménye, az OTP Otthonon a felhasználóknak lehetőségük van komolyabb, részletesebb keresést is indítani. Vagyis akár olyan kulcsszavakra rákeresni, mint a napelem, amiből összesen több mint 4 ezer lehetőséget listáz az oldal, vagy az energiatakarékos szóra, melynek cikkünk írásakor összesen 1186 ingatlan felelt meg.

Az OTP Otthon ügyvezetője, Lipták Zsuzsa szerint a most lakást keresők közül sokaknak számít az, hogy mekkora az adott ingatlan.

„Az OTP Otthonnál folyamatos az érdeklődés a kis méretű, energiatakarékos, alacsony rezsivel rendelkező ingatlanok iránt, ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy a nagyobb méretű, kevésbé energiatakarékos családi házak keresettsége csökkent - ezeket valószínűleg több ideig kell majd hirdetni a jövőben”.

Aki most új lakás vagy ház vásárlásban gondolkozik, már a fenntartásával járó költségek kérdéseit is sokkal inkább figyelembe veszi, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Lipták Zsuzsa szerint szemlátomást fontos tényező lett a keresésben a napelem megléte és a várható rezsi is, hiszen ezekre a kulcsszavakra többszöröződött a keresések száma a portálon.

Persze ezeknek az ingatlanoknak a zöme az energetikai szempontból kulcsrakész lakásokat és házakat takarja, de manapság legalább ennyire fontos szempont a vásárlók számára, hogy az általuk megvásárolt ingatlan rendelkezzen felújítási potenciállal is. A legtöbben ugyanis jobb szeretnek a saját ízlésük szerint átalakított, s nem valaki más igényeit kielégítő ingatlanban élni. Éppen ezért szép számmal akadnak olyan hirdetők, akik ingatlanjuk kapcsán külön kiemelik, hogy az átalakításra szorul. Az OTP Otthon oldalán ilyen jellegű lakásból és házból 8 ezret találni, melyeknek mindegyike megérdemel egy második esélyt.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy bár az energiaválság rányomja a bélyegét az ingatlanpiaci folyamatokra, azért van jó oldala is. Azonban, hogy ez mennyire lesz tartós, azt majd a jövő dönti el.

Az idén augusztusban elindult OTP Otthon portálon pillanatnyilag több mint 150 000 ingatlanhirdetés érhető el, így az egyik legszélesebb kínálattal várja az oldalra naponta átlagosan ellátogató 50 000 vevőt és eladót. A portál célja, hogy támogassa a felhasználókat az igényeiknek megfelelő ingatlanok megtalálásában, a vásárlásához szükséges hitellel és állami támogatásokkal kapcsolatos tájékozódásban, illetve hasznos információkat nyújtson az ingatlanpiaci aktualitásokról.

BRAND & CONTENT