Magyarországon a KSH adatai alapján a 2022/23-as tanévben nagyjából 1,9 millió diák vett részt a köznevelésben, 719 ezren általános iskolában, 517 ezren középfokú oktatási intézményekben tanultak, idén szeptemberben pedig nagyjából ugyanennyi gyerek és kamasz kezdi az évet. A gyakorló szülők tisztában vannak azzal, hogy a szeptember elsejét megelőző hetekben a családi költségvetésbe bele kell illeszteni egy egyszeri, de annál fontosabb kiadást: a tanszerek költségeit.

Több tízezret költenek a szülők az iskolakezdésre

Nagyon eltérő lehet az az összeg, amit egy-egy család költ a gyerekek iskolakezdésére, de az esetek túlnyomó részében több tízezer forintos kiadással kell számolni. A különböző felmérések szerint tavaly a szülők legnagyobb hányada körülbelül harmincezer forintnyi összeget szánt az iskolatáska tartalmára, de sokan voltak azok is, akik ennél is többet költöttek erre az alkalomra. A húsz százalék feletti infláció miatt pedig idén is legalább ennyit kell majd erre a célra szánni. Különösen jelentős a papír árának drágulása. Ennek okai között van az energiaárak növekedése, hiszen a papírgyártás rendkívül energiaigényes folyamat, de az is, hogy a műanyag csomagolások visszaszorításának hatására megnőtt a papír iránti kereslet is.

Nemcsak a füzeteket, rajz- és technikaórán használt rajzlapokat, színes papírokat kell beszerezni, de az iskolatáskát és például a tornafelszerelést, és „sok kicsi sokra megy” alapon az írószerek árát is megérezheti egy-egy szülő pénztárcája. Már 2021-ben az iskolás korú gyereket nevelők 20 százalékának komoly, szinte megoldhatatlan gondot jelentettek anyagilag ezek a kiadások, így a jelenlegi gazdasági körülményeket figyelembe véve a szülők egy jelentős részének idén is tudatosan át kell gondolnia egy olyan családi szinten nagy beruházásnak számító költést, mint az iskolakezdés.

Már július közepétől keresik az iskolaszereket

A hazai Tesco áruházai már a nyári szünet második felétől széles választékkal és kedvezményekkel készülnek arra, hogy segíteni tudják a családokat az iskolai füzetek, tolltartók, vonalzók és egyéb eszközök beszerzésében. Az iskolaszerek megvásárlását többen már július közepén elkezdik, ugyanakkor a szeptember elsejét megelőző két hétben fogynak legjobban a tanuláshoz szükséges termékek, míg egyes dolgokat sok szülő csak a tanítás első egy-két hetében vesz meg. Ennek megfelelően a Tesco július 17. és szeptember 11. között megnövekedett termékkínálattal és akciókkal várja a vásárlókat.

50 ezer iskolatáskában két és félmillió füzet

A szeptember elsejére való ráhangolódás volumenét jól mutatja, hogy az áruházlánc két és fél millió füzettel, 60 ezer darab tolltartóval és 50 ezer darab táskával indul neki a szezonnak. Ez utóbbiak között vannak normál és anatómiai hátizsákok is. Utóbbiakra különösen megéri beruházni, hiszen az ortopéd orvosok nem győzik hangsúlyozni, hogy a gerincproblémák szempontjából mekkora jelentősége van annak, hogy már gyerekként kíméljük a hátunkat. A különböző írószerekből összesen 1,2 millió kerül a polcokra a hazai Tesco áruházakban Nyíregyházától Szombathelyig.

Míg a szülőknek a praktikum és az árak, a gyerekek számára a színek és minták a legfontosabbak az iskolaszerek esetében. A Tesco kínálatában az idei év „slágerszereplői” között találunk Bolondos dallamok és Rick és Morty figurákat, a gyerekszobákból a kilencvenes évek óta kikoptathatatlan Harry Pottert és Batmant, az elsősorban lányok körében népszerű Jégvarázs szereplőket, illetve Pókembert és a természettudományos érdeklődéssel megáldott gyerekek kedvenceit: a dinoszauruszokat.

Rengeteg kedvezménnyel és „tanító nénikkel” készülnek

A Tesco kínálatában található termékekre különféle kedvezményeket lehet igénybe venni, ha valaki Clubcarddal rendelkezik. Ezeket a szülők, nagyszülők folyamatosan megtalálják a Clubcard applikációban, illetve az akciós újságok kínálatát is érdemes követni.

Az iskolatáskák és hátizsákok augusztus 10. és 14. között 30 százalékos kedvezménnyel érhetők el Clubcarddal, de ezen felül is számtalan árengedményre számíthatnak azok, akik iskolás gyerekük tanszereit a Tescóban szerzik be.

Az iskolák által rendszerint a tanév végén kiosztott tanszerlistán sok olyan kifejezés szerepel, amely a szülők számára nem feltétlenül egyértelmű, tipikusan ilyenek a füzetek megjelölései, például a „16-32-es füzet” vagy a „második osztályos vonalas füzet”. 39 Tesco üzletben ezért idén is „tanító nénik” állnak rendelkezésre, akik augusztus 12. és szeptember 5. között segítenek eligazodni a vásárlóknak azzal kapcsolatban, hogy hányadik osztályos tanulónak milyen tanszerekre van szüksége, és mit vár el az iskola. A Tescóba betérve Budapesten több áruházban, szinte minden vármegyeszékhelyen, de Gyöngyösön, Tökölön, Komáromban vagy Keszthelyen is találkozhatunk a „tanító nénikkel”.

A Tesco dolgozói mindenképpen ott lesznek gyerekük első iskolai napján A szeptembertől iskolapadba beülő több tízezer hat és tizennyolc év közötti gyerek közül egész pontosan 3037-nek egyik vagy másik szülője valamelyik Tesco áruházban dolgozik. Ezt a több mint kétezer szülőt a vállalat Clubcard kuponnal is támogatja a gyermeke iskolakezdésében. Az a 673 kolléga pedig, akinek gyermeke most kezdi az első osztályt, extra szabadnapot kap szeptember elsejére, hogy elkísérhesse a friss iskolást erre az egész család életében fontos eseményre. Ha mindkét szülő Tesco-dolgozó, akkor mindketten igénybe vehetik az iskolakezdésért járó szabadnapot.

