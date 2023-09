Takarékoskodás anno, valódi pénzügyi tudatosság nélkül

Brutálisan megnövekedett a megtakarítások összege az 1950-es évek óta: amíg 1950-ben még 289 millió forint volt, addig ez a szám 1987-ben már összesen 268 milliárd forintot jelentett, ma pedig egyes becslések szerint eléri a 22 000 milliárd forintot. Ha a fiatalokat nézzük, annak idején az ő megtakarításaikat a gyerekeknek szánt iskolai takarékbélyegek, vagy éppen az ifjúsági takarékbetétkönyvek segítették, de ma már rengeteg takarékoskodásra szolgáló konstrukció közül választhatunk.

Sok a lehetőség, az egyetemista korosztály nyitott arra, hogy éljen velük

A Pénziránytű Alapítvány tavalyi felmérése rávilágít arra, hogy a különböző korosztályok közül leginkább a 30-49 évesek tűznek ki pénzügyi célokat maguk elé, de jelentősen javult a fiatal felnőttek (18-29 évesek) pénzügyi tudatossága is: amíg 2018-ban 42 százalékuk, tavaly már a 78 százalékuk rendelkezett kitűzött pénzügyi célokkal.

A fiatalok pénzügyi tudatosságának a változása nem csak azon mérhető le, hogy nyitottabbak-e a megtakarítások és befektetések irányába. Hazánk gazdaságának liberalizációja, a technológia fejlődése és a globalizáció számos új ajtót nyitott meg a fiatalabb generációk előtt. Ezek segíthetik őket abban, hogy változatosabb és izgalmasabb karriert építsenek, nagyobb megtakarítást képezzenek maguknak, akár tizenévesen is. Az elmúlt 20-25 évben születettek már nem felnőttként tanulták meg használni a gazdaságot (is) alapjaiban átformáló internetet, hanem ezzel együtt nőttek fel. Sok esetben jóval otthonosabban mozognak rajta, sokkal inkább ki tudják használni az általa nyújtott lehetőségeket mint szüleik. Ráadásul az online munkákat, pénzszerző tevékenységeket nem szűkíti le az országhatár, ha a neten tevékenykedő fiatal magas szinten beszél angolul.

Fotó: Kovalova Olena / Shutterstock

Online lehetőségek: A digitális technológia fejlődésével számos új lehetőség nyílt meg, online munkalehetőségek tömkelege vált elérhetővé. Gondoljunk csak a bloggerekre és a vloggerekre.

Kreatív iparágak: A kreatív iparágak (pl. design, filmkészítés, zeneipar) a mai modern korban sokkal elérhetőbbek, mint korábban. Az internet, valamint a különböző digitális platformok felhasználásával a különböző kreatív munkák és tartalmak gyorsabban és könnyebben terjeszthetők akár globálisan is.

Befektetési lehetőségek: Manapság a fiatalok szélesebb körű befektetési lehetőségekhez juthatnak hozzá, némi odafigyeléssel részvények, kötvények, kriptovaluták és más befektetési eszközök tárháza nyílhat meg előttük.

Pénzkeresésre is alkalmas lehet a Diákhitel Számla

A megnövekedett tudatosság olyan dolgokban is tetten érhető, mint a számlaválasztás. Tavaly ősszel a kormány arról döntött, hogy idén július 1-től az új szabad célú diákhitelt (Diákhitel1) már csak kedvezményes kondíciókkal rendelkező „diákhitel számlára” lehet folyósítani. A bankoknak pályázniuk kellett arra, hogy ilyen számlát vezethessenek az érintett ügyfeleknek. A Diákhitel Központ által folyósított összeg az idei tanévtől már csak a négy nyertes pénzintézetnél vezetett számlákra érkezhet. Igénylés esetén érdemes górcső alá venni a nyertes bankok ajánlatát, hogy biztosan jó döntést hozzunk. Az interneten több oldal is található, amelyen összevetik, hogy mit nyújtanak az egyes lehetőségek. A választásnál szempont lehet, hogy mennyibe kerül maga a számla és a hozzátartozó bankkártya. De talán ennél is lényegesebb, hogy a csomag milyen lehetőségeket nyújt kamatok terén vagy egyéb hitel igénylése esetében. A mai kor pénzügyi innováció közé tartozik, hogy egy számlával akár pénzt is lehet keresni, a diákhitel igénylésével akár erre is lehetőség nyílhat.

Fotó: Shutterstock

A nyertesek egyike a Gránit Bank, a pénzintézetet választó hallgatók számára díjmentes a számla vezetése, valamint a hozzá kapcsolódó dombornyomott bankkártya is, és díjmentesek az elektronikus csatornákon benyújtott eseti utalások, a csoportos beszedési megbízások és a rendszeres forint utalások is. A diákokat a Bank díjmentes iSMS-ben értesíti a bankszámlájukon megvalósult tranzakciókról, a Gránit Diákhitel Számla konstrukcióhoz díjmentes értékpapírszámlanyitás, valamint díjmentes állampapír vétel és eladás is elérhető. Emellett a pénzintézet kamatkedvezményt kínál a diákoknak lakásvásárlási céljaik megvalósításához, és egyéb céljaik finanszírozásához is.

A Gránit Bank által kínált kondíciók egy része arra irányul, hogy segítse a diákokat a pénzügyileg tudatos döntések meghozatalában, maga a számla pénzkeresésre is alkalmas. Ha a számlát szelfivel, okosmobilon, az applikáció segítségével nyitják meg, akkor a számla tulajdonosa 32 ezer forint jóváírásban részesül. Ha pedig a diák a számlát sikeresen ajánlotta valamelyik ismerősének, akkor azt a bank 9 ezer forint ajándékkal jutalmazza. Az ajánló kóddal hat hónap alatt tíz számlát lehet megnyitni, tehát így akár extra 90 ezer forintot is lehet keresni. De a tudatosságot segíti az a tény is, hogy a Gránit Bank évi 8 százalékos látra szóló kamatot fizet a számlán lévő összegre lekötés nélkül. Emellett 4 százalékot vissza is térít jóváírásként a beérkező diákhitelből, ha valaki a maximális, 750 ezer forintos diákhitelt igényli - ami egy félévben a 30 ezer forintot is jelenthet. Ez utóbbi lehetőségeket a pályázaton nyertes bankok közül kizárólag a Gránit Bank kínálja ügyfelei számára.

