A környezeti változások negatív hatásait már most érezzük, és ez alól a bolygó egyetlen pontja sem kivétel. Az éghajlatváltozás elleni küzdelemben a bankoknak és a hitelintézetnek is kulcsszerepe van, elég, ha a zöld gazdaságra való átállás finanszírozására, a fenntarthatóságot elősegítő beruházásokra, vagy akár egy energiahatékony épület kivitelezéséhez nyújtott hitelre gondolunk. De a hétköznapi működésükkel is sokat tehetnek a jövőnkért, ezt az OTP Bank projektjein keresztül mutatjuk be, amelynek része a Mastercard globális erdősítési programjában való részvétel is, és mára számos új elemmel is kiegészült.