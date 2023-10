A nehéz gazdasági helyzet és a kiszámíthatatlan események miatt egyre többen tartják fontosnak azt, hogy több évre előre tervezzenek és értékálló tartalékot képezzenek. Az OTP Bank 2022-es Öngondoskodási Index kutatásának* eredményei szerint a megkérdezettek 63 százaléka szerint nehéz gazdasági helyzetben is fontos megtakarítást képezni. A felmérésben részt vevők 52 százaléka készít pénzügyi tervet a várható bevételekről és kiadásokról a következő hónapra, 29 százalék pedig hosszabb távra, a következő évre is előre gondolkodik.

Mibe fektessük a pénzt?

A szinte napról-napra változó körülmények közepette egyáltalán nem könnyű meghozni a döntést, hogy mibe fektessünk, és mennyi kockázatot vállaljunk. Egy értékálló befektetésnél számos tényezőt figyelembe kell venni: sok mindent eldönt, hogy mekkora összeget tudunk befektetni, és az is, hogy mennyi időre. Van-e vésztartalékunk, elég megtakarításunk ezen kívül is, tudjuk-e fedezni a váratlanul felmerülő kiadásokat akkor is, ha nem nyúlunk ehhez az összeghez?

Azt is érdemes átgondolni, hogy mennyi hozamot várunk a befektetéstől, illetve milyen mértékű kockázatot vagyunk hajlandóak vállalni, lehetőleg úgy, hogy azért ne legyenek álmatlan éjszakáink. Ezek alapján mindenki kiválaszthatja az élethelyzetéhez, megtakarításaihoz, céljaihoz és vérmérsékletéhez legjobban illő befektetést, ami lehet egy garzonlakás vásárlása és kiadása vagy egy releváns pénzügyi eszköz.

Megtakarítás adózás nélkül

Figyelembe kell venni azt is, hogy a klasszikus megtakarítási formák nagy részére júliustól a 15 százalékos személyi jövedelemadón felül 13 százalékos szociális hozzájárulási adót is kell fizetni. A jó hír az, hogy még mindig marad mozgástér azoknak, akik szeretnék elkerülni a plusz adóterhet.

Ilyen a Tartós Befektetési Számla is: a szocho nem érinti az ezen elhelyezett megtakarításokat, sőt, a számlán elhelyezett befektetésekkel személyi jövedelemadó megtakarítás, vagy akár a teljes adómentesség is elérhető. Ez attól függ, hogy a számlát meddig tartjuk meg: a TBSZ után ugyanis 3 év után 10%-os személyi jövedelemadót kell fizetni, ha pedig 5 évig megtartjuk a számlát, teljes adómentességet érhetünk el. Erre a befektetési módra tehát akkor érdemes gondolni, ha legalább 3-5 éves időtávon tervezünk takarékoskodni, és ennyi időre nélkülözni is tudjuk a befektetett összeget.

A Tartós Befektetési Számla nagyon rugalmas: bármikor megnyitható, létrehozása a befizetési időszakkal, az ún. „gyűjtőévvel” indul, ami számla megnyitásától kezdődően az adott év utolsó napjáig, december 31-ig tart. Kizárólag ez idő alatt lehet új befizetést indítani a számlára.

A TBSZ-t akár kisebb összeggel is el lehet indítani: a számlanyitás alkalmával minimum 25 ezer forintot kell elhelyezni, ezt követően eldönthetjük, hogy szeretnénk-e növelni a megtakarított összeget. Ha igen, a gyűjtőévben tetszőleges alkalommal bármilyen összeg elhelyezhető a számlán.

A gyűjtőévet követő január elsején indul az ún. lekötési időszak, amely során már nem növelhetjük a befizetett összeget, azonban a számlán belül, annak teljes futamideje alatt bármikor átcsoportosíthatjuk megtakarításunkat, vagyis szabadon kezelhetjük értékpapírjainkat. TBÉSZ-re bármilyen forintban és devizában kibocsátott értékpapír (kötvény, részvény, befektetési alap és egyéb strukturált termék) elhelyezhető, így mindenki a befektetési igényeinek leginkább megfelelő megtakarítási formák közül választhat. Részösszeget felvenni leghamarabb csak a 3 éves lekötési időszak végét követően lehet erről az adott év utolsó munkanapjáig kell nyilatkozatot tennünk. A fizetendő személyi jövedelemadó ebben az esetben 10 százalék.

Aki a harmadik év végétől eltérő időpontban szeretne a számláról pénzt kivenni, annak megszűnik a számlája, és ez személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget is jelenthet. Amikor letelik a 3+2 év, két lehetőségünk van: meghosszabbítjuk vagy megszüntetjük a számlánkat.

Minden évben van lehetőség új TBSZ-t nyitni, de egy pénzügyi szolgáltatónál egy évben csak egyet -, ezzel biztosíthatjuk a folyamatos, kedvezményes adózású vagy adómentes megtakarítást.

Kérdőívünkben ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, hogy olvasóink hogyan gondolkodnak megtakarításaikról, illetőleg a TBSZ-ről. Az olvasói válaszokat és a szakértői véleményt a következő, néhány hét múlva érkező cikkünkben összegezzük.

* Az OTP Öngondoskodási Index egy 2011 óta minden évben elkészülő, a 18-70 éves, bankszámlával rendelkező magyar lakosságra nézve reprezentatív felmérés. A legfrissebb mintavétel 2022 szeptemberében, személyes megkérdezéssel készült.



? Fontosnak tartja, hogy legyen megtakarítása? Igen, és félre is tudok tenni

Igen, de sajnos nem tudok mérvadó összeget megtakarítani

Nem tartom fontosnak ? Számon tartja a bevételeit és a kiadásait? Igen, rendszeresen

Nem, pedig jó lenne

Néha, időszakosan

Nem tartom fontosnak ? Ha van megtakarítása, milyen célra szeretné fordítani? (Több válasz is megjelölhető) Ingatlanvásárlás

Családbővítés

Utazás, nyaralás

Tandíj, továbbtanulási költségek (saját vagy a gyereké)

Vállakozás indítása

Öngondoskodás

Egyéb

Nincs megtakarításom ? Van-e jelenleg 3 évnél hosszabb távra szóló megtakarítása? Van, több is

Van, egy

Nincs ? Hallott korábban a Tartós Befektetési Számláról (TBSZ)? Igen, de nem foglalkoztam vele

Soha

Igen, és nyitottam is ? Tervezi, hogy értékálló befektetésként a Tartós Befektetési Számlát választ? Igen

Más módot választottam és maradok is annál

Nincs befektetni való pénzem ? Ha igen, kezdő értékként mekkora összeget tenne a Tartós Befektetési Számlára? 150 ezer Ft alatt

150-500 ezer Ft

500 ezer – 1 millió forint

1-3 millió forint

3 millió forint felett ? Jelenleg Ön melyik konstrukciót választja/választaná, ha megtakarítását Tartós Befektetési Számlán helyezné/helyezi el? 3 évig nem nyúlok a számlán levő összeghez

Kivárom az adómentességet és 5 évig nem veszem fel a számlán levő összeget

Jelen pillanatban nem tudom, helyzettől függően 3 évnél előbb is kivenném a megtakarításomat ? Ön tudja, milyen megtakarításokra vonatkozik a felsoroltak közül a szocho? (Több választ is megjelölhet) Tartós Befektetési Számla

Kötvényeken elért hozam

Ingatlanalapok

Lekötött bankbetétek kamatai Kijelentem, hogy az Index.hu Zrt adatvédelmi tájékoztatóját elolvastam, megértettem, és hozzájárulok ahhoz, hogy megadott adataimat a szolgáltató mint adatkezelő a szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje. A kérdőív beküldéséhez szükséges az adatkezelési hozzájárulás elfogadása.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A fenti termékek és szolgáltatások részletes feltételeiről az ismert csatornákon keresztül tájékozódhatnak. Az OTP Bank fenntartja annak jogát, hogy a közleményben szereplő termékek és szolgáltatások kondícióit módosítsa.

BRAND & CONTENT