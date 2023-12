Mire figyeljünk oda, ha fenntarthatóbban szeretnénk élni? Milyen aprónak tűnő, mégis jelentős hatással bíró lépéseket tehetünk egy jobb jövőért? Erről mesél Linczényi Márkó, aki egy napján keresztül mutatja be, miket tesz meg azért, hogy környezetkímélőbb módon éljen.

Linczényi Márkót elsősorban vagy a zenei vagy a médiás szereplései révén ismerhetjük. Ebben a videóban viszont egy kevésbé ismert oldalát mutatjuk be.

Márkó az élete minden területén igyekszik lépéseket tenni a tudatosabb, fenntarthatóbb életmód érdekében, ezért is csatlakozott a füstmentes kampánysorozathoz, amelynek keretében a füstmentes város és a füstmentes otthon témakörökben is készült vele szemléletformáló videó. Mostani videója sokkal személyesebb, hiszen a saját napi rutinjába enged betekintést. Ne gondoljunk hatalmas dolgokra, hiszen egy apró lépés is elég, hogy elindítsuk a változásokat.

Linczényi Márkó egy napja

Márkó életében fontos a sport. Akár fut, akár kajakozik, meggyűlik a baja az eldobált cigarettacsikkekkel, amelyekből sokat talál. Egyetlen cigarettacsikk akár 1000 liter vizet képes beszennyezni, az abból kioldódó káros anyagok talajba jutva pedig gátolhatják a növények fejlődését.

Épp ezért az élet minden területén törekedni kell az ártalomcsökkentésre, és nem csak a cigarettacsikk miatt érdemes lemondanunk a dohányzásról. A cigaretta égése során keletkező füstben ugyanis számos káros anyag található, és ezekkel ráadásul nemcsak a saját, hanem a környezetünk egészségét is veszélyeztetjük. Ezért az a legjobb döntés, ha nem dohányzunk, vagyis el sem kezdjük vagy mihamarabb leszokunk róla. Amennyiben mégsem hagyunk fel a dohányzással, tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.