Először is, ismerik a stressmas kifejezést? Aki eddig nem találkozott ezzel a fogalommal, az is könnyedén kitalálhatja, hogy mire vonatkozhat a stressz és a karácsony szavak angol megfelelőiből született kifejezés. A karácsonyi ünnepkör sokféle jelentést hordoz: vannak, akik Jézus születésére emlékeznek meg Szentestén, míg mások számára ez egy különleges alkalom, amikor együtt lehet a család. Viszont rendszerint mindannyian már hetekkel december 24. előtt készülődünk, ajándékot keresünk, menüt tervezünk, süteményt sütünk, hiszen rajtunk van a nyomás, hogy az ünnepre mindennek tökéletesnek kell lennie. Nem csoda, ha sokan érzik stresszesnek a decembert, a készülődés csendje és áhítata helyett inkább a feszültség tölti meg a napjaikat.

A fővárosi járókelőket megszólítva arról érdeklődtünk, ők miképp viszonyulnak a karácsonyhoz, a szokásokkal járó stresszhez. Szerintük mennyire terhelt időszak a december 24-ét megelőző hetek? Ők mennyiben élik meg stresszként a készülődést vagy már megvannak a bevált módszerek, hogyan lehet megőrizni a békés hangulatot? Ha mégis adódnak feszültebb pillanatok ebben az időszakban, melyek a leggyakoribb okok? A válaszadókat szerencsére nem igazán jellemezte a túlzásba vitt izgalom az ünnepek előtt, és a meglévő stresszt is pihenéssel vagy éppen jógával kezelik.

A nehezebb érzelmi pillanatok kezelésére, stressz oldására sokan választják a cigarettázást. Pedig a dohányzás köztudottan nagyon komoly egészségügyi kockázattal jár. Sokáig a dohányzás ártalmait tévesen, leginkább a nikotinhoz kötötték. Mára azonban széles körben elfogadott, hogy az égés során keletkező füstben lévő károsanyagok rejtik a legnagyobb veszélyeket. Az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatala (FDA) kimutatta, hogy a dohányfüst több ezer vegyi anyagot tartalmaz, ezek közül kilencvenháromról már biztosan tudjuk, hogy káros vagy potenciálisan káros az egészségre. Olyan betegségek kockázatát növelhetik meg, mint a stroke vagy egyes rákbetegségek. Ezek mellett a dohányzás során keletkezett füstöt nemcsak a dohányos, hanem a környezetében lévők is belélegezhetik, így az rájuk is károsan hathat. Természetesen a nikotinfogyasztásnak is vannak negatív hatásai az egészségre, függőséget okoz, illetve kiválthat szédülést és fejfájást. Ezen felül megemeli a vérnyomást, de nem karcinogén, tehát nem okoz rákot.

Egészségünk szempontjából az a legjobb, ha soha nem gyújtunk rá, vagy ha már rászoktunk, akkor teljesen felhagyunk ezzel a káros szokással, hiszen a dohányzás minden fajtája egészségügyi kockázattokkal jár. De ha valakinek ez nem sikerül, vagy nem akar leszokni, akkor érdemes tájékozódnia az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. A dohányzás füstmentes alternatívainak közös vonása, hogy égés, ezáltal füstképződés nélkül működnek, használatukkal így kevesebb káros anyag kerül a szervezetbe. Ezeknek az ártalomcsökkentett technológiáknak alapvetően három fajtája van, a hevítés, az e-cigaretta és a nikotinpárna.

A médiatartalom társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, megrendelője a BAT Pécsi Dohánygyár Kft.