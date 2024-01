Energiaválság, infláció, gazdasági egyenetlenségek - az efféle riasztó kifejezésekkel tele van a sajtó, ezért sokan keresnek olyan lehetőségeket a költségeik megzabolázására, amelyek hosszú távon is megbízható eredménnyel járhatnak. Ha pedig emellé a környezettudatosságot is beemeljük, kifejezetten sokaknak lehet érdekes a napenergia használata. Sokan úgy gondolhatják, ez valami hihetetlenül bonyolult dolog és inkább a nagyobb, ipari épületek, társasházak tervezhetnek ilyesmivel, pedig egy teljesen átlagos családi ház számára is nagyon előnyös, ha a szükséges energiát a Nap szolgáltatja.

Sajnos azonban Magyarországon lelassultak a fejlesztések, mivel jelentősen módosult, hogy a napelemes rendszerekből érkező felesleges energiát a felhasználók milyen feltételekkel táplálhatják be a hálózatba. Mit is jelent ez pontosan? A napelemes rendszerek által termelt áram mennyisége nem állandó: nyáron például, amikor sokat süt a nap, többet termelnek, mint a sötét téli hónapokban, amikor viszont a legtöbb háztartás jóval több energiát használ. Ez azt is jelenti, hogy egy tipikus háztartás télen kevesebb áramot termel, mint amennyire szüksége van, nyáron viszont akár feleslege is keletkezik. A felesleg bekerül az országos villamosenergia-hálózatba - ezt hívják szakszóval betáplálásnak. Az új elszámolás óta azonban a háztartások többletenergiája már lényegesen kedvezőtlenebb feltételekkel adható át a szolgáltatóknak, mint korábban, ezzel a beruházási költség megtérülése és jelentősen hosszabb időt igényelhet.

Tavaly októberben azonban bejelentettek egy friss pályázati lehetőséget, amelyben már energiatárolós napelemes rendszerre lehet támogatást igényelni. Egy új döntés értelmében ugyanis Magyarországon idén már az áramkörök 93%-ban kapcsolódhatnak a háztartások - illetve az általuk üzemeltetett kiserőművek - betáplálási céllal a hálózathoz.

Miről szól a jelenlegi pályázat?

A január 15-én, előregisztrációs szakasszal induló pályázat kerete 75 milliárd forint, amely több mint 15 ezer háztartás támogatására elegendő. Háztartásonként 5 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást lehet kapni 34 százalék önerő mellett - egyszerűbben fogalmazva minden forintunkhoz kettőt kapunk a program keretében.

A programban napelemes rendszerek, tehát napelem, tároló és más kapcsolódó eszközök, például inverter telepítésére, csatlakoztatására, illetve üzembe helyezésére kaphatunk támogatást, méghozzá új beruházásokra. A pályázók köre nagyon széles: minden olyan magánszemélyre vonatkozik, aki magyar adóazonosító jellel és magyar állandó lakcímmel rendelkezik. Azon sem kell aggódni, hogy az extra adminisztrációs és tervezési költségek megdobják a végösszeget: ezeket is beleszámolhatjuk a pályázat összértékébe, ahogy az eszközök és felhasznált anyagok költségét is.

Ami viszont nagyon fontos: az elbírálás beérkezési sorrendben történik,

ezért érdemes minél előbb regisztrálni, majd pedig beadni a pályázatokat. De hogyan is?

A napelem felé vezető lépések

A legelső feladat egy előregisztráció, amelyet a napenergiaplusz.nffku.hu weboldalon kell elvégezni - erre már január 15-e óta van lehetőség. Ezután 15 munkanapon belül kapjuk meg az elbírálást - érdemes addig is figyelni az e-mailjeinket, mert szükség lehet hiánypótlásra, de így a pozitív elbírálás után is hamar tudunk továbblépni.

A sikeres előregisztráció után a második körben kerülhet sor a kivitelezési terv és a költségvetési terv elkészítésére és beadására. A pályázat weboldalán egy listából lehet kiválasztani a regisztrált kivitelezőket, amelyek segítséget nyújthatnak a tervek összeállításában és a támogatás elnyerése esetén elvégezhetik az építési, összeszerelési feladatokat.

A pályázathoz kapcsolódó számtalan dokumentum ne rémisszen meg senkit! Aki ódzkodik a hasonló, adminisztratív folyamatoktól, az vegye igénybe profik segítségét. Ezzel nem csak rengeteg időt spórolhat, hanem elkerülheti azokat a „buktatókat”, amelyek miatt esetleg kiszorulna a pályázatból.

A megbízhatóság mindenek felett

Ezen a ponton érdemes megfontolni, kire bízzuk a tervezést és kivitelezést, hiszen egy napelemes projekt érzékeny folyamat, így már a tervezési fázisban célszerű olyan céget választani, amely a kellő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik.

Az E.ON piacvezető szerepe épp ennek a szakértelemnek és tapasztalatnak köszönhető: a vállalat csak az elmúlt évben nyolcezer napelemes rendszert telepített Magyarországon,

összesen pedig már a húszezredik kivitelezésen is túl van. Emellett a hosszútávú beruházás miatt komoly súllyal esik latba a cég stabilitása is: az E.ON 25 év teljesítménygaranciát ad a szolgáltatásra, emellett pedig vállalja a projekt teljeskörű levezénylését az engedélyektől és tervektől a kivitelezésen át a szervizelésig.

Az E.ON MyEnergy kifejezetten napelemes rendszerekre fókuszáló, lakossági ügyfeleknek szóló terméke a Solar Home. Ha valaki szeretne részt venni a mostani pályázatban, a cég egy külön gyűjtőoldalt hozott létre a pályázni kívánók számára: itt minden információ elolvasható a támogatás hátteréről és feltételeiről, de sablonok is letölthetők a vállalkozási szerződéshez, költségvetési tervhez vagy a kivitelezői meghatalmazáshoz. Az egyszerű űrlapot kitöltve pedig díjmentes konzultációt lehet kérni, ehhez csak az érdeklődő elérhetőségeit, a telepítés tervezett címét, valamint a fogyasztás jelenlegi mértékét kell megadni.

Összességében tehát most érdemes igazán belevágni egy napelemes rendszer kiépítésébe, és ha valaki gyorsan lép az előregisztrációval, majd pedig egy megbízható kivitelező segítségével elkészített tervek beadásával, most nagy kedvezménnyel biztosíthatja családja számára a természetes és kedvező árú energiaellátást.

