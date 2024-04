Budapest XIII. kerülete a főváros talán egyik leghíresebb városrésze. Itt található az ikonikus Szent István park, a Lehel piac, a híres Pozsonyi utca, a Jászai Mari tér, valamint a Margit és Árpád hidak közötti Duna-parti szakasz. De a kerületnek vannak olyan – talán kevésbé ismert – rejtett értékei és kincsei is, amelyekről csak a helyiek tudnak. De miért szeretik a XIII. kerületet ennyire az itt élők? Nagyképes anyagunkban a városrész titkos szépségeit járjuk körbe.

A XIII. kerület területének 120 ezer lakosa miatt Budapest negyedik, az ország tizenegyedik legnépesebb közigazgatási egysége. Egyik oldalát a Duna határolja, így felszínét annak tevékenysége alakította ki, földrajzilag a pesti homoksíkságon terül el, a föld mélyén bő vizű hőforrások rejlenek. Már az ókortól lakott, előbb vélhetően kelták, majd rómaiak éltek itt. Fontos dunai átkelőhely, ezáltal kereskedelmi központ is volt. A középkorban főként hajósok, révészek és halászok lakták. Később majorságok és városi kertek épültek itt, a 19. században pedig horgászni és kirándulni jártak ide a környék lakói.

A nem csekély történelmi háttér mellett a XIII. kerület Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő része, hiszen az elmúlt évtizedekben szinte teljesen átalakult: intézmények, kereskedelmi és szolgáltató cégek, multinacionális nagyvállalatok települtek ide. A kiváló lokáció, a jó közlekedés, az ingatlan-, a bölcsődei és óvodafejlesztéseknek, valamint a parkosításnak és a zöld területek nagyságának köszönhetően pedig nemcsak sok új lakó költözött ide, hanem vannak bőven olyan családok is, akik generációk óta lakják a kerületet. Ezen túl igen jellemző, hogy az itt élők otthonváltás esetén is ragaszkodnak a tizenháromhoz. A fenti racionális okokon túl, mi lehet ennek az oka? Nos, kétségkívül az, hogy a XIII. kerületben lakni életérzés. A Lehel piac kínálatával, emlékezetes hangulatával még azok számára is meghatározó, akik nem a kerületben vagy a fővárosban élnek. A Duna közelsége mindig lehetőséget ad egy folyóparti sétára, közel a Margit-sziget, a Városliget, a Hősök tere, a Westend bevásárlóközpont. A Pozsonyi utca egyedi hangulata és megannyi kávézója, étterme, cukrászdája és péksége szintén különleges ékszere a kerületnek. De milyen kincsek rejlenek még a mélyben, amit csak azok ismernek, akik itt élnek? Miért ragaszkodnak ennyire a helyiek a kerületükhöz? Mutatjuk!

Elsőként itt van a Duna-part. A Margit híd és Árpád híd közötti hosszú rakparti szakaszán megannyi lehetőség van a kellemes kikapcsolódásra. Lehet ide jönni biciklizni, futni, sétálni, feltöltődni a folyó magával ragadó látványával. A Duna-parton található számos sétány, játszótér és kavicsos part egyaránt vonzza a kisgyerekestől kezdve, a sportolni vágyókon át, a kutyásokig, egészen a kellemes sétára és látványra vágyó idősebb korosztályt is. Ráadásul mindkét hídról könnyedén át lehet sétálni a Margit-szigetre. (Fotó: Tuba Zoltán/kepszerk.hu)

2017-ben került felújításra és átadásra a Duna-parti Moszkva sétány, amely a Dráva utca és Árpád közötti szakaszon húzódik. A széles sétányon van lehetőség sportolni, vagy eljutni A-ból B-be, és még bőven marad hely a járdán a járókelők, a babakocsival és kisgyerekkel érkezők, valamint a kutyások számára is. A rakpartról egyes helyeken lépcsőkön le lehet jutni közvetlenül a kavicsos folyópartra is, ahol megcsodálhatjuk a Duna mindig más színű hullámait. (Fotó: Tuba Zoltán/kepszerk.hu)

Itt ömlik a Dunába a Gödöllői-dombságból eredő Rákos-patak, amely csendesen csobog át a kerületen, otthont adva halaknak, vadkacsáknak. Zöld partja sétákra és sportolásra is alkalmas. (Fotó: Tuba Zoltán/kepszerk.hu)

A patakpart Rozsnyay utca környéki szakaszát nemrégiben futópályával, kültéri edzőparkkal fejlesztették, de a tágas füves part melletti területek mind a kisgyerekes, mind a kutyával érkezők közkedvelt sétálóhelyei. (Fotó: Tuba Zoltán/kepszerk.hu)

A XIII. kerület egyik központja a Béke tér. Sokan csak a Polgármesteri Hivatal, a Szegedi úti Rendelőintézet vagy a bevásárlási lehetőségek révén ismerik, de az itt található Szent László plébánia mellett elterülő, rendezett, virágokkal, nagy zöld területtel, játszótérrel és árnyas fákkal teli park nagyon népszerű a környékbeliek között. Az 1929-ben átadott neogótikus stílusban épült templom a mai napig fontos szerepet tölt be a helyiek vallási életében. (Fotó: Tuba Zoltán/kepszerk.hu)

(Fotó: Tuba Zoltán/kepszerk.hu) A kerület dinamikus fejlődéséhez a számos ingatlanfejlesztés is hozzájárul. A Kassák Projekt a Klapka utcában, a Váci úttól néhány perc sétára található. A három ütemben épülő lakópark része egy több mint 9000 négyzetméteres saját park, melynek kialakítását Kassák Lajos egy-egy festménye inspirálta. A csendes környék kiváló infrastruktúrájának köszönhetően akár a belváros, akár a Margit-sziget vagy a Városliget is könnyedén elérhető.

A XIII. kerületben működik az ország 200 legnagyobb vállalatának a tizede, amelyek a budapesti GDP-nek nagyjából 10 százalékát teszik ki. Ez adja a városrész gazdasági motorját, de sokan a Váci úti irodafolyosó közelsége miatt választják otthonuknak a kerületet, hiszen így akár gyalogosan, biciklivel vagy tömegközlekedéssel is könnyen eljutnak a munkahelyükre. (Fotó: Tuba Zoltán/kepszerk.hu)

(Fotó: Tuba Zoltán/kepszerk.hu) Talán az adja a kerület vonzerejét és sokszínűségét, hogy minden kor- és célcsoport megtalálhatja itt azt az otthont, amely leginkább hozzá illik. Aki zöldebb, csendesebb környezetben szeretne élni, a Dunához vagy a Rákos-patakhoz közeli részeit választhatja. Aki számára azonban a belváros közelsége és nyüzsgése a legfontosabb, de mégis szeretne rövid idő alatt nyugodt, zöld területre is eljutni, annak a Szabolcs utcai Park West lakópark nyújthat megoldást, amely a Hősök tere és a Városliget közelében helyezkedik el.

Bár a Városliget már nem a tizenháromhoz, hanem a XIV. kerülethez tartozik, mivel annak közvetlen szomszédságában található, így számos helyi lakos számára nyújt elérhető közelségű, zöld környezeti rekreációs lehetőséget. Budapest második legnagyobb közparkja mindig is nagyon népszerű volt, azonban a pár évvel ezelőtti fejlesztéseknek köszönhetően még több sportolási és kikapcsolódási lehetőséggel várja a látogatókat. A Városligeti-tó Budapest egyik emblematikus helyszíne, ahol nyáron csónakázni, télen korcsolyázni lehet, vagy egyszerűen csak gyönyörködni benne. (Fotó: Tuba Zoltán/kepszerk.hu)

A Városliget újragondolásakor azonban nemcsak a sportolókra gondoltak, hanem a kultúra iránt érdeklődőkre is. Ennek jegyében készült el 2022-ben a park azóta talán legnépszerűbb építménye, a Magyar Zene Háza, amelyet a híres japán építész, Fudzsimoto Szószuke tervezett. A formabontó épület különlegessége, hogy úgy viseli magán a modern építészet stílusjegyeit, hogy közben szinte egybeolvad a természettel. Megnyitása óta számos zenei programmal és rendezvényekkel várja a látogatókat. (Fotó: Tuba Zoltán/kepszerk.hu)

