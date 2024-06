A menstruációs szegénység fogalma viszonylag új keletű, de a jelenség sajnos már hosszú ideje jelen van. Többek között a nők havi vérzését körbevevő tabu is közrejátszhat abban, hogy nem beszélünk eleget arról a szikár tényről, hogy sokak számára súlyos anyagi problémát (is) jelent a menstruáció. A Tesco eddig is aktívan képviselte a női témákat; most azok számára nyújt segítséget, akiknek túl nagy anyagi megterhelést jelent a higiéniás termékek megvásárlása.

Az orvosi meghatározás szerint a menstruáció, avagy a női test havi vérzése a női nemi szervek ciklikus változásán alapuló folyamat, amelyen minden jól funkcionáló, egészséges női szervezet hónapról hónapra átesik, pubertáskortól egészen a klimaxig. Vagyis ez a teljesen természetes biológiai jelenség a Föld lakosságának felét, nagyjából négymilliárd embert érint életének nagyrészében. Általában csak pár napig tart, de mivel évtizedeken keresztül rendszeresen jelentkezik, így egy nő életében átlagosan hét évnek megfelelő ideig menstruál.

A WHO és az Unicef is felhívja a figyelmet a téma fontosságára

A történelem során a nők mindig használtak valamilyen eszközt ezekben az időszakokban, ami magába szívta a vért, a papirusztól kezdve a moháig bezárólag nagyon változatos lehetett a módszer, amivel megoldották a havi vérzés alatti higiéniát. Napjainkban már a legközelebbi szupermarketben is megvehetjük a leginkább műselyem, pamut és különböző műanyagok felhasználásával készült intim termékeket, ha nem is a napi, de a havi rutin részeként. Sokak számára ez teljesen természetes, de vajon a Föld négymilliárd női lakosából hányan lehetnek olyanok, akik érintettek abban a jelenségben, amit egyre többször tematizálnak, és amit leginkább menstruációs szegénységnek szoktak nevezni?

Olyan szervezetek mint a WHO és az Unicef próbálják felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon sok nő egész egyszerűen nem jut hozzá azokhoz a termékekhez, intim betétekhez, tamponokhoz, amiket a menstruáció alatt használunk, de a kellő mértékű higiénia hiánya is része a jelenségnek. Az Unicef adatai szerint a világon 2,3 milliárd ember él olyan környezetben, amely tisztaság szempontjából a minimális feltételeknek sem felel meg, a kevéssé fejlett országokban a becslések szerint minden negyedik ember számára adataik meg az a „luxus”, hogy otthonában kezet tudjon mosni. Ez pedig egy menstruáló nő számára – a fokozott fertőzésveszély miatt - különösen kedvezőtlen helyzet.

A kérdés nem csupán az eufemisztikusan fejlődő országoknak nevezett világ problémája, egy 2020-as jelentés szerint az Európai Unió területén élő tíz nőből egy érintett a kérdéseben. Hazánk az Unió átlagához tartozik, körülbelül a magyar nők tíz százaléka tapasztalja meg a menstruációs szegénységet. Léteznek különösen veszélyeztetett csoportok, például a hajléktalan nők, hiszen ők sok esetben az alapvető tisztálkodási lehetőségekhez sem jutnak hozzá. Az Ökumenikus Segélyszervezet tapasztalatai szerint sok nő használ idehaza is rongyokat a célra, illetve nem ülnek tömegközlekedési eszközre „azokon” a napokon, nem mennek munkába, a fiatal lányok pedig iskolába. A rászorulók lányoknak sokszor a háziorvos ad igazolást ezekre a napokra, a sok hiányzás viszont negatívan hat a tanulmányi eredményekre és így akár közvetetten a jövőjükre.

A problémának - az intim termékek nem megfizethető ára és a higiéniás körülmények hiánya mellett - részét képezi a menstruációt övező tabusítás és szégyenérzet, ami könnyen ahhoz vezethet, hogy a fiatal lányok nem jutnak elég információhoz saját testük működését illetően.

A termék árának csökkentése nagy lépés a megoldás felé

Állami szinten is lehet és szükséges tenni a probléma felszámolásáért (vagy legalábbis enyhítéséért), a WHO pozitív példaként említi a különböző iskolai oktatási programokat, de előre mutatóak azok a kezdeményezések is, amelyek során a problémában különösen érintett női csoportok, például fix lakhatás nélkül élők ingyen jutnak intim termékekhez. Szintén nagy segítség, amikor állami szinten törlik el a tamponok és betétek áfáját, ilyen progresszív lépés történt már Nagy-Britanniában, Libanonban, Nigériában és Indiában. Az Európai Unió 2022 áprilisa óta kifejezetten támogató ezekkel a kezdeményezésekkel szemben, hiszen ekkor tette lehetővé, hogy a területén belül elengedjék a női higiéniai termékek áfáját.

A Tesco nem először áll ki a női jogokért

Magyarország egyik legnagyobb áruházlánca is észlelte a problémát és saját eszközeivel tesz is ellene. A Tesco dolgozóinak több mint kétharmada nő, és a vásárlóik jelentős része is közéjük tartozik. Így az áruházlánc különösen elkötelezett a női közösségek támogatása, a nőket érintő problémák megoldásában.

A Tesco több programot is indított már, amelyek a női karrierutak előre jutását segítik, illetve a család és a munka összehangolását támogatják. Többször rendeztek előadásokat, szerveztek beszélgetéseket különböző, női egészséggel összefüggő témákban, és szűrővizsgálatokat is szerveztek a kolléganők számára. A Tesco dolgozói 2023 óta ingyen jutnak menstruációs termékekhez, ezeket a cég női mosdóiban kihelyezett állványokon érhetik el.

A női témák iránti elkötelezettségüket bizonyítja az áruházlánc legújabb lépése is, a május 28-án (a Menstruációs higiénia világnapján) tett bejelentés. Ebben a Tesco hangsúlyozza, hogy az utóbbi évek megélhetési válsága tovább növelte a támogatásra szorulók arányát a magyar társadalmon belül. A menstruációval járó havi kiadások összege nagyjából kétezer forintot tesz ki, vagyis élete során egy nő körülbelül egymillió forintot költ betétre vagy tamponra. Ezen kiadások fedezése egyre több háztartásnak jelent problémát. Számukra nyújthat támogatást, hogy a Tesco minden sajátmárkás női intim higiéniai termék árából elengedi az ÁFA-t, vagyis közel 22 százalékkal csökkenti azok fogyasztói árát. Az akció június 27-től lépett életbe, és nem csak a magyarországi Tesco áruházakban, hanem ezzel párhuzamban Csehországban és Szlovákiában is.

Idén júniusban pedig termékadományokat juttatnak el stratégiai partnerük, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet számára. A felajánlás olyan nehéz sorsú nőknek és lányaiknak szól, akik a Segélyszervezet valamelyik otthonában élnek, és bevételeik nem fedezik a megélhetési költségeiket, így az intim higiéniai termék ára sokszor meghaladja a lehetőségeiket. Számukra ajánl fel egy évre elegendő intim higiéniai terméket a Tesco.

Kedvezményeső több száz higiéniai terméknél

A Tesco a június folyamán más akcióval is igyekszik könnyebbé tenni a nők és általában minden vásárló helyzetét. Június 24-től több száz termék árát fogja tartósan alacsonyan tartani – ezek zömében kozmetikai, illetve vegyiáruk, többek között női higiéniai és kozmetikai termékekhez, takarítószerekhez, babaápolókhoz, bébiételekhez és borotvákhoz lehet kedvező áron hozzájutni. Az árcsökkentés célja egyben az időmegtakarítás is, hiszen ezeket a termékeket a vásárlók korábban alapvetően drogériákban szerezték be. A közel ezer termék árát minimum 5 százalékkal csökkenti a Tesco, de ennél sokkal nagyobb arányú is lehet a kedvezmény. Van olyan babagél kapszula, amelynek ára 34 százalékkal csökkent, egyes eldobható borotvákra 29 százalék kedvezmény lépett életbe, bizonyos dezodorok pedig 20 százalékkal kerülnek kevesebbe.

