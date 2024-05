Egy bevásárlókocsit megtöltő betét és tampon – ez egy nő tíz éve

A nők egy jelentős részének a havi intimhigiéniai termékek beszerzése meghaladja anyagi lehetőségeiket, az Ökumenikus Segélyszervezet átmeneti otthonaiban élők 80–90 százalékára igaz ez. A Tesco Magyarország sajátmárkás termékeivel egy évig segíti őket, Nagy-Britannia után pedig Csehországgal, Szlovákiával azonos időben Magyarországon június 27-től elengedi ezek áfáját, hogy ezzel mozdítsák elő a menstruációs szegénység felszámolását – jelentették be budapesti sajtótájékoztatón.

Az utóbbi időszak megélhetési válsága sokak anyagi körülményeit megnehezítette, és tovább növelte a támogatásra szorulók számát. Az érintettek közül a nők egy jelentős része még nehezebben tudja fedezni rendszeres kiadásait, havonta ugyanis mintegy kétezer forint költséget jelent számára az intim higiéniai termékek beszerzése. A Tesco számításai is megerősítik azokat a kalkulációkat, melyek szerint 40 év alatt összesen 500 ciklussal számolva egy nő átlagosan mintegy 1 millió forintot költ élete során menstruációs termékekre, ebből csak tíz évre való termék fér bele egy bevásárlókocsiba.

Most 177 400 forint nettó minimál bér, 5,5 hónapig csak azért dolgozik egy nő, hogy intim termékekre legyen fedezete. Közmunkás bérrel és 2 gyerek utáni családi pótlékkal számolva ez 6,2 hónap

– sorolta Hevesi Nóra, a Tesco Magyarország kommunikációs vezetője, hozzátéve: tízezer dolgozójuk 70 százaléka nő ezért 2023 szeptembere óta a mosdókban kihelyezett intim termékekkel igyekeznek számukra csökkenteni ezeket a terheket, a náluk szakmai gyakorlatot töltő kereskedelmi szakközépiskolás kamaszlányoknak is ezzel kedveznek.

Az Európai Unió 2022 áprilisa óta lehetővé teszi tagállamai számára, hogy a női higiéniás eszközök áfáját elengedjék, a Tesco angliai üzletláncában a sajátmárkás termékeinél már 2017 óta bevezette a kedvezményt. Hevesi Nóra elmondása szerint, ha nem jött volna a Covid, akkor a kelet-közép-európai régióban is hamarabb alkalmazzák, most Csehországgal és Szlovákiával azonos időben Magyarországon is eltörlik ezek áfáját 2024. június 27-től.

Azaz a sajátmárkás női intimhigiéniai termékek 22 százalékkal olcsóbb lesznek magyarországi üzleteikben

Közel 15 éve az áruházlánc stratégiai partnere a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, többek között adventi adománygyűjtésüket és kapaszkodó programjukat is támogatják. Az átmeneti otthonokban élő, valamint a Biztos Kezdet Gyerekházakba járó családok nőtagjai számára, összesen 180 felnőtt nőnek és 20 lánygyermeknek egy évre elegendő termékadománnyal segítenek.

Ezen spórolnak, hogy ételre legyen

„A legnehezebb körülmények között élő családok számára minden költségcsökkentő támogatás hatékony segítséget jelent, hiszen az így megspórolt összeget egyéb alapvető szükségleteikre tudják fordítani” – mondta dr. Takács Katalin, az Ökumenikus Segélyszervezet Kastélyosdombói Szociális Fejlesztő Központjának vezetője, hozzátéve: a hozzájuk fordulók 80–90 százaléka rászorul ilyen adományra, amiknek több esetben el kellett magyarázni a használatát.

„Az édesanyáknál látjuk, hogy van ahol ez húsbavágó probléma. Sok helyen nincs folyóvíz, nincs tisztálkodási lehetőség. Az ilyen környezetben élő anyák gyermekeiket helyezik előtérbe, maguk nem költenek erre, zoknit, rongyot használnak. Számukra ez a napi valóság. Nem ülnek tömegközlekedési eszközre, nem mennek munkába, a lányok iskolába. A mi programunkról is ezért hiányzott két máskülönben jól tanuló kislány” – érzékeltette Takács Katalin. Azt is elmondta, hogy a rászorulóknál sokszor orvosi igazolással hiányoznak az iskolából a lányok havonta öt napot, mert higiéniai eszközökre nincs fedezet, így nem tudják megoldani a bejárást, ezzel tanulmányaikban is hátrányt szenvednek.

„Fontos erről a témáról beszélni, mert létezik menstruációs szegénység. Az érintett nőknek, lányoknak is joguk van az emberi méltósághoz ezekben a napokban is, amely számukra sokkal nehezebb, mint az átlag ember számára” – hangsúlyozta, hozzátéve: a társadalomban ez általános neveltetésből eredő tabutéma, holott hozzátartozik a nőiséghez, sok nő mégsem képes beszélni erről lányával.

„Zárt településen élő 20–25 év körüli nőknek tudtunk újat mondani higiéniai eszközök használatáról” – mondta a segélyszervezet munkatársa, Takács Katalin.