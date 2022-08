Tabu, ami miatt sok nő szégyenben él

Manapság is előfordul, hogy diáklányok azért hiányoznak havonta több napot az iskolából, mert családjuk nem tudja megvenni a menzesz alatt szükséges termékeket. A Magyar Vöröskereszt felmérése szerint több ezer serdülő lehet érintett, akiken évről évre brit példára piros csomagok kiosztásával próbálnak segíteni. A program koordinárora, Váradi Mariann az Indexnek arról számolt be, hogy itthon is nagyobb lépésre lenne szükség a menstruációs szegénység felszámolására, ahogy tették ezt a minap Skóciában.