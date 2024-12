Tanulságok a Covid-járványból: miért fontos az ártalomcsökkentés?

Ártalomcsökkentés a mindennapokban

Ez a felismerés nemcsak a járványkezelésben, hanem életünk számos más területén is megállja a helyét. Ahogyan a COVID-19 esetében sem tudtuk azonnal megállítani a vírus terjedését, de mérsékeltük a káros hatásokat különböző ártalomcsökkentő intézkedésekkel, - mint a maszkviselés, szociális távolságtartás és a védőoltások széleskörű alkalmazása -, úgy az élet egyéb területein is hasonló szemléletre van szükség. Gondoljunk csak az autókra: a belső égésű motorokat nem egyik napról a másikra váltják fel az elektromos járművek, de minden egyes hibrid vagy tisztán elektromos autó csökkenti a helyben keletkező károsanyag-kibocsátást, és közelebb visz minket a fenntartható közlekedéshez.

Fotó: Shutterstock

Ugyanez a helyzet otthonaink fűtésével is. A hagyományos fosszilis tüzelőanyagok helyett egyre többen választanak hőszivattyút, napenergiát vagy más megújuló energiaforrásokat. Az ilyen megoldások nem tökéletesek, de jelentősen csökkenthetik a környezetre gyakorolt károkat, miközben hosszabb távon fenntarthatóbbá tehetik az életünket.

Hasonló változás figyelhető meg a táplálkozásban is. Az emberek egyre gyakrabban próbálják csökkenteni a húsfogyasztásukat, és növényi alapú alternatívákat keresnek. Bár nem mindenki válik vegánná egyik napról a másikra, ezek az apró lépések már most kedvező hatással vannak az egészségünkre és a bolygónkra.

Az élet számos területén működik

A dohányzáshoz köthető ártalomcsökkentés ugyanezt a logikát követi. Hazánkban körülbelül 2 millióan dohányoznak, és a környezetükben élők is ki vannak téve a cigarettafüst káros hatásainak. A legjobb az lenne, ha senki nem gyújtana rá, vagy aki már dohányzik, az mihamarabb leszokna. Aki a leszokás mellett dönt, azt ebben az elhatározásában támogatni kell, hiszen már az első cigarettamentes naptól jelentősen csökken a dohányzáshoz köthető megbetegedések kockázata.

Azonban sokan vannak, akik az ismert kockázatok ellenére is tovább dohányoznak, ezen felnőtt dohányzók számára a füstmentes technológiák – például az e-cigaretta, a dohányhevítéses technológia vagy a dohányt nem tartalmazó nikotinpárnák – jelenthetnek egy köztes lépést az ártalomcsökkentésben, ahogyan a maszk is mérsékelte a járvány súlyos következményeit.

Fotó: Shutterstock

Ezek a füstmentes technológiák akár 70–95%-kal kevesebb káros anyagot bocsátanak ki, mert használatuk során nincs égés és füst sem keletkezik.

Füst nélkül is lehet

A tudomány mai állása szerint ugyanis nem elsősorban a nikotin, hanem a cigaretta égése során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással összefüggő betegségekért. A cigarettafüst közel 7000 vegyi anyagot tartalmaz, amelyek közül 93 bizonyítottan káros vagy potenciálisan káros az egészségre – állapította meg az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala (FDA). A nikotin függőséget okoz, és számos negatív hatása ismert – például megemeli a vérnyomást és a szívfrekvenciát –, elsődlegesen a cigarettafüst mérgező anyagai azok, amelyek az egészségkárosító hatásokért felelősek. A füstmentes alternatívák – bár nem kockázatmentesek – mérsékelhetik a dohányzás okozta károkat azok számára, akik a figyelmeztetések ellenére is tovább dohányoznak.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a dohányzás minden formája káros, így ezek a technológiák sem veszélytelenek. Mivel nikotint tartalmaznak, függőséget okozhatnak; valamint az károsanyag-kibocsátás csökkenése és az egészségkárosító hatás közötti összefüggés vizsgálatára még hosszútávú kutatások szükségesek. A legjobb megoldás tehát továbbra is kizárólag a dohányzás teljes elhagyása.

Nem óv meg, de csökkenti az ártalmakat

A COVID-19 utóhatásai közé tartozik, hogy még nagyobb hangsúly került a tudatos döntésekre és a megelőzés fontosságára. Ahogyan a járvány idején alkalmazott intézkedések célja nemcsak a vírus megfékezése volt, hanem a nagyobb károk elkerülése is, úgy az élet más területein is érdemes a legkevésbé káros megoldásokat keresni, ha a teljes változás nem lehetséges azonnal. Ahogyan a pandémia során megértettük, hogy a maszkviselés vagy a szociális távolságtartás nem szüntetik meg teljesen a kockázatot, de jelentősen csökkenthetik azt, úgy a dohányzás ártalomcsökkentésében is hasonló a helyzet. Öt évvel ezelőtt elkezdtünk tanulni a járvány kezeléséről, de most is érdemes átgondolni, hogy az élet más területein milyen apró döntések vezethetnek egy fenntarthatóbb, kevésbé káros élethez.

Fotó: Shutterstock

Az ártalomcsökkentés egy fontos állomás lehet ezen az úton azoknak, akik valamiért nem akarnak teljesen lemondani egy rossz szokásról – legyen szó dohányzásról, közlekedésről, táplálkozásról, vagy egyéb káros szenvedélyről. A COVID-19 tanulságai szerint minden apró lépés számít az ártalomcsökkentésben. A dohányzás tekintetében azonban kizárólag egyetlen helyes lépés van: ha egyáltalán nem dohányzunk.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.