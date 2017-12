Karácsony Gergely vezeti az MSZP listáját

A héten az MSZP és a DK megállapodott a közös egyéni jelöltekről, a közös listát azonban nem sikerült összehozni. Így kérdésessé vált, hogy Karácsony Gergely így is hajlandó lesz-e vállalni az MSZP-lista vezetését. Karácsony ugyanis hétfőn azt mondta, hogy egy tiszta MSZP-listát nem kíván vezetni.

Pénteken közös sajtótájékoztatót tartott három párt,az MSZP, a Párbeszéd és a Liberálisok elnöke, amely közös listán kíván indulni, és közös miniszterelnök-jelöltjük Karácsony Gergely lesz. A tájékoztatón Molnár Gyula, az MSZP elnöke kérdésre válaszolva azt mondta,

Karácsony Gergely az első helyen szerepel majd a szocialisták választási listáján.

A szocialista politikus ezúttal is jelezte, egy nyílt politikai közösséget kívánnak felmutatni a kormányváltás érdekében, amihez várják a további partnereket.

Karácsony nyitva hagyja az ajtót

Karácsony Gergely, aki büszkének mondta magát, amiért pártja mellett az MSZP és a Liberálisok is támogatják kormányfő-jelöltségét, azt mondta: "az a dolgunk, hogy békét hozzunk, elsőként az ellenzéki táboron belül, majd aztán békét hozzunk Magyarországra". Hozzátette persze, hogy az utolsó percig kitartanak amellett, hogy más ellenzéki erők is csatlakoznak hozzájuk. "Az ajtót az utolsó percig nyitva hagyjuk más pártoknak, közösségeknek is."

Karácsony egy újságírói kérdésre azt válaszolta:

a miniszterelnök-jelöltségtől akkor sem lép vissza, ha mégsem valósul meg a teljes ellenzéki összefogás.

Kunhalmi: Külön biztos a bukás

Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke ismételten arról beszélt, hogy az ellenzéki pártok külön biztosan elbuknak, együtt azonban sikerre juthatnak a jövő évi választáson. Szerinte a magyarok tavasszal "nemcsak saját zsarnokaikat küldhetik el", hanem azt is megüzenhetik Európának, hogy "nem egy összeférhetetlen, gyűlölködő nép, hanem a magyar egy igenis békeszerető nemzet, amely együtt szeretne működni Európával".

A szocialista politikus szerint ma több mint 3 millió ember "el akarja küldeni a Fideszt", ehhez pedig "formálódik az a közös erő, ami ezt be tudja teljesíteni".

Karácsony nem ígér minden napra karácsonyt

Karácsony Gergely azt is mondta az MTI összefoglalója szerint, hogy a választók jövőre eldönthetik, az "ellenségképek, társadalmi konfliktusok élezése" helyett Magyarországnak legyen-e "szelíd, halk szavú kormánya", amely azért "robotol", hogy megjavítsa az életüket.

Szerinte a politikának a békés hétköznapokról, a kormányzásnak pedig olyan "apró okos lépésekről" kell szólnia, amelyek visszaviszik Magyarországot Európa felé.

Nem tudom azt ígérni, hogy ha én leszek a miniszterelnök, akkor minden nap karácsony lesz

De szerinte olyan világot építenének, amelyben a politikának nem az a dolga, hogy "állandóan harcoljon és mindenkiben ellenséget lásson". Feladatuknak tartják, hogy a politika 2018 után a jó oktatásról és egészségügyről, valamint a magasabb bérekről és nyugdíjakról szóljon.

Karácsony Gergely kérdésekre válaszolva elmondta, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenzéki pártokat sújtó büntetéseiből is látszik, az ellenzéknek most kell leváltania a kormányt, "mert nem biztos, hogy 2022-ben, vagy bármikor lesz még esélye erre".

Fodor Gábor, a Liberálisok elnöke kérdésre azt mondta, pártja fellebbez a számvevőszék büntetésével szemben, sőt kész európai fórumokon is jogorvoslatot kérni. "Siránkozni nem fogunk, mindent meg fogunk oldani ezután is, ha kell nehezebben, jobban összeszorított nadrágszíjjal" - mondta, végtelenül felháborítónak nevezve az ÁSZ-nak az "ellenzék ellehetetlenítését" szolgáló eljárását.

(Borítókép: Fodor Gábor a Magyar Liberális Párt elnöke, Kunhalmi Ágnes az MSZP budapesti elnöke, Karácsony Gergely a Párbeszéd Magyarországért és az MSZP közös miniszterelnök-jelöltje és Molnár Gyula az MSZP elnöke (b-j) a Békét biztonságot és egy boldogabb Magyarországot 2018-ra! címû sajtótájékoztatón a budapesti Vörösmarty téren 2017. december 22-én. Fotó: Mónus Márton/MTI)