Meghalt egy férfi, miután egész nap várakoztatták a Honvédkórház sürgősségijén

Elhunyt egy hasnyálmirigy-daganattal küzdő 58 éves férfi, miután a Honvédkórház sürgősségi osztályán órákig haldoklott egy vérrög miatt, és mire sorra került, elzáródott a vékonybele, írja a 24.hu

A cikk szerint gyermekei súlyos hasi fájdalmakkal vitték be a kórházba édesapjukat, aki négy kemoterápiás kezelésen volt túl, amikor október 23-án súlyos hasi fájdalmakra ébredt. A család kihívta az ügyeleti orvost, aki azt tanácsolta, menjenek be vele a kórházba, mert a mentő kiérkezéséig akár két órát is várhatnak. A család egyeztetett a férfi onkológusával, aki beutalta őt a Honvédkórház sürgősségijére. Mire beértek, már nem tudott lábra állni a férfi, és iszonyatos fájdalmai voltak.

Két óra múlva megvizsgálták, de nem közöltek vele semmit.

Délután fél 4-kor vért hányt, de fájdalomcsillapítót sem kapott. Inni nem tudott.

Estére már 20 felett járt a cukra.

A férfi lánya 7-kor ordítozni kezdett, hogy foglalkozzanak az apjával.

7 és 8 óra között CT-re vitték, ekkor derült ki, hogy a hasi artériája elzáródott, vérrög keletkezett, a vékonybél egy része elhalt.

22 óra 45 perckor bevitték a műtőbe. Felnyitották és rájöttek, hogy a vékonybél teljes hosszában elhalt, nem lehet már rajta segíteni.

A férfi másnap délelőtt 11 óra után elhunyt.

A férfi lánya szerint bár tudták, hogy hibáztak, de a nővérek, az orvosok és a vezetőség fedezték egymást. A papírokat csak pénzért adták ki, és eleinte a boncolást sem akarták elvégezni. Felháborítónak tartja azt is, hogy édesapját a triage rendszer szerinti hármas kategóriába sorolták az ötös skálán, ráadásul vizsgálatok helyett ránézésre.

A kórház a hivatalos panaszra azzal reagált, hogy érkezésükkor már 29 beteg vizsgálatai folytak, aztán további 68 beteg került felvételre. Azt is írták, hogy a férfi áttétes daganatos állapotából kifolyólag menthetetlen volt, tehát az esetlegesen korábban elvégzett műtéti beavatkozás sem eredményezhette volna életének szignifikáns meghosszabbítását.

A magyar sürgősségi ellátással nagyon nagy bajok vannak: