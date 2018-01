Lúgos támadás: B. Krisztián még öt bűncselekményben lehet bűnös

Az ügyész megtartotta perbeszédét, szerinte nem jöhet szóba más elkövető, csak a vádlott B. Krisztián a lúgos támadásként elhíresült bűncselekményben. A vád szerint 2013 márciusában B. Krisztián azért támadta meg volt barátnőjét, mert a nő pár hónappal korábban szakított vele. Renner Erika épp indulni készült otthonából, amikor egy maszkot és sisakot viselő kék szemű alak visszatuszkolta a lakásba, megkötözte, kábító-altató injekciót adott be a combjába, levetkőztette, majd nemi szervét és annak környékét maró lúggal öntötte le. A támadást rablásnak álcázta, majd rázárta a nőre az ajtót és magára hagyta – állítja a vádhatóság.

A megismételt másodfokú eljárás harmadik tárgyalási napján Renner Erikát már a ruhatáros is régi ismerősként köszöntötte a Kúrián, a borzalmas bűncselekmény sértettjének az öt évvel ezelőtti támadás óta ez már a tizedik tárgyalási napja, amikor újra és újra át kell élnie, hogy a vádirat szerint B. Krisztián maró lúggal öntötte le altestét. A szakértői véleményeket is újra végig kellett hallgatnia, amiben nagyon részletesen fejtegetik, hogy az ő egészsége hogyan és miként károsodott maradandóan.

Szerdán videót vetítettek a bíróságon, amin B. Krisztián saját alibijét igyekszik igazolni, és rendőri kísérettel azt mutatja be részletesen, hogy 2013. március 12-én reggel, a Renner Erika ellen elkövetett támadás időpontjában hol volt és mit csinált. A vádlott azt állítja, azért nem követhette el a ő a bűncselekményt, mert annak időpontjában épp egy tervezett beruházás miatt helyszínbejárást végzett munkahelyén, a Budai Irgalmasrendi Kórházban.

2,5 órás helyszínbejárás az elvileg kihalt kórházban

A támadás után két évvel készült el az alibit B. Krisztián szerint igazoló videó. Az egy óra 18 perces felvételen a volt kórházigazgató gyerekorvos verziója szerint kora reggel igazgatói szobájában emailezett, mert nagyon készült arra a találkozóra, ami hat nappal később zajlott volna a kórház fejlesztéseiről bécsi központjukkal. Majd reggel 7 körül elindult a helyszínbejárásra, ami szerinte 2,5 órán át tartott.

A felvételen látható, hogy B. Krisztián a műemlék épületben található kórház egészen szűk folyosóin mászkál, ugyanazon a folyosón legalább négyszer végigmegy, a felvétel időpontjában rengeteg ember jön-megy az intézményben, miközben B. Krisztián terjengősen a kórház történetéről, rendezvényeiről, szolgáltatásairól, a fák és ereszek állapotáról és a bűncselekmény idején tervezett kórházi nagyberuházásról magyaráz. A felvételt vezető nyomozó fel is hívja a figyelmét, hogy jelezze, amikor olyan helyre érkezik, ahol bárkivel találkozott a kórház teljes bejárása során a bűncselekmény időpontjában.

Mindössze két ember állítja, látta aznap a vádlottat a kórházban. A januári tárgyalási napra visszaidézték őket, akiket már a decemberi tárgyaláson is meghallgatott a bíróság: a liftkezelő nőt és a karbantartó férfit. A visszaidézett tanúk a videó lejátszása közben a vádlott vallomásával egyezően jelezték a találkozást, habár korábbi vallomásaikban még eltérően emlékeztek. A bűncselekményt követő kihallgatásánál Szendrei László karbantartó még azt mondta, kilenckor látta B. Krisztiánt, a decemberi és a szerdai tárgyaláson fél 9-re módosította az időpontot.

Mindezeknek azért van jelentősége, mert a szakvélemények szerint a támadás fél 8 és 8 óra között történt.

A teljes helyszínbejárás a vádlott szerint két és fél órát vett igénybe, közben alig találkozott valakivel a korai időpont miatt, és állítása szerint fontosnak tartotta azt is, hogy egyedül legyen, nehogy a kórház dolgozói a főnök láttán megijedjenek és szankcióktól tartsanak. A rekonstrukciós videó valamivel több mint egyórás felvételén azonban rengeteg ember látszik, hiszen egy működő kórházról beszélünk, ahol akár már a korai órákban is dolgozók és páciensek mozognak.

Az ügyész szerint B. Krisztián még öt bűncselekményben bűnös

Dr. Csiha Gábor ügyész perbeszédében azt kérte a bíróságtól, hogy az életveszélyt okozó testi sértés mellett a vádlottat még kifosztás, okirattal visszaélés, készpénz-helyettesítő fizetőeszközzel visszaélés, magánlaksértés és személyi szabadság megsértése bűncselekményekben is marasztalják el. Továbbá véleménye szerint a bizonyítékok alapján egyszerűen

nem lehet más az elkövető, mint a vádlott B. Krisztián.

Az ügyész szerint a vádlott B. Krisztián célja az volt, hogy olyan maradandó sérülést okozzon, ami egész életében elkísérje Renner Erikát, főleg, hogy a sérülés befolyásolja volt barátnője jövőbeni szexuális életét.

Mindezt abban a tudatban tette B. Krisztián az ügyész szerint, hogy Renner Erika meghalhat.

Az ügyész felemlegette, hogy B. Krisztián autójában találtak egy fecskendőt, amiben kimutatták azt a nyugtató-altató szert, amit Renner Erika szervezetében kimutattak. Az ügyész szerint a vádlottra 2 és 12 év közötti büntetés szabható ki ebben a bűncselekményben, nem mondott konkrét időtartamot, csak hogy a középértéknél magasabb és a felső határhoz közel eső börtönbüntetést kér a vádlottra. Ez becsléseink szerint 9 és 11 év közötti letöltendő börtönbüntetést jelent.

Dr. Gál András sértetti képviselő is felszólalt, egyetért az ügyésszel abban, hogy B. Krisztiánnak a rekonstrukciós videóval sem sikerült bizonyítania alibijét, hiszen reggel fél 7 és fél 9 között bizonyossággal senki nem találkozott a vádlottal. Azt is kiemelte, az életveszélyt megítélő bevont szakértő hatféle okot adott arra, hogy Renner Erika a bűncselekmény miatt miként halhatott volna meg. Ezért szerinte nem életveszélyt okozó testi sértés, hanem emberölés a bűncselekmény, amit B. Krisztián elkövetett. A legfőbb érve az volt, hogy a támadó kívülről zárta be az ajtót, a sértett kulcsát pedig elvitte, ezzel pedig tudatában volt annak, hogy az áldozat a támadás után magától nem tud kijutni a lakásból, ezzel halálra ítélve őt.

Mi történt korábban ebben az ügyben?

A legutóbbi, decemberi tárgyaláson a bíróság újra meghallgatta Renner Erikát, valamint kihallgatták Erika élettársát, barátnőit, és a vádlott alibijének néhány lehetséges igazolóját. Főleg arról kérdezték (már sokadszorra) az áldozatot, hogy mi és hogyan történt a támadás napján, kiben és mikor merült fel először, hogy B. Krisztián lehet az elkövető, valamint hogy Renner Erikáék kutyája hogyan viselkedik az idegenekkel, ugyanis a kutya nem ugatta meg az elkövetőt, és enni is kapott tőle. Renner Erika szerint a kutyája jelzőkutya, aki sokat csahol, akár éjjel is megugatja a lakókat, akik elmennek az ajtó előtt.

A kérdésekre a sértett időről időre elcsukló hangon válaszolt, de továbbra is kitartott korábbi álláspontja mellett, hogy a támadáskor nem ismerte fel a vádlottat, és mivel erős altató-kábító hatású gyógyszer volt a szervezetében, közvetlenül a támadást követő eseményekre nem emlékszik, de mivel félt és tartott volt barátjától – aki a szakítást követően hónapokig zaklatta –, nagyon hamar arra gondolt, ő lehet az elkövető.

Fontos pont volt annak a néhány potenciális szemtanúnak a meghallgatása, akik alátámaszthatták B. Krisztián alibijét, de igencsak zavartan nyilatkoztak a megjelent kórházi dolgozók. Egyikük, a liftkezelő nő minden vallomásában más időpontot jelölt meg arra, hogy mikor találkozott a vádlottal, a kórházi karbantartó pedig decemberben egy teljesen más időpontra emlékezett egy régebbi vallomásában megjelölttel.

Korábbi cikkünkben részletesen összefoglaltuk, hogy eddig mi történt a hosszú évek óta húzódó fordulatos ügyben.

A lúgos támadásként elhíresült ügyben sem első, sem másodfokon nem született jogerős ítélet, harmadfokon a Kúria pedig hatályon kívül helyezte az ítéletet, és az ügyet visszahelyezte az Ítélőtáblára, mert hibásnak találta a bizonyítási eljárást.

Fotó: Bődey János / Index "Engedje szabadon a doktor urat! Ártatlan! Nagyon meg fogják bánni! És mindez a vörös kurva miatt, nagyon meg fogja bánni! - üvöltötte feldúltan egy vörös szatyros nő a tárgyalás végén Dr. Újvári Ákos bírónak. Kivezették a teremből és az épületből is."

Az eset legnagyobb nehézsége, hogy nincsenek közvetlen bizonyítékok: nincs beismerő vallomás, és az áldozat vallomásából is hiányzik a támadó konkrét beazonosítása.

A mostani megismételt eljárásban rendkívüli részletességgel régi és új tanúkat hallgatnak ki, és szembesítik Renner Erikát korábbi barátjával, a vádlott gyerekorvos B. Krisztiánnal, aki továbbra is tagad. Várhatóan február végén ítélet születik az ügyben, azután majd harmadfokon folytatódik az öt éve tartó bírósági folyamat.