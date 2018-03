Nyomoz a rendőrség Juhász Péter ügyében

Személyi szabadság megsértésének gyanúja miatt nyomozást rendelt el az Együtt elnöke, Juhász Péter ügyében a rendőrség, írja az MTI a pestisracok.hu-ra hivatkozva. Mi is kerestük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, de órák óta nem kapunk választ.

Az Együtt elnökét egy hónapja Tényi István főállású feljelentő jelentette fel kényszerítés, súlyos testi sértés, kiskorú veszélyeztetése és személyi szabadság megsértésének gyanúja miatt.

Tényi István szerint Juhász nemcsak egykori élettársával volt erőszakos, de a nő jogi képviselőivel is, a nő új barátját is rendszeresen fenyegette, sőt, közvetetten gyerekeit is folyamatos lelki nyomás alatt tartotta. Juhász Péter korábban már elismerte, hogy dulakodott volt élettársával, de szerinte a nő támadt rá ittasan.