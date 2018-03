Vannak megválaszolatlan kérdések a Migration Aid történetében

Itt írtunk arról, hogy a Migration Aid reagált arra a cikkre, mely szerint ők érdekes dolgokat mondtak egy ismeretlen férfinak egyebek mellett Sorosról, az ő befolyásáról, a menekültek segítéséről, magyar államról.

A Migration Aid azt állítja, ők tudták, hogy valaki provokálja őket, ennek tudatában próbáltak belemenni az ügybe. Egyelőre azonban nem oszlott el minden homály arról, hogy pontosan mi történt, illetve, hogy a Migration Aid mit miért csinált. Összeszedtünk pár kérdést az ügyben, amik még annak ellenére is kérdések maradtak, hogy Siewert igyekezett válaszolni rájuk.

Siewert azt mondja, az első pillanattól gyanús volt nekik a sztori, mégis belementek.

Ezt azzal indokolta, hogy ez egy folyamat volt, és mire gyanús lett, addigra úgy voltak vele, hogy megpróbálják kideríteni, hogy vajon ki és mit akar tőlük, ráadásul jelezték a magyar hatóságoknak, így biztos lehetett benne, hogy ő nem csinál jogellenes dolgot.

Elvileg tudták, hogy valami piszkos ügybe akarják belerángatni, Siewert mégis mondott olyanokat, amiket fel lehet ellene használni, ráadásul - mostani állítása szerint - nem is igazak, például, hogy excel fájlokban tartják nyilván a menekültek adatait.

Erre azt mondta Siewert, hogy fenn akarták tartani a "titkosszolgálatok" érdeklődését, figyelmét, azt kell elhitetni velük, hogy érdemes kapcsolatot tartani velük, és időt akartak nyerni, hogy kiderítsék, ki áll a háttérben.

Fotó: Szilli Tamás Siewert András

Siewertnek nincs bizonyítéka arról, hogy a "szolgálatokhoz" fordult.

Siewert nem árulta el, pontosan melyik szervhez fordult, és azt mondta, szóban jeleztek nekik "az első beszélgetés után", illetve átadták az anyagokat. De Siewert is úgy fogalmazott, hogy ennek nincs írásos nyoma, és visszajelzést sem kaptak a szolgálatoktól. "Valószínűleg teszik a dolgukat", mondta.

Egyelőre nem hozzák nyilvánosságra a 4 órás hangfelvételt.

Siewert azt mondta, azért, mert a fiát vitte tolmácsolni, meg tanúkat, és még át kell beszélni, hogy ne legyen belőle családi probléma.

Nem álltak maguktól a nyilvánosság elé, holott hónapok óta tudják - elvileg -, hogy megpróbálták lejáratni, vagy "beszervezni" őket.

Siewert válasza erre is az volt, hogy nem tudták, ki a megbízó, érdekelte volna őket, hogy valójában ki áll a háttérben, megpróbálták "végigvinni" az ügyet, várták, mi lesz. Egyébként is arról volt szó, hogy ők még jelentkeznek. Ez volt február 26-án.

Miért gondolja a Migration Aid, hogy "több tízmillió forintos", profi, külföldi titkosszolgálati akcióról van szó, ami a Fideszhez kötődik, nem pedig valóban oknyomozó újságírói teljesítményről?

A pénzről szóló kérdést többen is feltették a sajtótájékoztatón, de Siewert konkrétumok nélkül azt mondta, ők így számolnak, mert szerintük ez egy átfogó, hónapokon át épített, komplex akció, például Dénes Balázs ügye is összefüggésben lehet ezzel. Hogy külföldi, és titkosszolgálati akció, arra a módszerek, metodikák mutatnak, és biztosan nem magyarokkal találkoztak. Arra pedig, hogy a politika benne van, szerintük az a bizonyíték, hogy a Magyar Időkben jelent meg a cikk, Bayer tollából, a kampány hajrájában, és egyébként is a Fidesz érdeke az egész, hogy pártokat is megpróbáltak belerángatni.