A Fidesz a kormány segítségét kéri a Helsinki Bizottság miatt

Egyszerűen fogalmunk sincs, miről beszél Tuzson Bence. Egyik jelenlegi és volt kollégánk sem adott be ilyen közérdekű adatigénylést. Sőt, a Helsinki Bizottság soha nem kért ki ilyesfajta adatot. Most partnerszervezeteinknél is érdeklődtünk, például a lakhatási szegényekkel foglalkozó A Város Mindenkié (AVM) csoportnál, de azt mondják, ők sem adtak be ilyet márciusban.