Megfélemlítési kísérletnek tartják a listázást, de nem ijedtek meg a civilek

Csurka István zsidólistájára emlékeztet a mai Figyelőben megjelent kétoldalas iromány, amelyben a szerző szerint összeszedték és utánajártak az állítólagos Soros-hálózat ügynökeinek, zsoldosainak, és listát készítettek többek között tanárokról, újságírókról és más különböző emberekről, akik szerintük Soros György zsoldjában állnak. A cikkben említett szervezetek egyébként transzparensen működnek, honlapjukon meg lehet nézni a munkatársaik nevét, de a Figyelőnek még így is sikerült a nagy utánajárás közepette több éve halott embereket is potenciális Soros-zsoldosként feltüntetni.

A Figyelő Soros-listáján szereplő emberek és szervezetek azóta igyekeztek publikusan is reagálni Schmidt Mária hetilapjának munkájára. A Magyar Helsinki Bizottság a saját blogján szedte össze külön pontokban, hogy mit gondolnak a Figyelő cikkéről:

Nincsenek „Soros-zsoldosok" Ez a lista hazug. A lajstromozás a legrosszabb történelmi időket idézi. A lista elvitatja a legalapvetőbb szabadságjogok gyakorlását. A lista célja a megfélemlítés.

Végül az utolsó pontot ezzel zárják:

Felszólítjuk a Figyelőt és a lap tulajdonosát kövesse meg azokat az embereket, akik nevével visszaélt. És arra kérünk mindenkit, tartózkodjon efféle erkölcsileg és az elemi sajtóetika szerint is elfogadhatatlan listák készítésétől és közrebocsátásától. Még most kell véget vetni a feketelistázásnak, amíg nem késő.

Azóta a Helsinki Bizottság egy Kúllista2018 nevű Facebook-csoportban gyűjtik azokat az embereket, akik valamiért lemaradtak Schmidt Máriáék listájáról, de a Change.org oldalon az egyik legismertebb magyar közgazdász, Koren Miklós is indított egy petíciót, amin keresztül bárki jelezheti névvel és arccal, hogy lemaradt a Fidesz-média Soros-listájáról.

Az Amnesty International Magyarország "Nem ijedtünk meg" címmel közölt válaszcikket a honlapján.

Minden reggel úgy kelünk fel, hogy azt várjuk, ma vajon milyen aljas hazugságot ír rólunk a kormánymédia. A mai lista egy újabb kísérlet arra, hogy megfélemlítsék a civil szervezeteknél dolgozókat és azok tagjait, támogatóit.

- mondta Iván Júlia igazgató, majd a cikkben kitér arra, hogy a civilek támadásával a kormány emberek tízezreinek igényét veszi semmibe, és ha elérik a céljukat, azzal jellemzően sérülékeny, kiszolgáltatott emberek maradnak segítség és támasz nélkül. A cikkből az is kiderül, hogy az Amnesty International Magyarország továbbra is folytatja a munkáját.

Mást jelent egy ilyen listára felkerülni a három gyerekes családanyának, mást jelent éppen az első gyerekét váró nőnek, és mást harmincas évei elején járó független fiatalnak. Ennek megfelelően mást jelent dühösnek lennünk és megijednünk is.

- írja a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) a blogján a Figyelő cikkére reagálva. A bejegyzésben a Figyelő listáját a jobbikos Gyöngyösi Mártonéhoz hasonlítják, akiről közismert, hogy zsidó származású parlamenti képviselőkről akart listát vezetni. A TASZ azt is írja, hogy a magyar állam túlkapásai és gyűlöletszító viselkedése ellenére folytatják az eddigi munkájukat, vagyis jogvédő szervezetként listázzák a mindenkori hatalom mulasztásait és túlkapásait.

Így néz ki egy zsoldoshadsereg? Elképesztő, hogy pár nappal a választások után a legfontosabb tennivaló munkatársaink rágalmazása, egyesületünk ellehetetlenítése. Szeretnénk, ha végre újra a munkánkra tudnánk koncentrálni!

- írja a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület a Facebook-oldalán, ahová egy fotót is betettek a dolgozóikról, egyenként bejelölve mindegyikük profilját. A Romaversitas szintén a Facebookon reagált a Figyelőre.

A K-Monitor cikkünk megjelenéséig és még nem reagált, a Direkt36 viszont Facebookon jelezte, hogy nonprofit szervezetként a kezdetek óta transzparensen működnek, tehát az összes alapítványi támogatás megtekinthető a honlapjukon.

Szintén Facebookon reagált Lázár Domonkos, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet jogásza is, aki többek között azt is írja, hogy mélységesen megveti és sajnálja az ehhez hasonló "leleplező" cikkek szerzőit.

Beszéltünk olyannal is, aki csak rövid ideig, pár hónapig dolgozott az egyik felsorolt szervezetnek másodállásban, azonban a honlapjukon fennmaradt a neve, így kerülhetett bele a Figyelő komoly oknyomozó anyagába. Nyilatkozni viszont nem szeretett volna nekünk névvel. A cikk megjelenéséig nem tudtuk elérni, illetve az Eötvös Károly Intézettől a következő, nagyon tömör álláspontot kaptuk:

A mi álláspontunk a cikket jegyző szerző, a lap főszerkesztője és a valaha szebb napokat látott Figyelő iránt két szóban foglalható össze: undor és megvetés.

A CEU közleményben reagált a Figyelő cikkére. Azt írják, "a CEU határozottan elítéli az egyetemi oktatók, újságírók és a civil szervezetek munkatársainak a Figyelő hetilapban megjelent listázását. (...) A CEU oktatói és kutatói kiváló tudósok, akik tudományos munkásságuk és oktatói kvalitásaik alapján érdemelték ki kinevezésüket".

Egy ilyen lista publikálása a közelmúltban lezajlott választási kampány fényében szégyenletes. Ez egy kirívó megfélemlítési kísérlet, amely veszélyes az akadémiai szabadságra, és így a teljes magyar tudományos életre

- mondta Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora.

"A CEU elítéli továbbá a civil szervezetek megfélemlítésére tett kísérletet. Ezek a szervezetek egy demokráciában rendkívül fontos szerepet töltenek be: a társadalmi jelenségek vizsgálatával, ismertetésével és képviseletével, valamint a megoldási javaslatok szorgalmazásával a közjót szolgálják. Az ilyen jellegű támadások ellenére a CEU elkötelezett amellett, hogy Budapesten maradjon. Az Egyetem keresi a megoldást a magyar kormány és New York állam között létrejött megállapodástervezetet alapján. A CEU felszólítja a miniszterelnököt, hogy további késlekedés nélkül írja alá ezt a megállapodást, és ezzel biztosítsa az akadémiai szabadság és a tudományos kutatások fejlődéséhez elengedhetetlen környezetet Magyarországon" - írták többek között.

Kerestük Gulyás Márton aktivistát is, akinek a neve szintén megtalálható a listán. Az Indexnek elmondta, hogy ennek a listának semmi jelentősége nincs, "ugyanaz a szájalás, ami eddig ment a kormány részéről". Gulyás szerint a kormány eddig is ezt csinálta, ezután is ezt fogják folytatni. Azt is elmondta, hogy volt, aki már halállistaként hivatkozott a Figyelő cikkére (ugyanis az egyetlen fekete alapon fehérrel írt cikk a hetilap mostani számában), de szerinte ez túlzó és indokolatlan, és nagyon óvatosan kell bánni a szavakkal, mert el fognak kopni, és amikor még nagyobb baj jön, már senki nem figyel.

Hozzátette még, hogy az elmúlt nyolc év alapján okkal feltételezhető, a civilek elleni támadások folytatódni fognak. A lista egyébként szerinte a pszichológiai hadviselés része, hogy kikezdjék vele a civileket, akikről reméli, hogy fel vannak készülve lélekben a további támadásokra. Végül azzal zárt Gulyás, hogy abból is látszik, hogy a választás után a kormány számára a civilek jelentik az ellenzéket, hogy három napja folyamatosan róla ír az Origo, a Tények és a köztévé is róla forgat anyagot, miközben ezek a médiafelületek szinte teljesen megfeledkeztek vasárnap óta az ellenzéki pártokról.

Schmidt Mária és Ungár Péter is kiakadt

A Zoomnak sikerült elérnie a Figyelő tulajdonosát, a Terror Háza Múzeum igazgatóját, Schmidt Máriát, azonban az újságíró nem volt tisztában azzal, mégis milyen tekintélyű emberrel próbál egyáltalán szóba állni:

Nekem sajtóosztályom van. Nálam úgy szokás, hogy ott bejelentkeznek, és a sajtófőnökkel egyeztetnek.

- mondta Schmidt a Zoomnak, majd letette a telefont, és azóta sem kaptak választ a kérdéseikre, például azzal kapcsolatban, hogy ki az a Csanády András, aki a cikket jegyezte, mert sem a Figyelő impresszumában, sem máshol nincs semmi nyoma. A Zoomnak a szerkesztőségi titkár azt mondta, hogy még nem találkozott vele, illetve a Figyelő központi címéhez irányították őket. Mi is próbáltuk kideríteni, hogy ki ez a rejtélyes oknyomozó újságíró, akinek semmi nyoma az interneten, de az egyik figyelős munkatárstól mindössze annyi segítséget kaptunk, hogy valóban létezik iyen ember, de semmilyen emailcímet vagy telefonszámot nem ad, írjunk a szerkesztőjének. Írtunk neki is, választ azóta sem kaptunk.

Schmidt Mária fia, a Simicska-média megvásárlásával hírbe hozott Ungár Péter LMP-politikus a 444 megkeresésére mindössze annyit mondott, hogy

Köszönöm a kérdésed, szia!

- majd letette a telefont a Figyelőben egyébként társtulajdonosként szerepet vállaló Ungár. Később aztán megszólalt az Indexnek, és elmondta, hogy soha semmilyen anyagi haszna nem volt a Figyelőből, aminek az a Pió-21 Kft. a tulajdonosa, amelyben Ungárnak is tulajdonrésze van.

Természetesen nem értek egyet a Figyelő mai cikkével. A Figyelő munkájával sem.

- nyilatkozta nekünk Ungár, a teljes interjú itt olvasható.

Tavaly novemberben írtunk arról, hogy a Figyelő egy kivétellel kizárólag állami hirdetésekkel jelent meg, vagyis többek között azok az adófizetők pénzéből is hirdet az állami a hetilapnál, akiket a mostani számban listáztak. Az egyetlen nem állami hirdetés pedig egy lakóparkról szólt, amit Schmidt cége építtet.

A cikk megjelenése után a Figyelő egyébként elnézést kért a listán szereplő elhunyt emberek családtagjaitól, illetve fenntartják annak a lehetőségét, hogy kérésre levegyék az érintettek neveit, de a cikkből nem derül ki, hogy a nyomtatott Figyelőben ezt hogyan tervezik megoldani.