Újabb iskola száll szembe a város leggyűlöltebb menzájával

A Batthyány Általános Iskola után az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolájának is elege lett a Hungastból. A szülői munkaközösség petíciót nyújt be az iskola igazgatójának, amit eddig közel 300 szülő írt alá. A szülők szeretnék elérni, hogy lecseréljék a jelenlegi szállító céget, mivel a menza-koszt rossz ízű, és az étel nagy része a szemétbe kerül. Az ELTE kancellárja is megkapta a petíciót, a Hungast viszont még nem tud semmiféle panaszról, szerintük ők továbbra is minden tekintetben megfelelnek.